https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/yeni-arastirma-icme-suyundaki-nitrat-demans-riskiyle-iliskilendirildi-1106340065.html
Yeni araştırma: İçme suyundaki nitrat, demans riskiyle ilişkilendirildi
Yeni araştırma: İçme suyundaki nitrat, demans riskiyle ilişkilendirildi
Sputnik Türkiye
54 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği yeni bir araştırma, içme suyunda bulunan nitrat ile demans riski arasında bağlantı olabileceğini ortaya koydu... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T15:14+0300
2026-06-08T15:14+0300
2026-06-08T15:14+0300
sağlik
avrupa birliği
danimarka
içme suyu
nitrat
demans
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Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi (ECU) ile Danimarka Kanser Araştırma Enstitüsü (DCRI) tarafından yürütülen araştırma, nitratın kaynağının beyin sağlığı açısından önemli olabileceğine işaret etti.Araştırmacılar, 54 binden fazla Danimarkalı yetişkini 27 yıla kadar takip ederek nitrat ve nitrit tüketimi ile demans gelişimi arasındaki ilişkiyi inceledi.Sonuçlara göre, sebzelerden alınan nitrat daha düşük demans riskiyle ilişkilendirilirken, işlenmiş etler, kırmızı et ve içme suyundan alınan nitrat ve nitrit daha yüksek riskle bağlantılı bulundu.Sebzelerden alınan nitrat, farklı sonuç verdiAraştırmada özellikle ıspanak gibi nitrat açısından zengin sebzeleri daha fazla tüketen kişilerde demans riskinin daha düşük olduğu görüldü.Çalışmanın yazarlarından Edith Cowan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Catherine Bondonno, sebzelerde bulunan vitamin ve antioksidanların nitratın vücutta daha faydalı şekilde işlenmesine yardımcı olabileceğini belirtti.Bondonno, "Daha fazla sebze, daha az kırmızı et ve işlenmiş et tüketmek; bulgularımız ve yıllardır süren beslenme araştırmaları doğrultusunda mantıklı bir yaklaşım" dedi.İçme suyu bulgusu dikkat çektiAraştırmada ilk kez içme suyundaki nitrat ile demans riski arasında ilişki tespit edildiği bildirildi.Araştırmacılar, Avrupa Birliği ve Danimarka'da içme suyunda izin verilen üst sınır litre başına 50 miligram olmasına rağmen, litre başına 5 miligram seviyesindeki nitrat maruziyetinde bile daha yüksek demans riski gözlemlediklerini aktardı.Bununla birlikte bilim insanları, çalışmanın yalnızca bir ilişki ortaya koyduğunu, nitratın doğrudan demansa neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı.Uzmanlar ayrıca vatandaşların bu sonuçlar nedeniyle su tüketimini bırakmaması gerektiğini belirterek, bireysel düzeydeki risk artışının düşük olduğunu ve içme suyunun şekerli içeceklere kıyasla çok daha sağlıklı bir seçenek olmaya devam ettiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/bilim-dunyasindan-carpici-arastirma-1-dakikalik-ofke-bagisiklik-sistemini-5-saat-boyunca-1106338600.html
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avrupa birliği, danimarka, içme suyu, nitrat, demans
avrupa birliği, danimarka, içme suyu, nitrat, demans
Yeni araştırma: İçme suyundaki nitrat, demans riskiyle ilişkilendirildi
54 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği yeni bir araştırma, içme suyunda bulunan nitrat ile demans riski arasında bağlantı olabileceğini ortaya koydu. Araştırmada sebzelerden alınan nitratın ise daha düşük demans riskiyle ilişkili olduğu belirtildi.
Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi (ECU) ile Danimarka Kanser Araştırma Enstitüsü (DCRI) tarafından yürütülen araştırma, nitratın kaynağının beyin sağlığı açısından önemli olabileceğine işaret etti.
Araştırmacılar, 54 binden fazla Danimarkalı yetişkini 27 yıla kadar takip ederek nitrat ve nitrit tüketimi ile demans gelişimi arasındaki ilişkiyi inceledi.
Sonuçlara göre, sebzelerden alınan nitrat daha düşük demans riskiyle ilişkilendirilirken, işlenmiş etler, kırmızı et ve içme suyundan alınan nitrat ve nitrit daha yüksek riskle bağlantılı bulundu.
Sebzelerden alınan nitrat, farklı sonuç verdi
Araştırmada özellikle ıspanak gibi nitrat açısından zengin sebzeleri daha fazla tüketen kişilerde demans riskinin daha düşük olduğu görüldü.
Çalışmanın yazarlarından Edith Cowan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Catherine Bondonno, sebzelerde bulunan vitamin ve antioksidanların nitratın vücutta daha faydalı şekilde işlenmesine yardımcı olabileceğini belirtti.
Bondonno, "Daha fazla sebze, daha az kırmızı et ve işlenmiş et tüketmek; bulgularımız ve yıllardır süren beslenme araştırmaları doğrultusunda mantıklı bir yaklaşım" dedi.
İçme suyu bulgusu dikkat çekti
Araştırmada ilk kez içme suyundaki nitrat ile demans riski arasında ilişki tespit edildiği bildirildi.
Araştırmacılar, Avrupa Birliği ve Danimarka'da içme suyunda izin verilen üst sınır litre başına 50 miligram olmasına rağmen, litre başına 5 miligram seviyesindeki nitrat maruziyetinde bile daha yüksek demans riski gözlemlediklerini aktardı.
Bununla birlikte bilim insanları, çalışmanın yalnızca bir ilişki ortaya koyduğunu, nitratın doğrudan demansa neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı.
Uzmanlar ayrıca vatandaşların bu sonuçlar nedeniyle su tüketimini bırakmaması gerektiğini belirterek, bireysel düzeydeki risk artışının düşük olduğunu ve içme suyunun şekerli içeceklere kıyasla çok daha sağlıklı bir seçenek olmaya devam ettiğini ifade etti.