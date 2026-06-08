https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/19-yil-sonra-cinayetin-sirri-cozuldu-genc-kadinin-katilini-kiz-kardesleri-itiraf-etti-1106336711.html
19 yıl sonra cinayetin sırrı çözüldü: Genç kadının katilini kız kardeşleri itiraf etti
19 yıl sonra cinayetin sırrı çözüldü: Genç kadının katilini kız kardeşleri itiraf etti
Sputnik Türkiye
Eskişehir'de 19 yıl önce öldürülen 29 yaşındaki genç kadının babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T13:41+0300
2026-06-08T13:41+0300
2026-06-08T13:41+0300
türki̇ye
eskişehir
i̇l jandarma komutanlığı
faili meçhul cinayet
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/14/1054901048_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e67951b6f5893a4ce3e8fb06ce52e102.jpg
Eskişehir Beylikova'da 19 yıl önce Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Sultan Aydın cinayeti aydınlatıldı. Genç kadının mevsimlik işçi olarak çalıştığı bir tarlanın sahibinin oğluyla gönül ilişkisi yaşadığına dair söylentiler üzerine babası tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kızının katili babanın ise 4 yıl önce öldüğü kaydedildi. Faili meçhul dosya 19 yıl sonra açıldı2007 yılında ilçeye mevsimlik işçi olarak gelen Sultan Aydın (29) kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine yapılan çalışmalarda sonuç alınamadı. Sultan Aydın'ın cansız bedeni, aynı yıl Yeniyurt Mahallesi mevkisinden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu. Otopsi sonucunda Aydın'ın boynunun kırılarak öldürüldüğü tespit edildi. O dönem Sultan Aydın'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada herhangi bir ize rastlanmadı.Kız kardeşleri itiraf ettiFaili meçhul dosya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 yıl sonra yeniden açıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince özel bir ekip kuruldu.Soruşturma kapsamında Sultan Aydın'ın iki kız kardeşinin ifadelerine başvuruldu.İki kardeş, Sultan Aydın'ın, mevsimlik işçi olarak çalıştığı bir tarlanın sahibinin oğluyla gönül ilişkisi yaşadığına dair söylentiler üzerine, babaları Süleyman Aydın tarafından öldürüldüğünü iddia etti. İki kız kardeşe ayrıca olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından yer gösterimi yaptırıldı.JASAT ekiplerince iki kız kardeşin ifadelerinden hareketle yapılan araştırmada, Sultan Aydın'ın, babası Süleyman Aydın tarafından öldürüldüğü de belirlendi. Bu arada kızını öldürmekle suçlanan Süleyman Aydın'ın ise 2022 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/kocaelide-kadin-cinayeti-koca-5-cocuk-annesi-karisini-bicaklayarak-oldurdu-1106321659.html
türki̇ye
eskişehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/03/14/1054901048_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e7854eab7eb05d2b43e02da114014ba6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
eskişehir, i̇l jandarma komutanlığı, faili meçhul cinayet
eskişehir, i̇l jandarma komutanlığı, faili meçhul cinayet
19 yıl sonra cinayetin sırrı çözüldü: Genç kadının katilini kız kardeşleri itiraf etti
Eskişehir'de 19 yıl önce öldürülen 29 yaşındaki genç kadının babası tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.
Eskişehir Beylikova'da 19 yıl önce Porsuk Çayı'nda cansız bedeni bulunan 29 yaşındaki Sultan Aydın cinayeti aydınlatıldı. Genç kadının mevsimlik işçi olarak çalıştığı bir tarlanın sahibinin oğluyla gönül ilişkisi yaşadığına dair söylentiler üzerine babası tarafından öldürüldüğü belirlendi. Kızının katili babanın ise 4 yıl önce öldüğü kaydedildi.
Faili meçhul dosya 19 yıl sonra açıldı
2007 yılında ilçeye mevsimlik işçi olarak gelen Sultan Aydın (29) kayboldu. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine yapılan çalışmalarda sonuç alınamadı. Sultan Aydın'ın cansız bedeni, aynı yıl Yeniyurt Mahallesi mevkisinden geçen Porsuk Çayı'nda bulundu. Otopsi sonucunda Aydın'ın boynunun kırılarak öldürüldüğü tespit edildi. O dönem Sultan Aydın'ın öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturmada herhangi bir ize rastlanmadı.
Kız kardeşleri itiraf etti
Faili meçhul dosya Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 19 yıl sonra yeniden açıldı. İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince özel bir ekip kuruldu.
Soruşturma kapsamında Sultan Aydın'ın iki kız kardeşinin ifadelerine başvuruldu.
İki kardeş, Sultan Aydın'ın, mevsimlik işçi olarak çalıştığı bir tarlanın sahibinin oğluyla gönül ilişkisi yaşadığına dair söylentiler üzerine, babaları Süleyman Aydın tarafından öldürüldüğünü iddia etti. İki kız kardeşe ayrıca olay yerinde cumhuriyet savcısı tarafından yer gösterimi yaptırıldı.
JASAT ekiplerince iki kız kardeşin ifadelerinden hareketle yapılan araştırmada, Sultan Aydın'ın, babası Süleyman Aydın tarafından öldürüldüğü de belirlendi. Bu arada kızını öldürmekle suçlanan Süleyman Aydın'ın ise 2022 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.