https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/yunanistanda-pes-pese-5-ve-53luk-iki-deprem-meydana-geldi-1106317153.html
Yunanistan'da peş peşe 5.0 ve 5.3'lük iki deprem meydana geldi
Yunanistan'da peş peşe 5.0 ve 5.3'lük iki deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da peş peşe meydana gelen iki depremi duyurdu. Depremlerin TSİ ile 12:58'te 5.0 ve 13:02'de ise 5.3 büyüklüğünde olduğu... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T13:50+0300
2026-06-07T13:50+0300
2026-06-07T13:54+0300
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Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bugün saat TSİ ile 12:58'te 6.1 km derinlikte 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli yaklaşık 5 dakika sonra TSİ ile 13:02'te 5.7 km derinlikte 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/kahramanmarasta-deprem-oldu-merkez-ussu-pazarcik-1106222123.html
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kandilli, kandilli rasathanesi, yunanistan, deprem
kandilli, kandilli rasathanesi, yunanistan, deprem
Yunanistan'da peş peşe 5.0 ve 5.3'lük iki deprem meydana geldi
13:50 07.06.2026 (güncellendi: 13:54 07.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da peş peşe meydana gelen iki depremi duyurdu. Depremlerin TSİ ile 12:58'te 5.0 ve 13:02'de ise 5.3 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bugün saat TSİ ile 12:58'te 6.1 km derinlikte 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli yaklaşık 5 dakika sonra TSİ ile 13:02'te 5.7 km derinlikte 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.