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Dağıstan’da doğalgaz boru hattında patlama: İki köy tahliye edildi
Dağıstan’da doğalgaz boru hattında patlama: İki köy tahliye edildi
Sputnik Türkiye
Dağıstan’da ana doğalgaz boru hattında meydana gelen üç ayrı patlamanın ardından bölgedeki iki köy tahliye edildi. 15 metreyi bulan alevlerin yükseldiği olayda... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T23:19+0300
2026-06-09T23:19+0300
dünya
rusya
dağıstan
patlama
doğal gaz
tahliye
doğalgaz boru hattı
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Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Kizilyurt bölgesinden geçen Mozdok-Kazimagomed ana doğalgaz boru hattında, akşam saatlerinde art arda üç patlama meydana geldi. Bavtugay ve Gelbah yerleşimleri arasında yaşanan şiddetli patlamaların ardından, alevlerin boyu yaklaşık 15 metreye kadar ulaştı.Olayın hemen ardından olası risklere karşı çevredeki yerleşim yerlerinde geniş çaplı bir tahliye operasyonu başlatıldı. Bölge idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, risk altındaki Nijniy Çiryurt köyünde bulunan 250 hane sakininin bölgeyi tamamen boşaltması sağlandı. Ayrıca komşu Gelbah köyü sakinlerinin bir kısmı da acil olarak güvenli bölgelere yerleştirildi.Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, korkutan patlamalarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kizilyurt yerel idaresi, olayın muhtemel nedeninin gaz kaçağı olabileceğini belirtti. Bölgeye çok sayıda acil durum ekibi ve teknik uzman sevk edilirken, yangını söndürme ve olası yeni sızıntıları kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/akkuyu-ngsde-kritik-esik-nukleer-yakit-yukleme-provasi-basariyla-tamamlandi-1106361196.html
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rusya, dağıstan, patlama, doğal gaz, tahliye, doğalgaz boru hattı
rusya, dağıstan, patlama, doğal gaz, tahliye, doğalgaz boru hattı

Dağıstan’da doğalgaz boru hattında patlama: İki köy tahliye edildi

23:19 09.06.2026
© Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı Basın Servisi / Multimedya arşivine gidinMahaçkale'de patlama
Mahaçkale'de patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© Rusya Federasyonu Acil Durumlar Bakanlığı Basın Servisi
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Dağıstan’da ana doğalgaz boru hattında meydana gelen üç ayrı patlamanın ardından bölgedeki iki köy tahliye edildi. 15 metreyi bulan alevlerin yükseldiği olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.
Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Kizilyurt bölgesinden geçen Mozdok-Kazimagomed ana doğalgaz boru hattında, akşam saatlerinde art arda üç patlama meydana geldi. Bavtugay ve Gelbah yerleşimleri arasında yaşanan şiddetli patlamaların ardından, alevlerin boyu yaklaşık 15 metreye kadar ulaştı.
Olayın hemen ardından olası risklere karşı çevredeki yerleşim yerlerinde geniş çaplı bir tahliye operasyonu başlatıldı. Bölge idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, risk altındaki Nijniy Çiryurt köyünde bulunan 250 hane sakininin bölgeyi tamamen boşaltması sağlandı. Ayrıca komşu Gelbah köyü sakinlerinin bir kısmı da acil olarak güvenli bölgelere yerleştirildi.
Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, korkutan patlamalarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kizilyurt yerel idaresi, olayın muhtemel nedeninin gaz kaçağı olabileceğini belirtti. Bölgeye çok sayıda acil durum ekibi ve teknik uzman sevk edilirken, yangını söndürme ve olası yeni sızıntıları kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.
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