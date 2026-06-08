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Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Mabel Matiz'den ilk açıklama
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Mabel Matiz'den ilk açıklama
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürülen Mabel Matiz, kendi yaptırdığı testlerin negatif sonuç verdiğini... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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adli tıp kurumu
uyuşturucu
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Mabel Matiz sahne adıyla tanınan Fatih Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı bir açıklamayla uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığına yönelik haberlere tepki gösterdi.Hakkında yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Mabel Matiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmislardi-mabel-matizin-de-aralarinda-bulundugu-isimlerin-1106343670.html
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mabel matiz, fatih karaca, türkiye cumhuriyeti, adli tıp kurumu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme

Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Mabel Matiz'den ilk açıklama

22:35 08.06.2026
© Fotoğraf : TwitterMabel Matiz
Mabel Matiz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© Fotoğraf : Twitter
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürülen Mabel Matiz, kendi yaptırdığı testlerin negatif sonuç verdiğini açıkladı.
Mabel Matiz sahne adıyla tanınan Fatih Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı bir açıklamayla uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığına yönelik haberlere tepki gösterdi.
Hakkında yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Mabel Matiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Değerli sevenlerim, hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlaka bir yanlışlık var. Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı. Onu da buradan sizlerle mecburen paylaşmak durumundayım. Kan ve saç tetkiklerimin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından hiçbir şüphem yoktur. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, bu hatanın da en kısa sürede düzeltileceğinden en ufak şüphem yok.
Mabel Matiz - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
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