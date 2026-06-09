https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/eski-esten-kezzapli-tuzak-anne-hayatini-kaybetti-kizi-agir-yarali-1106368245.html

Eski eşten kezzaplı tuzak: Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralı

Eski eşten kezzaplı tuzak: Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralı

Sputnik Türkiye

İzmir'de iddiaya göre, boşandığı eski eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Babasının elinden annesini kurtarmak için araya giren 13... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T13:55+0300

2026-06-09T13:55+0300

2026-06-09T13:55+0300

türki̇ye

i̇zmir

kadına şiddet

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kezzap

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İzmir'de iddiaya göre eski eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Annesini kurtarmak için araya giren 13 yaşındaki kız çocuğu da ağır yaralandı. Yolunu kesti üzerine kezzap attıHabertürk'ün haberine göre, İzmir'de Hakan Ş.'den boşanan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, 13 yaşındaki kızı M. ile birlikte yaşıyordu. İddiaya göre kezzap satın alan eski koca, kızıyla birlikte evine giden kadının yolunu keserek elindeki kezzabı kadının üzerine attı. Babasına engel olmak istediAnnesinin saldırıya uğradığını gören 13 yaşındaki M., babasına engel olmak için araya girdi. Ancak bu sırada kezzabın bir kısmı da küçük kızın üzerine döküldü. Kızının müdahalesi sırasında saldırgan Hakan Ş.'nin üzerine de kezzap döküldü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayfer Karakayışlı, Hakan Ş. ve kız çocuğu M. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Annesini kurtarmak isteyen ve ağır yaralanan kız çocuğunun yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Saldırının şüphelisi Hakan Ş.'nin de hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.

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i̇zmir, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, kezzap