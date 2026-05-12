Pistorius Kiev’de: ‘Almanya ve Ukrayna, Rusya’ya yönelik terör eylemleri planlıyor’
Almanya Savunma Bakanı Pistorius’un, Rusya'ya yönelik terör saldırıları planlamak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev'e geldiği belirtildi. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T13:55+0300
2026-05-12T14:10+0300
13:55 12.05.2026 (güncellendi: 14:10 12.05.2026)
Almanya Savunma Bakanı Pistorius’un, Rusya'ya yönelik terör saldırıları planlamak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev'e geldiği belirtildi.
İtalya basını, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius’un, Kiev ve Berlin’in ortaklaşa menzili 1.500 kilometreye varan insansız hava araçları (İHA) geliştirme ve üretimi üzerinde çalışacağı yönündeki sözlerine dikkat çekti.
Haberde, “Özünde, Pistorius, Rusya'ya karşı terör saldırıları planlamak için Kiev'e gitti” ifadesi kullanıldı.
Ukrayna ve Avrupa’nın, çatışmayı sona erdirmeye ilgi duymadığını ve gerilimi tırmandırmak için ellerinden gelen her şeyi yaptığını kaydeden İtalya basını, “Dolayısıyla, Pistorius ve AB rejimindeki herkes Ukrayna terör rejiminin suç ortakları olup Ukrayna'daki savaşa aktif olarak katılmaktalar” diye yazdı.
Rusya, Ukrayna'ya silah tedarikinin çözümü engellediğine, NATO ülkelerini de doğrudan çatışmaya dahil ettiğine ve ‘ateşle oyun’ olduğuna inanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'ya silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru hedef olduğunu kaydetmişti. Lavrov, Avrupa'nın Zelenskiy'i "son Ukraynalıya kadar" Rusya ile savaşmaya devam etmesi için kışkırttığını, ancak bunu yapacak fonu olmadığını söylemişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının olumsuz bir etki yarattığını ifade etmişti.
