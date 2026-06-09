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Çin Devlet Başkanı Şi: Çin, Kuzey Kore ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye hazır
Çin Devlet Başkanı Şi: Çin, Kuzey Kore ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye hazır
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Pyongyang ziyaretinde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a desteğini yineleyerek, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin daha da... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirdiği görüşmede, uluslararası koşullar ne yönde değişirse değişsin Pekin'in Pyongyang'a verdiği desteğin süreceğini vurguladı.Çin devlet televizyonu CGTN'ye konuşan Şi, Çin ile Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun kalıcı ve güçlü olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin zamanın ve küresel gelişmelerin etkisiyle zayıflamayacağını ifade etti:Pekin yönetiminin, kalkınma stratejilerinin uyumlaştırılması konusunda Kuzey Kore ile daha yakın çalışmaya hazır olduğunu belirten Şi, ticaret, ekonomi, tarım, inşaat, bilim-teknoloji ve sağlık gibi alanlarda somut iş birliklerinin genişletilmesini önerdi.
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çin, kuzey kore, şi cinping, kim jong-un
çin, kuzey kore, şi cinping, kim jong-un

Çin Devlet Başkanı Şi: Çin, Kuzey Kore ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye hazır

05:10 09.06.2026
© AP Photo / Ahn Young-joonÇin Devlet Başkanı Şi Cinping Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Ahn Young-joon
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Pyongyang ziyaretinde Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'a desteğini yineleyerek, iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin daha da derinleştirilmesi çağrısında bulundu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Pyongyang'da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile gerçekleştirdiği görüşmede, uluslararası koşullar ne yönde değişirse değişsin Pekin'in Pyongyang'a verdiği desteğin süreceğini vurguladı.
Çin devlet televizyonu CGTN'ye konuşan Şi, Çin ile Kuzey Kore arasındaki geleneksel dostluğun kalıcı ve güçlü olduğunu belirterek, iki ülke ilişkilerinin zamanın ve küresel gelişmelerin etkisiyle zayıflamayacağını ifade etti:
Çin, Kuzey Kore ile kalkınma stratejilerinin uyumunu güçlendirmeye, ticaret ve ekonomi, tarım, inşaat, bilim ve teknoloji ve sağlık alanlarında pratik iş birliğini genişletmeye ve böylece iki ülkenin halklarına daha fazla fayda sağlamaya hazırdır
Pekin yönetiminin, kalkınma stratejilerinin uyumlaştırılması konusunda Kuzey Kore ile daha yakın çalışmaya hazır olduğunu belirten Şi, ticaret, ekonomi, tarım, inşaat, bilim-teknoloji ve sağlık gibi alanlarda somut iş birliklerinin genişletilmesini önerdi.
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