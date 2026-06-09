https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/antalya-merkezli-27-ilde-bahis-operasyonu-72-kisi-gozaltina-alindi-1106382546.html

Antalya merkezli 27 ilde bahis operasyonu: 72 kişi gözaltına alındı

Antalya merkezli 27 ilde bahis operasyonu: 72 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Antalya'nın Serik ilçesi merkezli 27 ilde düzenlenen bahis operasyonunda 72 kişi gözaltına alınırken, 8 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor... 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T21:49+0300

2026-06-09T21:49+0300

2026-06-09T21:49+0300

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Serik Cumhuriyet Başsavcılığı, www.odeonbet.com isimli bir internet sitesinde 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a aykırılık tespit edilmesi üzerine soruşturma başlattı. MASAK hesap hareketleri ve banka incelemeleri sonucu, 84 farklı banka hesabında toplam yıllık 8 milyar TL’lik işlem yapıldığı belirlendi.Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Samsun, Mersin, Osmaniye, Gaziantep, Nevşehir, Aydın, Burdur, Kocaeli, Batman, Niğde, Şanlıurfa, Isparta, Manisa, Edirne, Muğla, Siirt, Hakkari ve Van illerinde toplam 84 şüpheli tespit edildi.Belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 72 kişi gözaltına alınırken, aramalarda ele geçen dijital materyallere el konuldu. Şüphelilerden 4’ünün cezaevinde bulunduğu belirlenirken, 8 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/24-ilde-sike-operasyonu-74-supheli-tutuklandi-1106378712.html

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i̇stanbul, ankara, i̇zmir, cumhuriyet başsavcılığı, masak, tl, batman, türkiye