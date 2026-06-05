https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/uyusturucu-sorusturmasinda-gozaltina-alinmisti-serenay-sarikayanin-test-sonucu-belli-oldu--1106289717.html
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve Blok 3'ün test sonuçları çıktı
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve Blok 3'ün test sonuçları çıktı
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Oyuncu Feyza Civelek, ünlü rapçi Blok3 olarak... 05.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-05T17:11+0300
2026-06-05T17:11+0300
2026-06-05T17:33+0300
yaşam
serenay sarıkaya
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
bakırköy cumhuriyet başsavcılığı
feyza civelek
blok3
adli tıp kurumu
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin test sonuçları belli oldu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın test sonucu negatif çıktığı belirtildi. Aralarında ünlü oyuncu Feyza Civelek, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat, Blok 3 olarak tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın ve Niran Ünsal'ın ise test sonuçları pozitif çıktı. Gözaltına alınan Tuğçe Postoğlu Cansu Tekin Berkay Şahin ve Mirgün Cabas'ın test sonuçları da negatif çıktı. Yurt dışından gelmiştiÜnlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları çıktı. Gözaltı kararının ardından Türkiye'ye dönen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi. Sabah'ın haberine göre, ünlü rapçi Blok3 mahlaslı Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi saptandı. Niran Ünsal olarak kamuoyunda tanınan şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Gugu'nun kan, idrar ve saçında esrar ve kokain tespit edildi. Soruşturma kapsamında ATK'ya test veren Oyuncu Feyza Civelek'in de kanında ve saçında kokain tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260525/gozaltina-alinan-serenay-sarikaya-serbest-birakildi-1106007753.html
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serenay sarıkaya, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, feyza civelek , blok3, adli tıp kurumu
serenay sarıkaya, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu, bakırköy cumhuriyet başsavcılığı, feyza civelek , blok3, adli tıp kurumu
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmışlardı: Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve Blok 3'ün test sonuçları çıktı
17:11 05.06.2026 (güncellendi: 17:33 05.06.2026)
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucu negatif çıktı. Oyuncu Feyza Civelek, ünlü rapçi Blok3 olarak tanınan Hakan Aydın ve Niran Ünsal'ın test sonuçları ise pozitif çıktı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin test sonuçları belli oldu. Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın test sonucu negatif çıktığı belirtildi. Aralarında ünlü oyuncu Feyza Civelek, sosyal medya fenomeni Özgür Deniz Cellat, Blok 3 olarak tanınan ünlü rapçi Hakan Aydın ve Niran Ünsal'ın ise test sonuçları pozitif çıktı. Gözaltına alınan Tuğçe Postoğlu Cansu Tekin Berkay Şahin ve Mirgün Cabas'ın test sonuçları da negatif çıktı.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda örnekleri alınan ünlü isimlerin uyuşturucu test sonuçları çıktı. Gözaltı kararının ardından Türkiye'ye dönen ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya'nın uyuşturucu test sonucunun negatif çıktığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre, ünlü rapçi Blok3 mahlaslı Hakan Aydın'ın saç örneğinde esrar etken maddesi saptandı. Niran Ünsal olarak kamuoyunda tanınan şarkıcı Fatma Uludan Gugu'nun uyuşturucu testi pozitif çıktı. Gugu'nun kan, idrar ve saçında esrar ve kokain tespit edildi. Soruşturma kapsamında ATK'ya test veren Oyuncu Feyza Civelek'in de kanında ve saçında kokain tespit edildi.