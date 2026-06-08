https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/yeni-arastirma-icme-suyundaki-nitrat-demans-riskiyle-iliskilendirildi-1106340065.html

Yeni araştırma: İçme suyundaki nitrat, demans riskiyle ilişkilendirildi

Yeni araştırma: İçme suyundaki nitrat, demans riskiyle ilişkilendirildi

Sputnik Türkiye

54 binden fazla kişinin verilerinin incelendiği yeni bir araştırma, içme suyunda bulunan nitrat ile demans riski arasında bağlantı olabileceğini ortaya koydu... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T15:14+0300

2026-06-08T15:14+0300

2026-06-08T15:14+0300

sağlik

avrupa birliği

danimarka

içme suyu

nitrat

demans

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106340051_0:56:3072:1783_1920x0_80_0_0_2e937d8a9a8134f6a83d8272c2259f2a.jpg

Avustralya'daki Edith Cowan Üniversitesi (ECU) ile Danimarka Kanser Araştırma Enstitüsü (DCRI) tarafından yürütülen araştırma, nitratın kaynağının beyin sağlığı açısından önemli olabileceğine işaret etti.Araştırmacılar, 54 binden fazla Danimarkalı yetişkini 27 yıla kadar takip ederek nitrat ve nitrit tüketimi ile demans gelişimi arasındaki ilişkiyi inceledi.Sonuçlara göre, sebzelerden alınan nitrat daha düşük demans riskiyle ilişkilendirilirken, işlenmiş etler, kırmızı et ve içme suyundan alınan nitrat ve nitrit daha yüksek riskle bağlantılı bulundu.Sebzelerden alınan nitrat, farklı sonuç verdiAraştırmada özellikle ıspanak gibi nitrat açısından zengin sebzeleri daha fazla tüketen kişilerde demans riskinin daha düşük olduğu görüldü.Çalışmanın yazarlarından Edith Cowan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Catherine Bondonno, sebzelerde bulunan vitamin ve antioksidanların nitratın vücutta daha faydalı şekilde işlenmesine yardımcı olabileceğini belirtti.Bondonno, "Daha fazla sebze, daha az kırmızı et ve işlenmiş et tüketmek; bulgularımız ve yıllardır süren beslenme araştırmaları doğrultusunda mantıklı bir yaklaşım" dedi.İçme suyu bulgusu dikkat çektiAraştırmada ilk kez içme suyundaki nitrat ile demans riski arasında ilişki tespit edildiği bildirildi.Araştırmacılar, Avrupa Birliği ve Danimarka'da içme suyunda izin verilen üst sınır litre başına 50 miligram olmasına rağmen, litre başına 5 miligram seviyesindeki nitrat maruziyetinde bile daha yüksek demans riski gözlemlediklerini aktardı.Bununla birlikte bilim insanları, çalışmanın yalnızca bir ilişki ortaya koyduğunu, nitratın doğrudan demansa neden olduğunu kanıtlamadığını vurguladı.Uzmanlar ayrıca vatandaşların bu sonuçlar nedeniyle su tüketimini bırakmaması gerektiğini belirterek, bireysel düzeydeki risk artışının düşük olduğunu ve içme suyunun şekerli içeceklere kıyasla çok daha sağlıklı bir seçenek olmaya devam ettiğini ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/bilim-dunyasindan-carpici-arastirma-1-dakikalik-ofke-bagisiklik-sistemini-5-saat-boyunca-1106338600.html

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

avrupa birliği, danimarka, içme suyu, nitrat, demans