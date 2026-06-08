https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/istanbul-bogazinda-ceset-alarmi-sahil-guvenlik-ekipleri-seferber-oldu-1106340276.html

İstanbul Boğazı'nda ceset alarmı: Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu

İstanbul Boğazı'nda ceset alarmı: Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü iddiası üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzguncuk Sahili açıklarında denizde bir kişinin hareketsiz halde... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T15:11+0300

2026-06-08T15:11+0300

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türki̇ye

i̇stanbul boğazı

ceset

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İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.Kuzguncuk Sahili'nde cumartesi günü akşam saatlerinde denizde ceset görüldüğü ihbarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.Ekiplerin, dalgıç ve botlarla yürüttüğü arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kucukcekmecede-metruk-binada-cokme-3-kisi-yaralandi-1106338686.html

türki̇ye

i̇stanbul boğazı

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i̇stanbul boğazı, ceset