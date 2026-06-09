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Eski eşten kezzaplı tuzak: Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralı
Eski eşten kezzaplı tuzak: Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralı
Sputnik Türkiye
İzmir'de iddiaya göre, boşandığı eski eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Babasının elinden annesini kurtarmak için araya giren 13... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T13:55+0300
2026-06-09T13:55+0300
türki̇ye
i̇zmir
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
kadına karşı şiddet
kezzap
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İzmir'de iddiaya göre eski eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Annesini kurtarmak için araya giren 13 yaşındaki kız çocuğu da ağır yaralandı. Yolunu kesti üzerine kezzap attıHabertürk'ün haberine göre, İzmir'de Hakan Ş.'den boşanan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, 13 yaşındaki kızı M. ile birlikte yaşıyordu. İddiaya göre kezzap satın alan eski koca, kızıyla birlikte evine giden kadının yolunu keserek elindeki kezzabı kadının üzerine attı. Babasına engel olmak istediAnnesinin saldırıya uğradığını gören 13 yaşındaki M., babasına engel olmak için araya girdi. Ancak bu sırada kezzabın bir kısmı da küçük kızın üzerine döküldü. Kızının müdahalesi sırasında saldırgan Hakan Ş.'nin üzerine de kezzap döküldü. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayfer Karakayışlı, Hakan Ş. ve kız çocuğu M. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Annesini kurtarmak isteyen ve ağır yaralanan kız çocuğunun yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Saldırının şüphelisi Hakan Ş.'nin de hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/19-yil-sonra-cinayetin-sirri-cozuldu-genc-kadinin-katilini-kiz-kardesleri-itiraf-etti-1106336711.html
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i̇zmir, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, kezzap
i̇zmir, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadına karşı şiddet, kezzap

Eski eşten kezzaplı tuzak: Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralı

13:55 09.06.2026
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA
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İzmir'de iddiaya göre, boşandığı eski eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan kadın hayatını kaybetti. Babasının elinden annesini kurtarmak için araya giren 13 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
İzmir'de iddiaya göre eski eşinin kezzaplı saldırısına uğrayan 43 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Annesini kurtarmak için araya giren 13 yaşındaki kız çocuğu da ağır yaralandı.

Yolunu kesti üzerine kezzap attı

Habertürk'ün haberine göre, İzmir'de Hakan Ş.'den boşanan 43 yaşındaki Ayfer Karakayışlı, 13 yaşındaki kızı M. ile birlikte yaşıyordu. İddiaya göre kezzap satın alan eski koca, kızıyla birlikte evine giden kadının yolunu keserek elindeki kezzabı kadının üzerine attı.

Babasına engel olmak istedi

Annesinin saldırıya uğradığını gören 13 yaşındaki M., babasına engel olmak için araya girdi. Ancak bu sırada kezzabın bir kısmı da küçük kızın üzerine döküldü. Kızının müdahalesi sırasında saldırgan Hakan Ş.'nin üzerine de kezzap döküldü.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ayfer Karakayışlı, Hakan Ş. ve kız çocuğu M. ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Annesini kurtarmak isteyen ve ağır yaralanan kız çocuğunun yaşam mücadelesi verdiği belirtildi. Saldırının şüphelisi Hakan Ş.'nin de hastanede tedavi altında olduğu belirtildi.
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