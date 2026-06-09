https://anlatilaninotesi.com.tr/20260609/almanyada-anket-afdnin-secmen-potansiyeli-rekor-seviyeye-ulasti-1106379611.html
Almanya’da anket: AfD'nin seçmen potansiyeli rekor seviyeye ulaştı
Almanya’da anket: AfD'nin seçmen potansiyeli rekor seviyeye ulaştı
Sputnik Türkiye
Almanya'da yapılan son ankete göre Almanya için Alternatif (AfD) partisinin seçmen potansiyeli yüzde 29 ile rekor seviyeye ulaşırken, Merz'in liderliğindeki koalisyonun oy oranında düşüş gözlendi. Detaylar haberde...
2026-06-09T18:17+0300
2026-06-09T18:17+0300
2026-06-09T18:17+0300
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almanya için alternatif (afd)
almanya
anket
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INSA araştırma enstitüsünün yayımladığı ankete göre, katılımcıların yüzde 35'i göç karşıtı politikalarıyla bilinen AfD'ye oy verebileceğini belirtti. Böylece AfD'nin seçmen potansiyeli, partinin anketteki yüzde 29'luk oy oranının 6 puan üzerine çıkarken, CDU/CSU'nun seçmen potansiyelini de geride bıraktı.INSA'nın son anketinde, katılımcılara, gelecek pazar günü genel seçim yapılması halinde hangi partiye oy verecekleri soruldu.İktidar koalisyonu yüzde 21Buna göre, AfD'nin seçmen potansiyeli rekor seviyeye ulaşarak ilk sırada yer alırken, CDU/CSU'nun oy oranı yüzde 21'e geriledi. CDU/CSU'nun desteği, Şubat 2025'te yapılan seçimlere kıyasla 7 puandan fazla düştü.Yeşiller Partisi yüzde 14.5 ile üçüncü sırada yer alırken, onu yüzde 12 ile Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve yüzde 10.5 ile Sol Parti takip etti.Yüzde 49: Hiçbir şekilde oy vermeyizAraştırmada, katılımcıların yüzde 49'u hiçbir koşulda AfD'ye oy vermeyeceğini ifade ederken, yüzde 31'i CDU/CSU'yu desteklemeyi kesin olarak reddettiğini bildirdi.Alman basınında anket sonuçlarının değerlendirildiği haberlerde, Merz'in kamuoyu desteğinin ekonomik sorunlara yönelik memnuniyetsizlik, koalisyon ortakları arasındaki harcama öncelikleri konusundaki anlaşmazlıklar ile askerlik hizmeti, emeklilik sistemi, vergi politikaları, sağlık reformları ve sosyal harcamalarda olası kesintilere ilişkin tartışmaların gölgesinde gerilemeye devam ettiği bir dönemde açıklandığı değerlendirmelerine yer verildi.
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almanya için alternatif (afd), almanya, anket
almanya için alternatif (afd), almanya, anket
Almanya’da anket: AfD'nin seçmen potansiyeli rekor seviyeye ulaştı
Almanya'da yapılan son ankete göre Almanya için Alternatif (AfD) partisinin seçmen potansiyeli yüzde 35 ile rekor seviyeye ulaşırken, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in liderliğindeki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin oy oranında düşüş gözlendi.
INSA araştırma enstitüsünün yayımladığı ankete göre, katılımcıların yüzde 35'i göç karşıtı politikalarıyla bilinen AfD'ye oy verebileceğini belirtti. Böylece AfD'nin seçmen potansiyeli, partinin anketteki yüzde 29'luk oy oranının 6 puan üzerine çıkarken, CDU/CSU'nun seçmen potansiyelini de geride bıraktı.
INSA'nın son anketinde, katılımcılara, gelecek pazar günü genel seçim yapılması halinde hangi partiye oy verecekleri soruldu.
İktidar koalisyonu yüzde 21
Buna göre, AfD'nin seçmen potansiyeli rekor seviyeye ulaşarak ilk sırada yer alırken, CDU/CSU'nun oy oranı yüzde 21'e geriledi. CDU/CSU'nun desteği, Şubat 2025'te yapılan seçimlere kıyasla 7 puandan fazla düştü.
Yeşiller Partisi yüzde 14.5 ile üçüncü sırada yer alırken, onu yüzde 12 ile Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) ve yüzde 10.5 ile Sol Parti takip etti.
Yüzde 49: Hiçbir şekilde oy vermeyiz
Araştırmada, katılımcıların yüzde 49'u hiçbir koşulda AfD'ye oy vermeyeceğini ifade ederken, yüzde 31'i CDU/CSU'yu desteklemeyi kesin olarak reddettiğini bildirdi.
Alman basınında anket sonuçlarının değerlendirildiği haberlerde, Merz'in kamuoyu desteğinin ekonomik sorunlara yönelik memnuniyetsizlik, koalisyon ortakları arasındaki harcama öncelikleri konusundaki anlaşmazlıklar ile askerlik hizmeti, emeklilik sistemi, vergi politikaları, sağlık reformları ve sosyal harcamalarda olası kesintilere ilişkin tartışmaların gölgesinde gerilemeye devam ettiği bir dönemde açıklandığı değerlendirmelerine yer verildi.