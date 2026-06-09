https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/avrupada-uyusturucu-tablosu-asiri-doz-olumleri-7-bin-600u-gecti-1106373988.html

Avrupa'da uyuşturucu tablosu: Aşırı doz nedeniyle ölümler 7 bin 600'ü geçti

Avrupa'da uyuşturucu tablosu: Aşırı doz nedeniyle ölümler 7 bin 600'ü geçti

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansı'nın raporuna göre, 2024'te aşırı doz nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 600'ü aştı. Uzmanlar özellikle yeni nesil... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T16:09+0300

2026-06-09T16:09+0300

2026-06-09T16:09+0300

avrupa

magnus brunner

norveç

ab

avrupa birliği

türkiye

aşırı doz

uyuşturucu

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Avrupa Birliği Uyuşturucu Ajansının (EUDA), AB üyesi 27 ülke ile Türkiye ve Norveç'ten elde edilen verilere dayanan "2026 Avrupa Uyuşturucu Raporu" Brüksel'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı.Raporda, uyuşturucu kaynaklı ölümlerin büyük bölümünün birden fazla maddenin birlikte kullanımından kaynaklandığı belirtilirken son yıllarda piyasaya sürülen "yeni sentetik uyuşturucuların" uzmanların en fazla endişe duyduğu maddeler arasında yer aldığı aktarıldı.2009'dan bu yana Avrupa'da 95 yeni sentetik uyuşturucu tespit edildiği belirtilen raporda, yalnızca 2025 yılında 7 yeni sentetik uyuşturucunun ilk kez kayda geçtiği belirtildi.Avrupa'da uyuşturucu piyasalarının daha karmaşık ve öngörülemez hale geldiğine dikkat çekilen raporda, Avrupa'da aşırı doz nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2024 yılında 7 bin 600'ü aştığı, yüksek etki gücüne sahip yeni sentetik uyuşturucuların yaygınlaşmasının halk sağlığı açısından ciddi risk oluşturduğu belirtildi.Esrarın Avrupa'da hala en yaygın kullanılan yasa dışı uyuşturucu olduğu ifade edilen raporda, son 1 yıl içinde yaklaşık 24.9 milyon yetişkinin esrar kullandığının değerlendirildiği aktarıldı.Kokain kullanımının da yüksek seviyede olmaya devam ettiği belirtilen raporda, son 1 yılda yaklaşık 4.3 milyon kişinin kokain kullandığının tahmin edildiğine, kokain nedeniyle tedavi için ilk kez başvuranların sayısının 2024'te yaklaşık 37 bine ulaştığına işaret edildi.Raporda ayrıca uyuşturucu kaçakçılığı yapan suç örgütlerinin, kolluk kuvvetlerinin operasyonlarına karşı yöntemler geliştirdiği, daha küçük limanlar, açık deniz transferleri, insansız hava araçları ve gelişmiş gizleme tekniklerinin daha yaygın kullanılmaya başlandığı kaydedildi.Raporda, Avrupa'da sentetik uyuşturucu üretiminin güvenlik ve halk sağlığı açısından ciddi tehdit oluşturmaya devam ettiği belirtilirken Türkiye'nin uyuşturucu üretimine yönelik mücadelesinin sürdüğüne dikkat çekildi.Türkiye'de 2024 yılında 5 metamfetamin üretim tesisinin tespit edilerek kapatıldığı aktarılan raporda, aynı dönemde 1 kokain üretim tesisinin de ortaya çıkarılarak faaliyetlerine son verildiği kaydedildi.Uluslararası işbirliğinin önemi vurgulandıAvrupa Birliği (AB) Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Avrupa Uyuşturucu Raporu, uyuşturucu kullanımının insan üzerindeki ağır bedelini gözler önüne sermektedir." değerlendirmesinde bulundu.Tehlikeli yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini engellemek ve yasa dışı kaçakçıların faaliyetlerini sona erdirmek için tüm imkanların kullanılması gerektiğinin altını çizen Brunner, "Uluslararası işbirliğini güçlendirerek bu suç ekonomisine karşı küresel bir mücadele cephesi oluşturuyoruz." diye konuştu.EUDA İcra Direktörü Dr. Lorraine Nolan da "Uyuşturucu piyasaları hızla değişirken, Avrupa sokaklarında bulunan maddelerin çeşitliliği giderek daha öngörülemez hale gelmektedir. Bu durum riskleri artırmaktadır. İnsanlar çoğu zaman farkında olmadan yüksek etki gücüne sahip maddeler kullanabilmektedir. Güvenilir verilerin önemi bugün her zamankinden daha fazladır." ifadelerini kullandı.

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avrupa, magnus brunner, norveç, ab, avrupa birliği, türkiye, aşırı doz, uyuşturucu