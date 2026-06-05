https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-serenay-sarikayanin-test-sonucu-belli-oldu--1106289717.html

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve Blok 3'ün test sonuçları çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve Blok 3'ün test sonuçları çıktı

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Oyuncu Feyza Civelek, ünlü rapçi Blok3 olarak... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T17:11+0300

2026-06-05T17:11+0300

2026-06-05T17:33+0300

yaşam

serenay sarıkaya

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

bakırköy cumhuriyet başsavcılığı

feyza civelek

blok3

adli tıp kurumu

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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin test sonuçları belli oldu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın test sonucu negatif çıktığı belirtildi. Aralarında ünlü oyuncu Feyza Civelek, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat, Blok 3 olarak tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın ve Niran Ünsal'ın ise test sonuçları pozitif çıktı. Gözaltına alınan Tuğçe Postoğlu Cansu Tekin Berkay Şahin ve Mirgün Cabas'ın test sonuçları da negatif çıktı. Yurt dışından gelmiştiÜnlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları çıktı. Gözaltı kararının ardından Türkiye'ye dönen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, ünlü rapçi Blok3 mahlaslı Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi saptandı. Niran Ünsal olarak kamuoyunda tanınan şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Gugu'nun kan, idrar ve saçında esrar ve kokain tespit edildi. Soruşturma kapsamında ATK'ya test veren Oyuncu Feyza Civelek'in de kanında ve saçında kokain tespit edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/gozaltina-alinan-serenay-sarikaya-serbest-birakildi-1106007753.html

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