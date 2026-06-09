https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/erbilde-patlama-sesleri-duyuldu-kurt-gruplar-hedef-alindi--1106383602.html
Erbil'de patlama sesleri duyuldu: Kürt gruplar hedef alındı
Erbil'de patlama sesleri duyuldu: Kürt gruplar hedef alındı
Sputnik Türkiye
Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Kürt gruplar, 4 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T23:00+0300
2026-06-09T23:00+0300
2026-06-09T23:08+0300
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saldırı
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patlama
erbil
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IKBY başkenti Erbil'de Kürt gruplara ait noktalar, 4 insansız hava aracıyla (İHA) vuruldu.Saldırıda kent genelinde patlama sesleri duyuldu. Öte yandan Flight Radar verilerine göre, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları Basra Körfezi ve çevresinde hareketlilik gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/iran-meclis-baskani-galibaf-taahhutlerinizi-bozarsaniz-en-iyi-bildigimiz-dili-kullanacagiz-1106381345.html
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ortadoğu, ikyb, saldırı, bombalı saldırı, patlama, erbil
ortadoğu, ikyb, saldırı, bombalı saldırı, patlama, erbil
Erbil'de patlama sesleri duyuldu: Kürt gruplar hedef alındı
23:00 09.06.2026 (güncellendi: 23:08 09.06.2026)
Irak'ın Erbil kentinde patlama sesleri duyuldu. Kürt gruplar, 4 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı.
IKBY başkenti Erbil'de Kürt gruplara ait noktalar, 4 insansız hava aracıyla (İHA) vuruldu.
Saldırıda kent genelinde patlama sesleri duyuldu.
Öte yandan Flight Radar verilerine göre, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları Basra Körfezi ve çevresinde hareketlilik gösterdi.