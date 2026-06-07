Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/yunanistanda-pes-pese-5-ve-53luk-iki-deprem-meydana-geldi-1106317153.html
Yunanistan'da peş peşe 5.0 ve 5.3'lük iki deprem meydana geldi
Yunanistan'da peş peşe 5.0 ve 5.3'lük iki deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da peş peşe meydana gelen iki depremi duyurdu. Depremlerin TSİ ile 12:58'te 5.0 ve 13:02'de ise 5.3 büyüklüğünde olduğu... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T13:50+0300
2026-06-07T13:54+0300
son depremler
kandilli
kandilli rasathanesi
yunanistan
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:256:1024:832_1920x0_80_0_0_ebeb055c0989792dbd6434aeb2ac00c7.png
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bugün saat TSİ ile 12:58'te 6.1 km derinlikte 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli yaklaşık 5 dakika sonra TSİ ile 13:02'te 5.7 km derinlikte 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/kahramanmarasta-deprem-oldu-merkez-ussu-pazarcik-1106222123.html
kandilli
yunanistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0c/1098527983_0:160:1024:928_1920x0_80_0_0_88993a5f0d3bee43253a00b3fb6a9bb5.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kandilli, kandilli rasathanesi, yunanistan, deprem
kandilli, kandilli rasathanesi, yunanistan, deprem

Yunanistan'da peş peşe 5.0 ve 5.3'lük iki deprem meydana geldi

13:50 07.06.2026 (güncellendi: 13:54 07.06.2026)
deprem
deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Kandilli Rasathanesi Yunanistan'da peş peşe meydana gelen iki depremi duyurdu. Depremlerin TSİ ile 12:58'te 5.0 ve 13:02'de ise 5.3 büyüklüğünde olduğu açıklandı.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Yunanistan'ın başkenti Atina'nın kuzeyinde bugün saat TSİ ile 12:58'te 6.1 km derinlikte 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli yaklaşık 5 dakika sonra TSİ ile 13:02'te 5.7 km derinlikte 5.3 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu duyurdu.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
SON DEPREMLER
Kahramanmaraş'ta deprem oldu: Merkez üssü Pazarcık
3 Haziran , 13:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала