https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/bircan-yildirima-hakaret-sucundan-adli-kontrol-karari-1106352374.html
Bircan Yıldırım'a hakaret suçundan adli kontrol kararı
Bircan Yıldırım'a hakaret suçundan adli kontrol kararı
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Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T00:59+0300
2026-06-09T00:59+0300
2026-06-09T00:59+0300
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Bircan Yıldırım hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade işlemlerinin ardından Yıldırım için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.Talebin ardından dosyayı inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım’a yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü getirilmesine hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bassavcilik-duyurdu-adnan-oktari-oven-450-hesap-engellendi-1101399212.html
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türkiye, adli kontrol, adli kontrol şartıyla serbest, adli işlem, hakaret, hakaret davası
türkiye, adli kontrol, adli kontrol şartıyla serbest, adli işlem, hakaret, hakaret davası
Bircan Yıldırım'a hakaret suçundan adli kontrol kararı
Sosyal medya içerik üreticisi Bircan Yıldırım hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Bircan Yıldırım hakkında 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ifade işlemlerinin ardından Yıldırım için adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti.
Talebin ardından dosyayı inceleyen Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği, Yıldırım’a yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü getirilmesine hükmetti.