Başsavcılık duyurdu: Adnan Oktar’ı öven 450 hesap engellendi
Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan hüküm giymiş Adnan Oktar'a övgü içerikli paylaşımlar yapan 450 sosyal medya hesabı ve internet sitesi... 28.11.2025
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Adnan Oktar’a övgü içerikli paylaşımlar yapan hesaplar hakkında soruşturma başlattı.Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde hakimlik kararıyla, toplam 450 sosyal medya hesabı ve internet sitesine erişimin engellenmesine ve ilgili içeriklerin yayından kaldırılmasına karar verildiği ifade edildi.
