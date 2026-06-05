https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/rusya-maliye-bakanligi-kuresel-finans-sistemi-yeniden-yapilaniyor-rusya-bu-trendin-parcasi-1106285599.html
Rusya Maliye Bakanlığı: Küresel finans sistemi yeniden yapılanıyor, Rusya bu trendin parçası
Rusya Maliye Bakanlığı: Küresel finans sistemi yeniden yapılanıyor, Rusya bu trendin parçası
Sputnik Türkiye
Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Çebeskov, küresel finans sisteminin derin bir dönüşüm ve “yeniden yapılanma” sürecinden geçtiğini belirterek, Rusya’nın bu... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-05T15:33+0300
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ekonomi̇
rusya
rusya maliye bakanlığı
i̇van çebeskov
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
ulusal para
ulusal para birimleri
finans
bağımsızlık
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ‘Küresel Finans Sisteminin Yeniden Yapılanması’ başlıklı oturumda konuşan Rusya Maliye Bakan Yardımcısı İvan Çebeskov, dünya ekonomisindeki güç dengelerinin değiştiğine dikkat çekti.Küresel Güney ulusal para birimlerine geçiyorSistemdeki dönüşümün geçici bir durum olmadığını, aksine uzun vadeli küresel bir trend olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Çebeskov, Batı dışı finansal altyapıların hızla büyüdüğünü ifade etti. Çebeskov, konuşmasında şu kritik gelişmelere değindi:‘Finansal egemenliğimizi büyük ölçüde sağladık’Rusya'nın iç ekonomi politikalarına da değinen Çebeskov, ülkenin dış etkilerden bağımsız bir mali yapı kurma (finansal egemenlik) sürecinde büyük başarı elde ettiğini savundu.Devlet egemenliğinin dış etkilerden bağımsız politikayürütebilme yeteneği olduğunu hatırlatan Çebeskov, "İç politika açısından bakıldığında, parametrelerin çoğunda finansal egemenliğe halihazırda ulaştık. Hatta hükümet olarak bunu ölçmek için özel bir 'finansal egemenlik endeksi' geliştirdik" dedi.Rusya'nın makroekonomik, bütçe ve para politikalarının tamamen bağımsızyürütüldüğünü belirten Bakan Yardımcısı, "Ülke içinde finans piyasasının, takas ve ödeme altyapısının işleyişiyle ilgili hiçbir sorun yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/rusya-disisleri-bakanligi-azak-denizinde-sivil-gemilere-saldiran-ihalar-kiev-rejimine-ait-1106284039.html
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rusya, rusya maliye bakanlığı, i̇van çebeskov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), ulusal para, ulusal para birimleri, finans, bağımsızlık
rusya, rusya maliye bakanlığı, i̇van çebeskov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), ulusal para, ulusal para birimleri, finans, bağımsızlık
Rusya Maliye Bakanlığı: Küresel finans sistemi yeniden yapılanıyor, Rusya bu trendin parçası
Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Çebeskov, küresel finans sisteminin derin bir dönüşüm ve “yeniden yapılanma” sürecinden geçtiğini belirterek, Rusya’nın bu küresel trendin merkezinde yer aldığını vurguladı.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ‘Küresel Finans Sisteminin Yeniden Yapılanması’ başlıklı oturumda konuşan Rusya Maliye Bakan Yardımcısı İvan Çebeskov, dünya ekonomisindeki güç dengelerinin değiştiğine dikkat çekti.
Küresel Güney ulusal para birimlerine geçiyor
Sistemdeki dönüşümün geçici bir durum olmadığını, aksine uzun vadeli küresel bir trend olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Çebeskov, Batı dışı finansal altyapıların hızla büyüdüğünü ifade etti. Çebeskov, konuşmasında şu kritik gelişmelere değindi:
Ulusal para birimleri:
Küresel Güney ülkelerinin ticaretlerinde ulusal para birimlerine kitlesel bir geçiş yaptığını ve bu eğilimin katlanarak arttığını belirtti.
Dijital araçlar ve alternatif finans merkezleri:
Çeşitli dijital finansal araçların kullanımına yönelik girişimlerde çok ciddi bir artış yaşandığını, batı altyapısının dışında kalan takas ve saklama altyapılarını birleştirecek alternatif finans merkezlerinin kurulduğunu aktardı.
Sigortacılık sektörü:
Batı dışı finansal bloklar arasında sigorta ve reasürans alanlarında da yeni ortak adımların atıldığını ekledi.
‘Finansal egemenliğimizi büyük ölçüde sağladık’
Rusya'nın iç ekonomi politikalarına da değinen Çebeskov, ülkenin dış etkilerden bağımsız bir mali yapı kurma (finansal egemenlik) sürecinde büyük başarı elde ettiğini savundu.
Devlet egemenliğinin dış etkilerden bağımsız politikayürütebilme yeteneği olduğunu hatırlatan Çebeskov, "İç politika açısından bakıldığında, parametrelerin çoğunda finansal egemenliğe halihazırda ulaştık. Hatta hükümet olarak bunu ölçmek için özel bir 'finansal egemenlik endeksi' geliştirdik" dedi.
Rusya'nın makroekonomik, bütçe ve para politikalarının tamamen bağımsızyürütüldüğünü belirten Bakan Yardımcısı, "Ülke içinde finans piyasasının, takas ve ödeme altyapısının işleyişiyle ilgili hiçbir sorun yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.