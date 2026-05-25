Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesinin makine dairesine ana köprülü vinç yerleştirildi

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesinin makine dairesine ana köprülü vinç yerleştirildi. 25.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-25T12:05+0300

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesinin makine dairesine ana köprülü vinç yerleştirildi.350 ton kapasiteli ana köprülü vinç yerleştirildi Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesinde önemli bir montaj aşaması tamamlandı. Ünitenin makine dairesine 350 ton kapasiteli ana köprülü vinç yerleştirildi. Ağır yük taşıma özellikli paletli mobil vinç kullanılarak gerçekleştirilen montaj çalışması yaklaşık 6 saat sürdü.Ana köprülü vinç, güç ünitesinin inşaat ve işletme aşamalarında ekipman ve malzemelerin taşınmasında kullanılacak. Vinç yardımıyla ağırlığı 100 tonun üzerindeki türbin silindir rotorları, turbo jeneratör bileşenleri, boru hattı parçaları ve diğer ekipmanlar standart konumlarına yerleştirilecek. İşletme döneminde ise türbin tesisinin bakım ve planlı onarım çalışmalarında görev alacak.Vincin standart konumuna yerleştirilmesinin ardından elektrikli yük taşıma sistemlerinin montajı yapılacak, elektrik devreleri ile kontrol ve kumanda sistemlerinin ayarları gerçekleştirilecek. Ayrıca iç mekanizmalar ile güvenli çalışmadan sorumlu ekipmanların test ve kalibrasyonu tamamlanacak.Statik ve dinamik testlerden geçirilecekVinç, işletmeye alınmadan önce azami yük dahil olmak üzere statik ve dinamik testlerden geçirilecek.Akkuyu NGS'nin güç ünitelerinin makine dairelerinde farklı seviyelere yerleştirilen üç köprülü vinç, gelişmiş otomasyon ve kontrol sistemi altında birlikte çalışacak. Sistem, vinçlerin, kanca bloklarının ve çelik halatların karşılıklı çarpışmasını önleyecek şekilde tasarlandı. Üst seviyede 350 ton kapasiteli ana köprülü vinç bulunurken, alt seviyelerde 30 ton ve 15 ton kapasiteli iki yardımcı köprülü vinç yer alıyor.Konuyla ilgili olarak Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, şunları kaydetti:

