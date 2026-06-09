Abdulkadir Selvi: 'Özgür Özelciler yeni parti binası tuttu mu?'

Özgür Özel ekibinin yeni parti için bir bina kiraladıkları haberi kulağıma gelmişti. Mustafa Kemal Mahallesi’nde Genel Merkez binası olmaya uygun binalar var. Gerçi Özgür Özel bir parti değil, iki parti üzerinde çalıştıklarını söylemişti. İlk parti seçime girme yeterliliği olan bir parti olacak, diğeri onun yedeği.