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24 ilde şike operasyonu: 74 şüpheli tutuklandı
24 ilde şike operasyonu: 74 şüpheli tutuklandı
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İstanbul merkezli olarak 24 ilde gerçekleştirilen geniş kapsamlı şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 74'ü tutuklandı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5 Haziran'da operasyon düzenlendi.Operasyonda yakalanan 82 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 79 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 74 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 5 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Diğer 3 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/kacak-mac-yayini-sitesi-selcuksportsun-yoneticisi-selcuk-yilmaz-tutuklandi-1106201275.html
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türkiye, şike, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis
türkiye, şike, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis

24 ilde şike operasyonu: 74 şüpheli tutuklandı

17:20 09.06.2026
© AAGözaltı
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2026
© AA
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İstanbul merkezli olarak 24 ilde gerçekleştirilen geniş kapsamlı şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 74'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5 Haziran'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 82 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 79 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Mahkeme, 74 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 5 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Diğer 3 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
uzaktan kumanda - tv - televizyon - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
TÜRKİYE
Kaçak maç yayını sitesi Selçuksports'un yöneticisi Selçuk Yılmaz tutuklandı
2 Haziran , 20:00
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