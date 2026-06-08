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Atlas Çağlayan cinayeti: Dava yarın başlıyor
Atlas Çağlayan cinayeti: Dava yarın başlıyor
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Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma yarın görülecek. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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14 Ocak'ta bir kafede çıkan tartışmada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürülmüştü.Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek davada, tutuklu çocuk sanık E.Ç. hakim karşısına çıkacak. Sanık hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet' ve 'zincirleme silahla tehdit' suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.Olay nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260428/atlas-caglayan-cinayeti-katilin-babasina-dava-acildi-1105347509.html
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atlas çağlayan, güngören, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği
atlas çağlayan, güngören, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, asayiş şube müdürlüğü cinayet büro amirliği

Atlas Çağlayan cinayeti: Dava yarın başlıyor

20:21 08.06.2026
© Fotoğraf : sosyal medyaAtlas Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü
Atlas Çağlayan ve annesi Gülhan Ünlü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© Fotoğraf : sosyal medya
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Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşma yarın görülecek.
14 Ocak'ta bir kafede çıkan tartışmada 16 yaşındaki Atlas Çağlayan bıçaklanarak öldürülmüştü.
Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yarın görülecek davada, tutuklu çocuk sanık E.Ç. hakim karşısına çıkacak. Sanık hakkında 'çocuğa karşı kasten öldürme', '6136 sayılı yasaya muhalefet' ve 'zincirleme silahla tehdit' suçlarından 13 yıl 6 aydan 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası isteniyor.
Olay nedeniyle adliyede geniş güvenlik önlemleri alınacağı öğrenildi.
Atlas Çağlayan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.04.2026
TÜRKİYE
Atlas Çağlayan cinayeti: Katilin babasına dava açıldı
28 Nisan, 22:03
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