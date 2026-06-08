https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/istanbul-bogazinda-ceset-alarmi-sahil-guvenlik-ekipleri-seferber-oldu-1106340276.html
İstanbul Boğazı'nda ceset alarmı: Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu
İstanbul Boğazı'nda ceset alarmı: Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü iddiası üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzguncuk Sahili açıklarında denizde bir kişinin hareketsiz halde... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T15:11+0300
2026-06-08T15:11+0300
2026-06-08T15:11+0300
türki̇ye
i̇stanbul boğazı
ceset
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İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.Kuzguncuk Sahili'nde cumartesi günü akşam saatlerinde denizde ceset görüldüğü ihbarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.Ekiplerin, dalgıç ve botlarla yürüttüğü arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kucukcekmecede-metruk-binada-cokme-3-kisi-yaralandi-1106338686.html
türki̇ye
i̇stanbul boğazı
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i̇stanbul boğazı, ceset
İstanbul Boğazı'nda ceset alarmı: Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu
İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü iddiası üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzguncuk Sahili açıklarında denizde bir kişinin hareketsiz halde görüldüğü yönündeki ihbar, ekipleri alarma geçirdi.
İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Kuzguncuk Sahili'nde cumartesi günü akşam saatlerinde denizde ceset görüldüğü ihbarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Ekiplerin, dalgıç ve botlarla yürüttüğü arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor.