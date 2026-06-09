https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/dagistanda-dogalgaz-boru-hattinda-patlama-iki-koy-tahliye-edildi-1106384192.html

Dağıstan’da doğalgaz boru hattında patlama: İki köy tahliye edildi

Dağıstan’da doğalgaz boru hattında patlama: İki köy tahliye edildi

Sputnik Türkiye

Dağıstan’da ana doğalgaz boru hattında meydana gelen üç ayrı patlamanın ardından bölgedeki iki köy tahliye edildi. 15 metreyi bulan alevlerin yükseldiği olayda... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T23:19+0300

2026-06-09T23:19+0300

2026-06-09T23:19+0300

dünya

rusya

dağıstan

patlama

doğal gaz

tahliye

doğalgaz boru hattı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/0f/1074646874_0:57:1079:664_1920x0_80_0_0_eab00df5ab2a35ddf34080faae687f09.jpg

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Kizilyurt bölgesinden geçen Mozdok-Kazimagomed ana doğalgaz boru hattında, akşam saatlerinde art arda üç patlama meydana geldi. Bavtugay ve Gelbah yerleşimleri arasında yaşanan şiddetli patlamaların ardından, alevlerin boyu yaklaşık 15 metreye kadar ulaştı.Olayın hemen ardından olası risklere karşı çevredeki yerleşim yerlerinde geniş çaplı bir tahliye operasyonu başlatıldı. Bölge idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamaya göre, risk altındaki Nijniy Çiryurt köyünde bulunan 250 hane sakininin bölgeyi tamamen boşaltması sağlandı. Ayrıca komşu Gelbah köyü sakinlerinin bir kısmı da acil olarak güvenli bölgelere yerleştirildi.Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, korkutan patlamalarda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Kizilyurt yerel idaresi, olayın muhtemel nedeninin gaz kaçağı olabileceğini belirtti. Bölgeye çok sayıda acil durum ekibi ve teknik uzman sevk edilirken, yangını söndürme ve olası yeni sızıntıları kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/akkuyu-ngsde-kritik-esik-nukleer-yakit-yukleme-provasi-basariyla-tamamlandi-1106361196.html

rusya

dağıstan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, dağıstan, patlama, doğal gaz, tahliye, doğalgaz boru hattı