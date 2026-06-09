https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/dorukhan-buyukisik-sorusturmasi-son-zanli-da-sinir-kapisinda-yakalandi-1106380093.html

Dorukhan Büyükışık soruşturması: Son zanlı da sınır kapısında yakalandı

Dorukhan Büyükışık soruşturması: Son zanlı da sınır kapısında yakalandı

Sputnik Türkiye

İzmir’in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında inşaat şantiyesinde ölü bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık’ın dosyasında aranan son zanlı yakalandı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T18:46+0300

2026-06-09T18:46+0300

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türki̇ye

dorukhan büyükışık

türkiye

cinayet

cinayet büro amirliği

faili meçhul cinayet

cinayet masası

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13 Mayıs 2018’de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Dosya kapsamında yakalama kararı bulunan İ.K., Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/dorukhan-buyukisikin-insaat-santiyesinde-olumu-1-supheli-daha-yakalandi-1106245785.html

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dorukhan büyükışık, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası