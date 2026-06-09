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Bircan Yıldırım'a hakaret suçundan adli kontrol kararı
Bircan Yıldırım'a hakaret suçundan adli kontrol kararı
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Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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adli kontrol
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adli işlem
hakaret
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Bircan Yıldırım hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade işlemlerinin ardından Yıldırım için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.Talebin ardından dosyayı inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım’a yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü getirilmesine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bassavcilik-duyurdu-adnan-oktari-oven-450-hesap-engellendi-1101399212.html
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türkiye, adli kontrol, adli kontrol şartıyla serbest, adli işlem, hakaret, hakaret davası
türkiye, adli kontrol, adli kontrol şartıyla serbest, adli işlem, hakaret, hakaret davası

Bircan Yıldırım'a hakaret suçundan adli kontrol kararı

00:59 09.06.2026
© Fotoğraf : Bircan Yıldırım sosyal medyaBircan Yıldırım
Bircan Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© Fotoğraf : Bircan Yıldırım sosyal medya
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Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Bircan Yıldırım hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade işlemlerinin ardından Yıldırım için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
Talebin ardından dosyayı inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım’a yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü getirilmesine hükmetti.
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