https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/cay-omru-uzatiyor-ama-tuketim-sekli-olumcul-olabilir-iste-en-saglikli-cay-tuketme-yontemi-1106377082.html

Çay ömrü uzatıyor ama tüketim şekli ölümcül olabilir: İşte en sağlıklı çay tüketme yöntemi

Çay ömrü uzatıyor ama tüketim şekli ölümcül olabilir: İşte en sağlıklı çay tüketme yöntemi

Sputnik Türkiye

Çin Tarım Bilimleri Akademisi tarafından yapılan kapsamlı bir araştırma, taze demlenmiş çay tüketiminin kalp hastalıkları, diyabet ve kansere karşı koruma... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T16:36+0300

2026-06-09T16:36+0300

2026-06-09T16:36+0300

hazır

bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı

haberler

sağlik

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Sağlıklı yaşam ve uzun ömür sırları arayanlar için bilim dünyasından çığır açan bir haber geldi. Çin Tarım Bilimleri Akademisi Çay Araştırma Enstitüsü uzmanları Mingchuan Yang ve Li Zhou liderliğindeki bir ekip, Beverage Plant Research dergisinde dev bir inceleme yazısı yayınladı. Yüzyıllardır tüketilen Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından elde edilen geleneksel çayın, özellikle de yeşil çay çeşitlerinin, içerdiği zengin kateşin ve polifenol bileşikleri sayesinde kalp sağlığı üzerinde mucizevi etkileri olduğu kanıtlandı. Düzenli çay tüketen kişilerin genel ölüm oranlarında, kardiyovasküler hastalıklarda (CVD) ve belirli kanser türlerinde ciddi bir düşüş gözlemlendi.Hazır şişe çaylar ve bubble tea sağlığı tehdit ediyorAraştırmanın en çarpıcı kısmı ise ticari çay ürünlerine yönelik yapılan uyarılar oldu. Bilim insanları, marketlerde satılan soğuk hazır şişe çaylar ve son yıllarda popülaritesi artan bubble tea (balonlu çay) tüketiminin sağlığa yarardan çok zarar getirebileceğini ortaya koydu. Bu tür işlenmiş içeceklerin içerdiği yüksek oranda şeker, yapay tatlandırıcılar ve kimyasal koruyucu maddeler, çayın doğal şifasını tamamen yok ediyor. Uzmanlar, bu zararlı katkı maddelerinin obezite ve diyabet riskini artırdığını belirterek, işlenmiş çay formlarından uzak durulması gerektiğinin altını çizdi.Beyni koruyor ve yaşlılarda kas kaybını engelliyorGeleneksel yöntemlerle hazırlanan taze demlenmiş çay tüketiminin faydaları sadece kalp ve kanser korumasıyla sınırlı kalmıyor. Klinik araştırmalar, çayda bulunan antioksidanların güçlü bir nörokoruyucu etkiye sahip olduğunu gösteriyor. Düzenli çay içen yaşlı yetişkinlerde bilişsel gerileme ve Alzheimer hastalığı biyobelirteçlerinde belirgin bir azalma tespit edildi. Ayrıca çaydaki bileşenlerin yaşlılığa bağlı kas kaybını önleme konusunda da etkili olduğu, kas gücünü ve fiziksel performansı desteklediği belirlendi.Ağır metal, pestisit kalıntısı ve demir emilimi uyarısıBilim insanları çayın mucizevi faydalarını sıralarken, aşırı ve yanlış tüketimin getireceği risklere karşı da önemli uyarılarda bulundu. Özellikle ticari çaylardaki pestisit kalıntıları, ağır metaller ve mikroplastikler, uzun vadede çok yoğun çay tüketenler için gizli bir tehdit oluşturabiliyor. Bunun yanı sıra çayın, bitkisel kaynaklı hem dışı demir ve kalsiyum emilimini engelleyebileceği bildirildi. Bu nedenle, özellikle vejetaryen beslenenlerin veya özel beslenme ihtiyacı olan bireylerin çay tüketimi konusunda ölçülü olması ve çayı yemeklerden hemen sonra içmemesi tavsiye ediliyor. Sağlıklı bir yaşam için en doğru yöntemin, katkısız ve taze demlenmiş geleneksel çayları tercih etmek olduğu vurgulanıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/tarihi-sirri-bilim-insanlari-cozdu-stonehengein-en-gizemli-tasi-700-kilometre-tasinmis-1106376934.html

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hazır, bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığı, haberler