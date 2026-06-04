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Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölümü: 1 şüpheli daha yakalandı
Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölümü: 1 şüpheli daha yakalandı
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İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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dorukhan büyükışık
i̇zmir
i̇zmir adnan menderes havalimanı
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Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olan şüphelilerden A.K, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.Olay döneminde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan A.K, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.Ne olmuştu?İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.Soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ayrıca şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T'nin (43) de bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmüştü.
türki̇ye
i̇zmir
i̇zmir adnan menderes havalimanı
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dorukhan büyükışık, i̇zmir, i̇zmir adnan menderes havalimanı, i̇l jandarma komutanlığı, türkiye
dorukhan büyükışık, i̇zmir, i̇zmir adnan menderes havalimanı, i̇l jandarma komutanlığı, türkiye

Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölümü: 1 şüpheli daha yakalandı

11:39 04.06.2026
© FotoğrafDorukhan Büyükışık
Dorukhan Büyükışık - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Fotoğraf
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İzmir'de 8 yıl önce 26 yaşındaki Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde ölü bulunmasına ilişkin 1 şüpheli daha gözaltına alındı.
Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de inşaat şantiye alanında Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin hakkında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olan şüphelilerden A.K, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi.
Olay döneminde olay yeri inceleme ekibi komiseri olarak görev yapan A.K, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 13 Mayıs 2018'de Dorukhan Büyükışık'ın inşaat şantiyesinde cansız bedeni bulunmuş, olayın intihar olduğu değerlendirilmişti.
Soruşturma kapsamında ailenin şikayeti üzerine, olay yerine gelen polisler hakkında "görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla hazırlanan iddianame, 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, ayrıca şantiye sahasında görevli bekçiler H.K, H.A, T.Ç. ile inşaatta çalışan B.Ç. ve yakın şantiye sahasında bekçi A.G. hakkında "kasten öldürme" suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.
10 Ekim 2025'te, "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla haklarında dava açılan 8 polisin yargılandığı İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile 5 inşaat çalışanının İzmir 21. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandığı dava birleştirilmişti.
Büyükışık'ın ölü bulunmasına ilişkin İzmir Cumhuriyet Başsavcısının başkanlığında oluşturulan 4 kişilik özel soruşturma ekibi dosyayı yeniden ele almış ve "kasten öldürme", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", "yalan tanıklık" suçları kapsamında 26 şüpheli hakkında 21 Mayıs'ta gözaltı kararı verilmişti.
Aralarında dönemin İlçe Emniyet Müdürü İ.Y, inşaat şirketinin ortakları M.M.T. (69) ve oğlu M.T.T'nin (43) de bulunduğu 24 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülmüştü.
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