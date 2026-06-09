https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/cin-devlet-baskani-si-cin-kuzey-kore-ile-kalkinma-stratejilerinin-uyumunu-guclendirmeye-hazir-1106353174.html

Çin Devlet Başkanı Şi: Çin, Kuzey Kore ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye hazır

Çin Devlet Başkanı Şi: Çin, Kuzey Kore ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye hazır

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Pyongyang ziyaretinde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a desteğini yineleyerek, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin daha da... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T05:10+0300

2026-06-09T05:10+0300

2026-06-09T05:10+0300

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çin

kuzey kore

şi cinping

kim jong-un

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirdiği görüşmede, uluslararası koşullar ne yönde değişirse değişsin Pekin'in Pyongyang'a verdiği desteğin süreceğini vurguladı.Çin devlet televizyonu CGTN'ye konuşan Şi, Çin ile Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun kalıcı ve güçlü olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin zamanın ve küresel gelişmelerin etkisiyle zayıflamayacağını ifade etti:Pekin yönetiminin, kalkınma stratejilerinin uyumlaştırılması konusunda Kuzey Kore ile daha yakın çalışmaya hazır olduğunu belirten Şi, ticaret, ekonomi, tarım, inşaat, bilim-teknoloji ve sağlık gibi alanlarda somut iş birliklerinin genişletilmesini önerdi.

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