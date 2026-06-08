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İstanbul Boğazı'nda ceset alarmı: Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu
İstanbul Boğazı'nda ceset alarmı: Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu
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İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü iddiası üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzguncuk Sahili açıklarında denizde bir kişinin hareketsiz halde... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.Kuzguncuk Sahili'nde cumartesi günü akşam saatlerinde denizde ceset görüldüğü ihbarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.Ekiplerin, dalgıç ve botlarla yürüttüğü arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kucukcekmecede-metruk-binada-cokme-3-kisi-yaralandi-1106338686.html
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i̇stanbul boğazı, ceset
i̇stanbul boğazı, ceset

İstanbul Boğazı'nda ceset alarmı: Sahil Güvenlik ekipleri seferber oldu

15:11 08.06.2026
© AA / Hakan Akgünİstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AA / Hakan Akgün
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İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü iddiası üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Kuzguncuk Sahili açıklarında denizde bir kişinin hareketsiz halde görüldüğü yönündeki ihbar, ekipleri alarma geçirdi.
İstanbul Boğazı'nda ceset görüldüğü ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Kuzguncuk Sahili'nde cumartesi günü akşam saatlerinde denizde ceset görüldüğü ihbarıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.
Ekiplerin, dalgıç ve botlarla yürüttüğü arama ve tarama faaliyetleri devam ediyor.
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