https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmislardi-mabel-matizin-de-aralarinda-bulundugu-isimlerin-1106343670.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mabel Matiz'in de aralarında bulunduğu ünlülerin sonuçları açıklandı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mabel Matiz'in de aralarında bulunduğu ünlülerin sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Mabel Matiz'in de bulunduğu isimlerin test sonuçları pozitif çıktı 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T17:48+0300
2026-06-08T17:48+0300
2026-06-08T17:58+0300
türki̇ye
mabel matiz
fatih karaca
volkan bahçekapılı
cumhuriyet başsavcılığı
i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
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Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı. Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından örnekleri alınan Mabel Matiz ismiyle bilinen Fatih Karaca, Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ve Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı dahil sekiz ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla’da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 20 şüpheli, kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9’u serbest bırakılırken, 11’i adliyeye sevk edilmişti.Hangi ünlü isimlerin test sonucu pozitif çıktı?Habertürk'ün haberine göre, soruşturmada Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve test sonuçları belli olan bazı ünlüler için yapılan açıklama şöyle:Tarık Tunca Bakır- Saçta kokainAycan Yağcı- Saçta THC, kanda kokainEda Dora- Kan, idrar, saçta kokainAslıhan Turanlı- İdrar ve saçta kokainFatih Karaca (Mabel Matiz) -İdrar ve saçta kokainVolkan Bahçekapılı- Saçta kokainYasemin İkbal-Saçta kokainYağmur Ünal, Eren Kesimer, Semiha Bezek’in de saçlarında kokain
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-serenay-sarikayanin-test-sonucu-belli-oldu--1106289717.html
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mabel matiz, fatih karaca, volkan bahçekapılı, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
mabel matiz, fatih karaca, volkan bahçekapılı, cumhuriyet başsavcılığı, i̇stanbul i̇l jandarma komutanlığı, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Mabel Matiz'in de aralarında bulunduğu ünlülerin sonuçları açıklandı
17:48 08.06.2026 (güncellendi: 17:58 08.06.2026)
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan aralarında Mabel Matiz'in de bulunduğu isimlerin test sonuçları pozitif çıktı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı. Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından örnekleri alınan Mabel Matiz ismiyle bilinen Fatih Karaca, Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ve Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı dahil sekiz ismin uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ile Muğla’da belirlenen 25 adrese operasyon düzenlenmişti. Operasyonda aralarında ünlü isimlerin de olduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı. İl Jandarma Komutanlığında sorguları tamamlanan 20 şüpheli, kan ve saç örnekleri alınmak üzere Adli Tıp Kurumu birimlerine sevk edilmişti. Kan, saç ve idrar örneği veren şüphelilerden 9’u serbest bırakılırken, 11’i adliyeye sevk edilmişti.
Hangi ünlü isimlerin test sonucu pozitif çıktı?
Habertürk'ün haberine göre, soruşturmada Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ve test sonuçları belli olan bazı ünlüler için yapılan açıklama şöyle:
Tarık Tunca Bakır- Saçta kokain
Aycan Yağcı- Saçta THC, kanda kokain
Eda Dora- Kan, idrar, saçta kokain
Aslıhan Turanlı- İdrar ve saçta kokain
Fatih Karaca (Mabel Matiz) -İdrar ve saçta kokain
Volkan Bahçekapılı- Saçta kokain
Yasemin İkbal-Saçta kokain
Yağmur Ünal, Eren Kesimer, Semiha Bezek’in de saçlarında kokain