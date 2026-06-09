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Evde 10 günlük ceset bulundu: Anne ve iki kız kardeş tutuklandı
Evde 10 günlük ceset bulundu: Anne ve iki kız kardeş tutuklandı
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Zile ilçesinde, evinde ölü bulunan 25 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında annesi ve iki kız kardeşi tutuklandı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T17:47+0300
2026-06-09T17:47+0300
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Minare-i Sağır Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan Bektaşlar Apartmanı'ndaki bir daireden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar sonrası polis ekipleri, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Evde yapılan incelemede, ailesiyle birlikte yaşadığı belirtilen 25 yaşındaki Sibel A. yatağında yaşamını yitirmiş halde bulundu. İlk incelemelere göre genç kadının yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Olayın ardından Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, aynı evde yaşamalarına rağmen durumu yetkililere bildirmedikleri belirlenen anne Y.A. ile kızları S.A. ve S.A. gözaltına alındı. Ailenin babasının ise yurt dışında inşaat sektöründe çalıştığı öğrenildi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/istanbul-bogazinda-ceset-alarmi-sahil-guvenlik-ekipleri-seferber-oldu-1106340276.html
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türkiye, tokat, tokat valiliği, tokat belediyesi, ceset, ceset torbası, ölü, ölü bulundu

Evde 10 günlük ceset bulundu: Anne ve iki kız kardeş tutuklandı

17:47 09.06.2026
© AAOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA
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Tokat'ın Zile ilçesinde, evinde ölü bulunan 25 yaşındaki genç kadının ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında annesi ve iki kız kardeşi tutuklandı.
Minare-i Sağır Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde bulunan Bektaşlar Apartmanı'ndaki bir daireden gelen kötü kokular üzerine yapılan ihbar sonrası polis ekipleri, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açarak içeri girdi.
Evde yapılan incelemede, ailesiyle birlikte yaşadığı belirtilen 25 yaşındaki Sibel A. yatağında yaşamını yitirmiş halde bulundu. İlk incelemelere göre genç kadının yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi. Cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Zile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayın ardından Zile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, aynı evde yaşamalarına rağmen durumu yetkililere bildirmedikleri belirlenen anne Y.A. ile kızları S.A. ve S.A. gözaltına alındı. Ailenin babasının ise yurt dışında inşaat sektöründe çalıştığı öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen üç şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
TÜRKİYE
İstanbul Boğazı'nda ceset alarmı: Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu
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