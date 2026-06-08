https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/uyusturucu-testi-pozitif-cikmisti-mabel-matizden-ilk-aciklama-1106350891.html
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Mabel Matiz'den ilk açıklama
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Mabel Matiz'den ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürülen Mabel Matiz, kendi yaptırdığı testlerin negatif sonuç verdiğini... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T22:35+0300
2026-06-08T22:35+0300
2026-06-08T22:35+0300
türki̇ye
mabel matiz
fatih karaca
türkiye cumhuriyeti
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uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu ticareti
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Mabel Matiz sahne adıyla tanınan Fatih Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı bir açıklamayla uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığına yönelik haberlere tepki gösterdi.Hakkında yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Mabel Matiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmislardi-mabel-matizin-de-aralarinda-bulundugu-isimlerin-1106343670.html
türki̇ye
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mabel matiz, fatih karaca, türkiye cumhuriyeti, adli tıp kurumu, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi, uyuşturucu kullanmaya özendirme
Uyuşturucu testi pozitif çıkmıştı: Mabel Matiz'den ilk açıklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında test sonuçlarının pozitif çıktığı öne sürülen Mabel Matiz, kendi yaptırdığı testlerin negatif sonuç verdiğini açıkladı.
Mabel Matiz sahne adıyla tanınan Fatih Karaca, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı bir açıklamayla uyuşturucu test sonuçlarının pozitif çıktığına yönelik haberlere tepki gösterdi.
Hakkında yayımlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Mabel Matiz, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Değerli sevenlerim, hakkımda gerçeği yansıtmayan haberlerin yayıldığını büyük bir şaşkınlık ve üzüntüyle öğrendim. Siz sevenlerimi doğru bilgilendirmek istiyorum. Ortada mutlaka bir yanlışlık var. Jandarma nezdinde verdiğim ifade ve Adli Tıp Kurumu tetkikleri sonrasında, aynı gün içinde bağımsız bir laboratuvarda verdiğim idrar testinin sonucu doğal olarak negatif çıktı. Onu da buradan sizlerle mecburen paylaşmak durumundayım. Kan ve saç tetkiklerimin de sonucunu bekliyorum, aynı şekilde negatif sonuçlanacağından hiçbir şüphem yoktur. Türkiye Cumhuriyeti adaletine güveniyorum, bu hatanın da en kısa sürede düzeltileceğinden en ufak şüphem yok.