https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/bilim-dunyasindan-carpici-arastirma-1-dakikalik-ofke-bagisiklik-sistemini-5-saat-boyunca-1106338600.html

Bi̇li̇m dünyasından çarpıcı araştırma: 1 dakikalık öfke, bağışıklık si̇stemi̇ni̇ 5 saat boyunca zayıflatıyor

Bi̇li̇m dünyasından çarpıcı araştırma: 1 dakikalık öfke, bağışıklık si̇stemi̇ni̇ 5 saat boyunca zayıflatıyor

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, günlük hayatta sıkça karşılaştığımız öfke patlamalarının sağlığımız üzerindeki gizli maliyetini gözler önüne seren korkutucu bir bulguya imza... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T14:29+0300

2026-06-08T14:29+0300

2026-06-08T14:29+0300

haberler

sağlik

uzman

stres

stres seviyesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/14/1100336063_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_f766fe853e38eaaa9cd5fe4dec9b0ed4.jpg

Zihin ve beden arasındaki güçlü bağı inceleyen araştırmacılar, deneklerin öfke anlarındaki biyolojik değişimlerini laboratuvar ortamında mercek altına aldı. Yapılan testlerde, yoğun öfke yaşayan bireylerin vücudunda, hastalıklara karşı ilk savunma hattını oluşturan İmmünoglobulin A (IgA) antikor seviyelerinin hızla düştüğü tespit edildi.Uzmanlar, öfke patlamasının hemen ardından bağışıklık sisteminin adeta "çöktüğünü" ve vücudun enfeksiyonlara, virüslere karşı saatler süren bir savunmasızlık dönemine girdiğini belirtti.Stres hormonları savunma hattını vuruyorAraştırma ekibinin lideri, elde edilen sonuçların kronik stres ve öfke yönetiminin önemini bir kez daha kanıtladığını vurgulayarak şunları söyledi:"Öfkelendiğimizde vücut hızla kortizol ve adrenalin gibi stres hormonları salgılar. Bu hormonlar anlık olarak 'savaş ya da kaç' tepkisini tetiklerken, bağışıklık sistemi gibi hayati fonksiyonları geçici olarak baskılar. Ancak verilerimiz gösteriyor ki, bu baskılanma durumu sadece öfke anıyla sınırlı kalmıyor; tek bir dakikanın bedelini vücut tam 5 saat boyunca ödemeye devam ediyor."Uzmanlar uyarıyor: "Öfkenizi yönetmeyi öğrenin"Bilim insanları, özellikle salgın hastalıkların ve mevsimsel enfeksiyonların yaygın olduğu dönemlerde öfke kontrolünün en az sağlıklı beslenme ve uyku kadar kritik olduğuna dikkat çekiyor. Sık sık öfke nöbeti geçiren kişilerin, uzun vadede kronik hastalıklara ve enfeksiyonlara yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğu ifade ediliyor.Uzmanlar, ani öfke anlarında derin nefes egzersizleri yapmayı, ortam değiştirmeyi veya tepki vermeden önce 10 saniye kuralını uygulamayı tavsiye ediyor. Zira anlık bir parlamanın faturası, sandığımızdan çok daha ağır olabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/rusyadan-beyin-tumorlerine-karsi-cigir-acacak-yeni-hamle-1106318970.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

haberler, uzman, stres, stres seviyesi