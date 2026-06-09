https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/antalya-merkezli-27-ilde-bahis-operasyonu-72-kisi-gozaltina-alindi-1106382546.html
Antalya merkezli 27 ilde bahis operasyonu: 72 kişi gözaltına alındı
Antalya merkezli 27 ilde bahis operasyonu: 72 kişi gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Antalya'nın Serik ilçesi merkezli 27 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 72 kişi gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor... 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T21:49+0300
2026-06-09T21:49+0300
2026-06-09T21:49+0300
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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, www.odeonbet.com isimli bir internet sitesinde 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırılık tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. MASAK hesap hareketleri ve banka incelemeleri sonucu, 84 farklı banka hesabında toplam yıllık 8 milyar TL’lik işlem yapıldığı belirlendi.Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Samsun, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Nevşehir, Aydın, Burdur, Kocaeli, Batman, Niğde, Şanlıurfa, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla, Siirt, Hakkari ve Van illerinde toplam 84 şüpheli tespit edildi.Belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 kişi gözaltına alınırken, aramalarda ele geçen dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerden 4’ünün cezaevinde bulunduğu belirlenirken, 8 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/24-ilde-sike-operasyonu-74-supheli-tutuklandi-1106378712.html
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i̇stanbul, ankara, i̇zmir, cumhuriyet başsavcılığı, masak, tl, batman, türkiye
i̇stanbul, ankara, i̇zmir, cumhuriyet başsavcılığı, masak, tl, batman, türkiye
Antalya merkezli 27 ilde bahis operasyonu: 72 kişi gözaltına alındı
Antalya'nın Serik ilçesi merkezli 27 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 72 kişi gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Yapılan incelemelerde 84 banka hesabında yıllık 8 milyar TL işlem yapıldığı tespit edildi.
Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, www.odeonbet.com isimli bir internet sitesinde 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırılık tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı.
MASAK hesap hareketleri ve banka incelemeleri sonucu, 84 farklı banka hesabında toplam yıllık 8 milyar TL’lik işlem yapıldığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Samsun, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Nevşehir, Aydın, Burdur, Kocaeli, Batman, Niğde, Şanlıurfa, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla, Siirt, Hakkari ve Van illerinde toplam 84 şüpheli tespit edildi.
Belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 kişi gözaltına alınırken, aramalarda ele geçen dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerden 4’ünün cezaevinde bulunduğu belirlenirken, 8 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.