https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/dorukhan-buyukisik-sorusturmasi-son-zanli-da-sinir-kapisinda-yakalandi-1106380093.html
Dorukhan Büyükışık soruşturması: Son zanlı da sınır kapısında yakalandı
Dorukhan Büyükışık soruşturması: Son zanlı da sınır kapısında yakalandı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında inşaat şantiyesinde ölü bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık’ın dosyasında aranan son zanlı yakalandı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T18:46+0300
2026-06-09T18:46+0300
2026-06-09T18:46+0300
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dorukhan büyükışık
türkiye
cinayet
cinayet büro amirliği
faili meçhul cinayet
cinayet masası
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13 Mayıs 2018’de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.Dosya kapsamında yakalama kararı bulunan İ.K., Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/dorukhan-buyukisikin-insaat-santiyesinde-olumu-1-supheli-daha-yakalandi-1106245785.html
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dorukhan büyükışık, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
dorukhan büyükışık, türkiye, cinayet, cinayet büro amirliği, faili meçhul cinayet, cinayet masası
Dorukhan Büyükışık soruşturması: Son zanlı da sınır kapısında yakalandı
İzmir’in Narlıdere ilçesinde 2018 yılında inşaat şantiyesinde ölü bulunan 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık’ın dosyasında aranan son zanlı yakalandı.
13 Mayıs 2018’de inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyükışık'la ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Dosya kapsamında yakalama kararı bulunan İ.K., Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.
Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.