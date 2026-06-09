https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/24-ilde-sike-operasyonu-74-supheli-tutuklandi-1106378712.html

24 ilde şike operasyonu: 74 şüpheli tutuklandı

24 ilde şike operasyonu: 74 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul merkezli olarak 24 ilde gerçekleştirilen geniş kapsamlı şike ve bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 74'ü tutuklandı. 09.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-09T17:20+0300

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında 5 Haziran'da operasyon düzenlendi.Operasyonda yakalanan 82 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından 79 şüpheli tutuklama talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol uygulanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Mahkeme, 74 kişi hakkında tutuklama kararı verirken, 5 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı. Diğer 3 kişinin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/kacak-mac-yayini-sitesi-selcuksportsun-yoneticisi-selcuk-yilmaz-tutuklandi-1106201275.html

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türkiye, şike, bahis, yasa dışı bahis, sanal bahis, yasadışı bahis, sahte bahis