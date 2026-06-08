https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/atlas-caglayan-cinayeti-dava-yarin-basliyor-1106349605.html
Atlas Çağlayan cinayeti: Dava yarın başlıyor
Atlas Çağlayan cinayeti: Dava yarın başlıyor
Sputnik Türkiye
Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma yarın görülecek. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T20:21+0300
2026-06-08T20:21+0300
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güngören
cinayet
cinayet büro amirliği
cinayet masası
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14 Ocak'ta bir kafede çıkan tartışmada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürülmüştü.Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek davada, tutuklu çocuk sanık E.Ç. hakim karşısına çıkacak. Sanık hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet' ve 'zincirleme silahla tehdit' suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.Olay nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/atlas-caglayan-cinayeti-katilin-babasina-dava-acildi-1105347509.html
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atlas çağlayan, güngören, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği
atlas çağlayan, güngören, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği
Atlas Çağlayan cinayeti: Dava yarın başlıyor
Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma yarın görülecek.
14 Ocak'ta bir kafede çıkan tartışmada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürülmüştü.
Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek davada, tutuklu çocuk sanık E.Ç. hakim karşısına çıkacak. Sanık hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet' ve 'zincirleme silahla tehdit' suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.
Olay nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi.