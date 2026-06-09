https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/abdnin-apache-helikopteri-hurmuz-yakinlarinda-dustu-trumptan-aciklama-geldi-1106357414.html

ABD'nin Apache helikopteri Hürmüz yakınlarında düştü: Trump'tan açıklama geldi

ABD'nin Apache helikopteri Hürmüz yakınlarında düştü: Trump'tan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

ABD ordusuna ait Apache tipi helikopter, Hürmüz Boğazı yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Kazada iki pilotun da kurtarıldığını açıklayan ABD... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T10:37+0300

2026-06-09T10:37+0300

2026-06-09T10:37+0300

dünya

hürmüz boğazı

donald trump

helikopter kazası

apache helikopteri

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ABD ordusuna ait Apache tipi helikopterin Hürmüz Boğazı yakınlarında düştüğü, pilotların kurtulduğu bildirildi.ABD basınındaki habere göre, olayla ilgili bilgi sahibi ismi paylaşılmayan kaynaklar, Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD ordusuna ait Apache helikopterinin düştüğünü belirtti.Helikopterdeki 2 pilotun kurtarıldığını aktaran kaynaklar, hava aracının İran'ın ateş açması sonucu mu ya da teknik arıza nedeniyle mi düştüğünün bilinmediğini, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını kaydetti.ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta yapılan NBA final maçını izlemesinin ardından John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Pilotlar iyi. Evet, kimse yaralanmadı. Yarın bir rapor yayımlayacağız ama pilotlar iyi." diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/trump-onumuzdeki-iki-hafta-icinde-tam-zafer-ilan-ettigimizde-gercekten-kazanmis-olacagiz-1106352878.html

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Sputnik Türkiye

hürmüz boğazı, donald trump, helikopter kazası, apache helikopteri