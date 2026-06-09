https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/bircan-yildirima-hakaret-sucundan-adli-kontrol-karari-1106352374.html

Bircan Yıldırım'a hakaret suçundan adli kontrol kararı

Bircan Yıldırım'a hakaret suçundan adli kontrol kararı

Sputnik Türkiye

Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T00:59+0300

2026-06-09T00:59+0300

2026-06-09T00:59+0300

türki̇ye

türkiye

adli kontrol

adli kontrol şartıyla serbest

adli işlem

hakaret

hakaret davası

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Bircan Yıldırım hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade işlemlerinin ardından Yıldırım için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.Talebin ardından dosyayı inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım’a yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü getirilmesine hükmetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bassavcilik-duyurdu-adnan-oktari-oven-450-hesap-engellendi-1101399212.html

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türkiye, adli kontrol, adli kontrol şartıyla serbest, adli işlem, hakaret, hakaret davası