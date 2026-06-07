https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/yunanistanda-pes-pese-5-ve-53luk-iki-deprem-meydana-geldi-1106317153.html

Yunanistan'da peş peşe 5.0 ve 5.3'lük iki deprem meydana geldi

Yunanistan'da peş peşe 5.0 ve 5.3'lük iki deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da peş peşe meydana gelen iki depremi duyurdu. Depremlerin TSİ ile 12:58'te 5.0 ve 13:02'de ise 5.3 büyüklüğünde olduğu... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T13:50+0300

2026-06-07T13:50+0300

2026-06-07T13:54+0300

son depremler

kandilli

kandilli rasathanesi

yunanistan

deprem

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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bugün saat TSİ ile 12:58'te 6.1 km derinlikte 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli yaklaşık 5 dakika sonra TSİ ile 13:02'te 5.7 km derinlikte 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/kahramanmarasta-deprem-oldu-merkez-ussu-pazarcik-1106222123.html

kandilli

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