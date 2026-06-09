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Beyaz Saray: Dünya Kupası İHA'lara karşı korunacak
Beyaz Saray: Dünya Kupası İHA'lara karşı korunacak
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Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası 2026 Görev Gücü Başkanı Andrew Giuliani, turnuvadaki 78 maçın tamamında ve 11 ev sahibi şehirdeki taraftar festivallerinde... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası 2026 Görev Gücü Başkanı Andrew Giuliani yaptığı açıklamada, ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın tüm maçlarının insansız hava aracı tehditlerine karşı korunacağını söyledi.Giuliani, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
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abd, fifa, dünya kupası
abd, fifa, dünya kupası

Beyaz Saray: Dünya Kupası İHA'lara karşı korunacak

23:01 09.06.2026
© AA / Celal GüneşBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA / Celal Güneş
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Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası 2026 Görev Gücü Başkanı Andrew Giuliani, turnuvadaki 78 maçın tamamında ve 11 ev sahibi şehirdeki taraftar festivallerinde insansız hava araçlarına karşı kapsamlı güvenlik önlemleri uygulanacağını açıkladı.
Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası 2026 Görev Gücü Başkanı Andrew Giuliani yaptığı açıklamada, ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın tüm maçlarının insansız hava aracı tehditlerine karşı korunacağını söyledi.
Giuliani, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"İnsansız hava araçlarına karşı önlem alma açısından, 78 maçın tamamında insansız hava araçlarına karşı koruma önlemlerinin alınmasını sağladık. Bu, stadyumlara insansız hava araçlarının girmesinin engellenmesi anlamına geliyor.

Ayrıca, 11 ev sahibi şehrin her birinde düzenlenecek bir taraftar festivali, turnuva süresince tamamen insansız hava aracı koruması altında olacak

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