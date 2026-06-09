https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/dunyanin-ilk-ruzgar-enerjili-su-alti-veri-merkezi-cinden-1106365016.html

Dünyanın ilk rüzgar enerjili su altı veri merkezi Çin’den

Dünyanın ilk rüzgar enerjili su altı veri merkezi Çin’den

Sputnik Türkiye

Yapay zeka çağının enerji sorununa deniz altında çözüm üreten Çin, dikkat çekici bir projeyi hayata geçirdi. Dünyanın ilk rüzgar enerjisiyle çalışan su altı veri merkezi, Şanghay açıklarında faaliyete başladı. Detaylar haberde...

2026-06-09T13:05+0300

2026-06-09T13:05+0300

2026-06-09T13:05+0300

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Mayıs ayında devreye alınan Şanghay Lingang Su Altı Veri Merkezi gösterim projesi, 24 megavat kapasiteye sahip. Proje, HiCloud Technology ile Çin devlet şirketlerinden China Communications Construction ortaklığında geliştirildi.Şanghay kıyısından yaklaşık 10 kilometre açıkta bulunan veri merkezi, deniz yüzeyinin 10 metre altında yer alıyor. Tesis, yakınındaki açık deniz rüzgar santralinden aldığı enerjiyle çalışıyor.Çinli yetkililere göre su altındaki veri merkezi, karadaki benzer tesislere kıyasla enerji tüketimini yüzde 20'den fazla azaltıyor. Bunun başlıca nedeni ise deniz suyunun sağladığı doğal soğutma etkisi.Soğutma maliyetleri düşüyorGeleneksel veri merkezlerinde toplam elektrik tüketiminin yüzde 25 ila 40'ı, sunucuların aşırı ısınmasını önlemek için kullanılan soğutma sistemlerinden kaynaklanıyor. Su altı veri merkezleri ise çevresindeki deniz suyundan yararlanarak bu ihtiyacı önemli ölçüde azaltıyor.Uzmanlar, yapay zeka altyapısının temelini oluşturan veri merkezlerinin yalnızca enerji değil, aynı zamanda su tüketimi nedeniyle de giderek daha fazla eleştiri aldığını belirtiyor. Deniz altında faaliyet gösteren tesisler, tatlı su kullanımını azaltarak bu soruna da çözüm sunmayı amaçlıyor.Microsoft denedi, Çin ticarileştirdiHiCloud, 2023 yılında Çin'in güneyindeki Hainan Adası'nda dünyanın ilk ticari su altı veri merkezini kurmuştu. Ancak Şanghay'daki yeni tesis, açık deniz rüzgar enerjisiyle çalışan ilk örnek olarak öne çıkıyor.Su altı veri merkezi fikrini ilk deneyen ülke ise Çin değildi. Microsoft, 2018 yılında İskoçya'nın Orkney Adaları çevresinde benzer bir pilot proje başlatmış, iki yıl sonra olumlu sonuçlar elde edildiğini açıklamıştı. Ancak proje daha sonra geniş çaplı bir uygulamaya dönüşmemişti.Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nden Dr. Hanjiang Dong, "Microsoft konseptin uygulanabilir olduğunu gösterdi, ancak Çin piyasa talebi, sanayi kapasitesi, deniz mühendisliği ve devlet desteğini daha hızlı bir araya getirerek teknolojiyi ticari aşamaya taşıdı" değerlendirmesinde bulundu.Çin yapay zeka yatırımlarını hızlandırıyorPekin yönetimi, yapay zekayı ekonomik kalkınma stratejisinin temel unsurlarından biri olarak görüyor. Geçen yıl açıklanan ulusal yapay zeka eylem planında veri merkezi yatırımlarının hızlandırılması çağrısı yapılmış, yapay zeka altyapıları için temiz enerji kullanımının 2030 yılına kadar önemli ölçüde artırılacağı taahhüt edilmişti.Çin hükümetine göre Şanghay Lingang Su Altı Veri Merkezi projesine yaklaşık 1.6 milyar yuan (yaklaşık 220 milyon dolar) yatırım yapıldı.

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