Abdulkadir Selvi: 'Özgür Özelciler yeni parti binası tuttu mu?'
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
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Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de gelişmeler gündem olmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dan dün "kurultay" açıklaması geldi. Gazeteci Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında "yeni parti" iddialarını değerlendirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kurultay sürecinin başlayacağını duyurdu. Gazeteci Abdulkadir Selvi ise bugünkü köşe yazısında "yeni parti" iddialarını değerlendirdi.
Selvi, bugünkü köşe yazısında şunları kaydetti:
Özgür Özel ekibinin yeni parti için bir bina kiraladıkları haberi kulağıma gelmişti. Mustafa Kemal Mahallesi’nde Genel Merkez binası olmaya uygun binalar var. Gerçi Özgür Özel bir parti değil, iki parti üzerinde çalıştıklarını söylemişti. İlk parti seçime girme yeterliliği olan bir parti olacak, diğeri onun yedeği.
Parti binasının kiralandığı söyleniyor. Parti ismi üzerinde de çalışıyorlarmış. Yeni partinin logosu için sipariş verildi mi bilmiyorum ama parti isminde mutlaka “Halk Partisi” yer alacakmış. Artık Demokratik Halk Partisi mi olur, yoksa Cumhuriyetçi Demokrat Halk Partisi mi olur orası belli değil.
Belli olan şu ki Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu ekibi yeni parti için hazırlıklarını hızlandırmış durumdalar. CHP’yi bölecekler. Ama giderken kendilerine meşruiyet alanı oluşturmak istiyorlar.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’e çay içmek için uğramıştım. DSP Genel Başkanı yanlış anlamış diyor ama Özgür Özel ekibinin DSP’yi alma işinin bir derinliği var. Hatta cuma günü CNN TÜRK’te Fulya Öztürk’ün programında Özgür Özel ekibinin kuracağı partinin adının “İstiklal Partisi” olup olmayacağı tartışılırken; DSP Eski Genel Başkanı Masum Türker, Özgür Özel ekibinin kuracağı partinin isminin belli olduğunu söyledi ama ismini açıklamadı. Fulya Öztürk ısrar edip parti ismini aldı. Yani ilk kulis Masum Türker’den geldi.
Özgür Özel ekibi ilk olarak DSP’ye göz dikmişler. Murat Emir, DSP Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Yumuşak’ı Hoşdere’deki ofisinde ziyaret etmiş. DSP’nin kurultayının ne zaman olacağını sormuş. Ekim ya da kasım ayı cevabını almış. Bunun üzerine “Biz topluca DSP’ye katılalım. Kurultayda DSP yönetimi bize devredilsin” teklifinde bulunmuş. İbrahim Yumuşak, bu teklifi cuma günü DSP Genel Başkanı Önder Aksakal’a iletmiş. Önder Aksakal da cumartesi günü Başkanlık Divanı’nı toplayarak konuyu müzakereye açmış. DSP Başkanlık Kurulu’ndan ret kararı çıkmış. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, “Adı şaibeli ilişkiler içine giren, yolsuzluklarla, şaibe iddialarıyla anılan isimlerle bir araya gelmemiz asla mümkün değil” demiş.
Dün, 22:57