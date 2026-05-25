Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/akkuyu-ngsnin-3uncu-guc-unitesinin-makine-dairesine-ana-koprulu-vinc-yerlestirildi-1106005301.html
Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesinin makine dairesine ana köprülü vinç yerleştirildi
Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesinin makine dairesine ana köprülü vinç yerleştirildi
Sputnik Türkiye
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesinin makine dairesine ana köprülü vinç yerleştirildi. 25.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-25T12:05+0300
2026-05-25T12:05+0300
türki̇ye
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
akkuyu ngs
rosatom
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/19/1106004634_0:92:1824:1118_1920x0_80_0_0_529dde3572188c47c7102d42240156e1.jpg
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesinin makine dairesine ana köprülü vinç yerleştirildi.350 ton kapasiteli ana köprülü vinç yerleştirildi Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesinde önemli bir montaj aşaması tamamlandı. Ünitenin makine dairesine 350 ton kapasiteli ana köprülü vinç yerleştirildi. Ağır yük taşıma özellikli paletli mobil vinç kullanılarak gerçekleştirilen montaj çalışması yaklaşık 6 saat sürdü.Ana köprülü vinç, güç ünitesinin inşaat ve işletme aşamalarında ekipman ve malzemelerin taşınmasında kullanılacak. Vinç yardımıyla ağırlığı 100 tonun üzerindeki türbin silindir rotorları, turbo jeneratör bileşenleri, boru hattı parçaları ve diğer ekipmanlar standart konumlarına yerleştirilecek. İşletme döneminde ise türbin tesisinin bakım ve planlı onarım çalışmalarında görev alacak.Vincin standart konumuna yerleştirilmesinin ardından elektrikli yük taşıma sistemlerinin montajı yapılacak, elektrik devreleri ile kontrol ve kumanda sistemlerinin ayarları gerçekleştirilecek. Ayrıca iç mekanizmalar ile güvenli çalışmadan sorumlu ekipmanların test ve kalibrasyonu tamamlanacak.Statik ve dinamik testlerden geçirilecekVinç, işletmeye alınmadan önce azami yük dahil olmak üzere statik ve dinamik testlerden geçirilecek.Akkuyu NGS'nin güç ünitelerinin makine dairelerinde farklı seviyelere yerleştirilen üç köprülü vinç, gelişmiş otomasyon ve kontrol sistemi altında birlikte çalışacak. Sistem, vinçlerin, kanca bloklarının ve çelik halatların karşılıklı çarpışmasını önleyecek şekilde tasarlandı. Üst seviyede 350 ton kapasiteli ana köprülü vinç bulunurken, alt seviyelerde 30 ton ve 15 ton kapasiteli iki yardımcı köprülü vinç yer alıyor.Konuyla ilgili olarak Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, şunları kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/akkuyu-ngsde-dev-adim-2-guc-unitesinin-isletmeye-alma-izni-cikti-1105572949.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/19/1106004634_106:0:1719:1210_1920x0_80_0_0_6db519544bc904056f4033c361d25b9a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, rosatom, türkiye
akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, rosatom, türkiye

Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesinin makine dairesine ana köprülü vinç yerleştirildi

12:05 25.05.2026
© Akkuyu Nükleer AŞAkkuyu Nükleer Güç Santrali
Akkuyu Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
© Akkuyu Nükleer AŞ
Abone ol
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesinin makine dairesine ana köprülü vinç yerleştirildi.
Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü güç ünitesinin makine dairesine ana köprülü vinç yerleştirildi.
© Akkuyu Nükleer AŞAkkuyu Nükleer Güç Santrali
Akkuyu Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
Akkuyu Nükleer Güç Santrali
© Akkuyu Nükleer AŞ

350 ton kapasiteli ana köprülü vinç yerleştirildi

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesinde önemli bir montaj aşaması tamamlandı. Ünitenin makine dairesine 350 ton kapasiteli ana köprülü vinç yerleştirildi. Ağır yük taşıma özellikli paletli mobil vinç kullanılarak gerçekleştirilen montaj çalışması yaklaşık 6 saat sürdü.
Ana köprülü vinç, güç ünitesinin inşaat ve işletme aşamalarında ekipman ve malzemelerin taşınmasında kullanılacak. Vinç yardımıyla ağırlığı 100 tonun üzerindeki türbin silindir rotorları, turbo jeneratör bileşenleri, boru hattı parçaları ve diğer ekipmanlar standart konumlarına yerleştirilecek. İşletme döneminde ise türbin tesisinin bakım ve planlı onarım çalışmalarında görev alacak.
© Akkuyu Nükleer AŞAkkuyu Nükleer Güç Santrali
Akkuyu Nükleer Güç Santrali - Sputnik Türkiye, 1920, 25.05.2026
Akkuyu Nükleer Güç Santrali
© Akkuyu Nükleer AŞ
Vincin standart konumuna yerleştirilmesinin ardından elektrikli yük taşıma sistemlerinin montajı yapılacak, elektrik devreleri ile kontrol ve kumanda sistemlerinin ayarları gerçekleştirilecek. Ayrıca iç mekanizmalar ile güvenli çalışmadan sorumlu ekipmanların test ve kalibrasyonu tamamlanacak.

Statik ve dinamik testlerden geçirilecek

Vinç, işletmeye alınmadan önce azami yük dahil olmak üzere statik ve dinamik testlerden geçirilecek.
Akkuyu NGS'nin güç ünitelerinin makine dairelerinde farklı seviyelere yerleştirilen üç köprülü vinç, gelişmiş otomasyon ve kontrol sistemi altında birlikte çalışacak. Sistem, vinçlerin, kanca bloklarının ve çelik halatların karşılıklı çarpışmasını önleyecek şekilde tasarlandı. Üst seviyede 350 ton kapasiteli ana köprülü vinç bulunurken, alt seviyelerde 30 ton ve 15 ton kapasiteli iki yardımcı köprülü vinç yer alıyor.
Konuyla ilgili olarak Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, şunları kaydetti:
"Vincin devreye alınmasıyla birlikte türbin tesisine ait ana ekipmanların montaj aşamasına geçeceğiz. Vinç, makine dairesinin çatı konstrüksiyonunun tamamlanmasına imkan sağlamakla birlikte, türbin tesisinin ana teknolojik sistemleriyle donatılması için gerekli koşulları da oluşturmaktadır. Vincin sağlayacağı montaj hassasiyeti, devreye alma operasyonlarının başarısı ve güç ünitesinin işletme güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır."
Akkuyu - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2026
EKONOMİ
Akkuyu NGS’de dev adım: 2. güç ünitesinin i̇şletmeye alma i̇zni çıktı
7 Mayıs, 16:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала