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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/akkuyu-ngsde-kritik-esik-nukleer-yakit-yukleme-provasi-basariyla-tamamlandi-1106361196.html
Akkuyu NGS'de kritik eşik: Nükleer yakıt yükleme provası başarıyla tamamlandı
Akkuyu NGS'de kritik eşik: Nükleer yakıt yükleme provası başarıyla tamamlandı
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'de, 1. güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetlerinin yükleme işlemi başarıyla... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T11:31+0300
2026-06-09T11:30+0300
türki̇ye
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu ngs
rosatom
alparslan bayraktar
aleksey lihaçev
nükleer düzenleme kurumu (ndk)
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Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde, nükleer yakıt yükleme sürecinin ‘genel provası’ başarıyla tamamlandı. Akkuyu Nükleer A.Ş. basın servisinden yapılan açıklamada, temsili yakıt demetlerinin reaktör gövdesine yükleme operasyonunun sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.Açıklamaya göre operasyon kapsamında, yapı, ağırlık ve boyut açısından gerçek nükleer yakıtla tamamen aynı özelliklere sahip olan ancak nükleer materyal içermeyen 163 adet temsili yakıt demeti reaktöre sırayla yüklendi. Birinci güç ünitesi için kullanılacak bu demetler, Rosatom'un yakıt şirketi bünyesindeki Novosibirsk Kimyasal Konsantre Fabrikası'nda üretildi.Temsili yakıt yüklemesi, reaktör tesisatının fiziksel olarak çalıştırılmasından önce gerçekleştirilen en kritik aşamalardan biri olan ‘soğuk ve sıcak test’ hazırlıklarının son adımlarından birini oluşturuyor.İşletme koşullarına en yakın provaAkkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butskih, sürece ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:Tamamen Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) denetiminde ve katı güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen bu operasyonun ardından uzmanlar, reaktörün montajına ve ‘soğuk-sıcak test’ aşamasına geçecek.İlk enerji üretimi için gözler sonbahardaAkkuyu NGS'nin ilk güç ünitesini 2026 yılı içinde devreye almak için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Haziran ayı başında yaptığı açıklamada Akkuyu NGS'de ilk enerji üretiminin bu yılın sonbahar veya kış aylarında planlandığını belirtmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da daha önce yaptığı bir açıklamada, ilk üniteden elektrik üretimine Ekim ayı gibi başlanabileceğini ifade etmişti.Projenin küresel önemiRus tasarımı 3+ nesil VVER-1200 tipi gelişmiş reaktörlere sahip 4 güç ünitesinden oluşacak olan Akkuyu NGS, her biri 1200 MW kapasiteli üniteleriyle tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak. Proje aynı zamanda, küresel nükleer sektörde "Yap-Sahip Ol-İşlet" (BOO - Build-Own-Operate) modeline göre uygulanan dünyadaki ilk nükleer santral projesi olma özelliğini taşıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/akkuyu-ngsnin-3uncu-guc-unitesinin-makine-dairesine-ana-koprulu-vinc-yerlestirildi-1106005301.html
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akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, rosatom, alparslan bayraktar, aleksey lihaçev, nükleer düzenleme kurumu (ndk)
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, rosatom, alparslan bayraktar, aleksey lihaçev, nükleer düzenleme kurumu (ndk)

Akkuyu NGS'de kritik eşik: Nükleer yakıt yükleme provası başarıyla tamamlandı

11:31 09.06.2026
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıAkkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
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Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olan Akkuyu NGS'de, 1. güç ünitesinde reaktör basınç kabına temsili nükleer yakıt demetlerinin yükleme işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Gerçek yakıt yükleme sürecinin genel provası niteliğindeki bu adım, santralin devreye alınma sürecinde önemli bir dönüm noktası oldu.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 1. güç ünitesinde, nükleer yakıt yükleme sürecinin ‘genel provası’ başarıyla tamamlandı. Akkuyu Nükleer A.Ş. basın servisinden yapılan açıklamada, temsili yakıt demetlerinin reaktör gövdesine yükleme operasyonunun sorunsuz şekilde gerçekleştirildiği bildirildi.
Açıklamaya göre operasyon kapsamında, yapı, ağırlık ve boyut açısından gerçek nükleer yakıtla tamamen aynı özelliklere sahip olan ancak nükleer materyal içermeyen 163 adet temsili yakıt demeti reaktöre sırayla yüklendi. Birinci güç ünitesi için kullanılacak bu demetler, Rosatom'un yakıt şirketi bünyesindeki Novosibirsk Kimyasal Konsantre Fabrikası'nda üretildi.
Temsili yakıt yüklemesi, reaktör tesisatının fiziksel olarak çalıştırılmasından önce gerçekleştirilen en kritik aşamalardan biri olan ‘soğuk ve sıcak test’ hazırlıklarının son adımlarından birini oluşturuyor.
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıAkkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS)
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

İşletme koşullarına en yakın prova

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergey Butskih, sürece ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Birinci güç ünitesinde temsili yakıt demetlerinin yüklenmesinin tamamlanması, nükleer yakıt yükleme işleminin genel provasıdır. Bu simülatörler sayesinde, nükleer yakıtla çalışma prosedürlerini işletme koşullarına en yakın şekilde test ediyor; ekipmanlarımızın ve personelimizin bir sonraki işletmeye alma aşamasına hazır olduğunu teyit ediyoruz."
Tamamen Nükleer Düzenleme Kurumu’nun (NDK) denetiminde ve katı güvenlik standartlarına uygun olarak gerçekleştirilen bu operasyonun ardından uzmanlar, reaktörün montajına ve ‘soğuk-sıcak test’ aşamasına geçecek.
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıAkkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS)
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

İlk enerji üretimi için gözler sonbaharda

Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesini 2026 yılı içinde devreye almak için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Haziran ayı başında yaptığı açıklamada Akkuyu NGS'de ilk enerji üretiminin bu yılın sonbahar veya kış aylarında planlandığını belirtmişti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da daha önce yaptığı bir açıklamada, ilk üniteden elektrik üretimine Ekim ayı gibi başlanabileceğini ifade etmişti.
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanlığıAkkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS)
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS)
© AA / Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Projenin küresel önemi

Rus tasarımı 3+ nesil VVER-1200 tipi gelişmiş reaktörlere sahip 4 güç ünitesinden oluşacak olan Akkuyu NGS, her biri 1200 MW kapasiteli üniteleriyle tamamlandığında Türkiye'nin elektrik ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayacak. Proje aynı zamanda, küresel nükleer sektörde "Yap-Sahip Ol-İşlet" (BOO - Build-Own-Operate) modeline göre uygulanan dünyadaki ilk nükleer santral projesi olma özelliğini taşıyor.
Akkuyu Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
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Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesinin makine dairesine ana köprülü vinç yerleştirildi
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