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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/erbilde-patlama-sesleri-duyuldu-kurt-gruplar-hedef-alindi--1106383602.html
Erbil'de patlama sesleri duyuldu: Kürt gruplar hedef alındı
Erbil'de patlama sesleri duyuldu: Kürt gruplar hedef alındı
Sputnik Türkiye
Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Kürt gruplar, 4 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
ortadoğu
ikyb
saldırı
bombalı saldırı
patlama
erbil
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IKBY başkenti Erbil'de Kürt gruplara ait noktalar, 4 insansız hava aracıyla (İHA) vuruldu.Saldırıda kent genelinde patlama sesleri duyuldu. Öte yandan Flight Radar verilerine göre, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları Basra Körfezi ve çevresinde hareketlilik gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/iran-meclis-baskani-galibaf-taahhutlerinizi-bozarsaniz-en-iyi-bildigimiz-dili-kullanacagiz-1106381345.html
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ortadoğu, ikyb, saldırı, bombalı saldırı, patlama, erbil
ortadoğu, ikyb, saldırı, bombalı saldırı, patlama, erbil

Erbil'de patlama sesleri duyuldu: Kürt gruplar hedef alındı

23:00 09.06.2026 (güncellendi: 23:08 09.06.2026)
© AAErbil
Erbil - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA
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Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Kürt gruplar, 4 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı.
IKBY başkenti Erbil'de Kürt gruplara ait noktalar, 4 insansız hava aracıyla (İHA) vuruldu.
Saldırıda kent genelinde patlama sesleri duyuldu.
Öte yandan Flight Radar verilerine göre, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları Basra Körfezi ve çevresinde hareketlilik gösterdi.
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