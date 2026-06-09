https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/beyaz-saray-dunya-kupasi-ihalara-karsi-korunacak-1106383715.html
Beyaz Saray: Dünya Kupası İHA'lara karşı korunacak
Beyaz Saray: Dünya Kupası İHA'lara karşı korunacak
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası 2026 Görev Gücü Başkanı Andrew Giuliani, turnuvadaki 78 maçın tamamında ve 11 ev sahibi şehirdeki taraftar festivallerinde... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T23:01+0300
2026-06-09T23:01+0300
2026-06-09T23:01+0300
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Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası 2026 Görev Gücü Başkanı Andrew Giuliani yaptığı açıklamada, ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın tüm maçlarının insansız hava aracı tehditlerine karşı korunacağını söyledi.Giuliani, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/real-madrid-acikladi-unlu-yildiz-icin-150-milyon-euro-teklif-edildi-1106382251.html
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abd, fifa, dünya kupası
Beyaz Saray: Dünya Kupası İHA'lara karşı korunacak
Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası 2026 Görev Gücü Başkanı Andrew Giuliani, turnuvadaki 78 maçın tamamında ve 11 ev sahibi şehirdeki taraftar festivallerinde insansız hava araçlarına karşı kapsamlı güvenlik önlemleri uygulanacağını açıkladı.
Beyaz Saray FIFA Dünya Kupası 2026 Görev Gücü Başkanı Andrew Giuliani yaptığı açıklamada, ABD'de düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası'nın tüm maçlarının insansız hava aracı tehditlerine karşı korunacağını söyledi.
Giuliani, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"İnsansız hava araçlarına karşı önlem alma açısından, 78 maçın tamamında insansız hava araçlarına karşı koruma önlemlerinin alınmasını sağladık. Bu, stadyumlara insansız hava araçlarının girmesinin engellenmesi anlamına geliyor.
Ayrıca, 11 ev sahibi şehrin her birinde düzenlenecek bir taraftar festivali, turnuva süresince tamamen insansız hava aracı koruması altında olacak