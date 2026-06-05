https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/rusya-maliye-bakanligi-kuresel-finans-sistemi-yeniden-yapilaniyor-rusya-bu-trendin-parcasi-1106285599.html

Rusya Maliye Bakanlığı: Küresel finans sistemi yeniden yapılanıyor, Rusya bu trendin parçası

Rusya Maliye Bakanlığı: Küresel finans sistemi yeniden yapılanıyor, Rusya bu trendin parçası

Sputnik Türkiye

Rusya Maliye Bakan Yardımcısı Çebeskov, küresel finans sisteminin derin bir dönüşüm ve “yeniden yapılanma” sürecinden geçtiğini belirterek, Rusya’nın bu... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T15:33+0300

2026-06-05T15:33+0300

2026-06-05T15:32+0300

ekonomi̇

rusya

rusya maliye bakanlığı

i̇van çebeskov

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

ulusal para

ulusal para birimleri

finans

bağımsızlık

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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen ‘Küresel Finans Sisteminin Yeniden Yapılanması’ başlıklı oturumda konuşan Rusya Maliye Bakan Yardımcısı İvan Çebeskov, dünya ekonomisindeki güç dengelerinin değiştiğine dikkat çekti.Küresel Güney ulusal para birimlerine geçiyorSistemdeki dönüşümün geçici bir durum olmadığını, aksine uzun vadeli küresel bir trend olduğunu belirten Bakan Yardımcısı Çebeskov, Batı dışı finansal altyapıların hızla büyüdüğünü ifade etti. Çebeskov, konuşmasında şu kritik gelişmelere değindi:‘Finansal egemenliğimizi büyük ölçüde sağladık’Rusya'nın iç ekonomi politikalarına da değinen Çebeskov, ülkenin dış etkilerden bağımsız bir mali yapı kurma (finansal egemenlik) sürecinde büyük başarı elde ettiğini savundu.Devlet egemenliğinin dış etkilerden bağımsız politikayürütebilme yeteneği olduğunu hatırlatan Çebeskov, "İç politika açısından bakıldığında, parametrelerin çoğunda finansal egemenliğe halihazırda ulaştık. Hatta hükümet olarak bunu ölçmek için özel bir 'finansal egemenlik endeksi' geliştirdik" dedi.Rusya'nın makroekonomik, bütçe ve para politikalarının tamamen bağımsızyürütüldüğünü belirten Bakan Yardımcısı, "Ülke içinde finans piyasasının, takas ve ödeme altyapısının işleyişiyle ilgili hiçbir sorun yaşamıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/rusya-disisleri-bakanligi-azak-denizinde-sivil-gemilere-saldiran-ihalar-kiev-rejimine-ait-1106284039.html

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rusya, rusya maliye bakanlığı, i̇van çebeskov, st. petersburg ekonomi forumu (spief), ulusal para, ulusal para birimleri, finans, bağımsızlık