https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/afad-duyurdu-antalya-kas-aciklarinda-4-buyuklugunde-deprem-1106355035.html

AFAD duyurdu: Antalya Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Antalya Kaş açıklarında 4 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 08.56'da kaydedilen depremin... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T09:23+0300

2026-06-09T09:23+0300

2026-06-09T09:23+0300

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kaş açıkları olan 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Depremin en yakın yerleşim merkezine 187 kilometre uzaklıkta ve 8,28 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/yunanistanda-pes-pese-5-ve-53luk-iki-deprem-meydana-geldi-1106317153.html

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