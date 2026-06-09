https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/24-ilde-sike-operasyonu-74-supheli-tutuklandi-1106378712.html
24 ilde şike operasyonu: 74 şüpheli tutuklandı
24 ilde şike operasyonu: 74 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul merkezli olarak 24 ilde gerçekleştirilen geniş kapsamlı şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 74'ü tutuklandı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-09T17:20+0300
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5 Haziran'da operasyon düzenlendi.Operasyonda yakalanan 82 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 79 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 74 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 5 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Diğer 3 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/kacak-mac-yayini-sitesi-selcuksportsun-yoneticisi-selcuk-yilmaz-tutuklandi-1106201275.html
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türkiye, şike, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis
türkiye, şike, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis
24 ilde şike operasyonu: 74 şüpheli tutuklandı
İstanbul merkezli olarak 24 ilde gerçekleştirilen geniş kapsamlı şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 74'ü tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5 Haziran'da operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 82 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 79 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Mahkeme, 74 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 5 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Diğer 3 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.