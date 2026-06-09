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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/abdnin-apache-helikopteri-hurmuz-yakinlarinda-dustu-trumptan-aciklama-geldi-1106357414.html
ABD'nin Apache helikopteri Hürmüz yakınlarında düştü: Trump'tan açıklama geldi
ABD'nin Apache helikopteri Hürmüz yakınlarında düştü: Trump'tan açıklama geldi
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ABD ordusuna ait Apache tipi helikopter, Hürmüz Boğazı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada iki pilotun da kurtarıldığını açıklayan ABD... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T10:37+0300
2026-06-09T10:37+0300
dünya
hürmüz boğazı
donald trump
helikopter kazası
apache helikopteri
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ABD ordusuna ait Apache tipi helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, pilotların kurtulduğu bildirildi.ABD basınındaki habere göre, olayla ilgili bilgi sahibi ismi paylaşılmayan kaynaklar, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait Apache helikopterinin düştüğünü belirtti.Helikopterdeki 2 pilotun kurtarıldığını aktaran kaynaklar, hava aracının İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılan NBA final maçını izlemesinin ardından John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Pilotlar iyi. Evet, kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız ama pilotlar iyi." diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/trump-onumuzdeki-iki-hafta-icinde-tam-zafer-ilan-ettigimizde-gercekten-kazanmis-olacagiz-1106352878.html
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hürmüz boğazı, donald trump, helikopter kazası, apache helikopteri
hürmüz boğazı, donald trump, helikopter kazası, apache helikopteri

ABD'nin Apache helikopteri Hürmüz yakınlarında düştü: Trump'tan açıklama geldi

10:37 09.06.2026
© AP Photo / Thanassis StavrakisApache helikopteri
Apache helikopteri - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
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ABD ordusuna ait Apache tipi helikopter, Hürmüz Boğazı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada iki pilotun da kurtarıldığını açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, olayda yaralanan olmadığını belirterek, kazaya ilişkin detaylı raporun yarın yayımlanacağını duyurdu.
ABD ordusuna ait Apache tipi helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, pilotların kurtulduğu bildirildi.
ABD basınındaki habere göre, olayla ilgili bilgi sahibi ismi paylaşılmayan kaynaklar, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait Apache helikopterinin düştüğünü belirtti.
Helikopterdeki 2 pilotun kurtarıldığını aktaran kaynaklar, hava aracının İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.
ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılan NBA final maçını izlemesinin ardından John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Pilotlar iyi. Evet, kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız ama pilotlar iyi." diye konuştu.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
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