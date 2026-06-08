https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/sivasta-bir-kisi-etrafindakilere-ve-durakta-bekleyen-kadina-baltayla-saldirdi-1106349890.html
Sivas'ta bir kişi etrafındakilere ve durakta bekleyen kadına baltayla saldırdı
Sivas'ta bir kişi etrafındakilere ve durakta bekleyen kadına baltayla saldırdı
Sputnik Türkiye
Saldırgan şahıs inşaatta birlikte çalıştığı 2 kişiyi ve durakta servis bekleyen 1 kadını baltayla yaraladı. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken zanlı... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T20:27+0300
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2026-06-08T20:38+0300
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Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 36 yaşındaki Ş.D., Ahmet Turan Gazi Mahallesi'ndeki bir inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanındaki O.F.'yi (74) henüz belirlenemeyen bir nedenle baltayla yaraladı.Olay yerinden uzaklaşan zanlı durakta servis bekleyen H.N.'ye de aynı şekilde saldırarak yaraladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, çeşitli yerlerinden darbe alan üç yaralıyı kentteki hastanelere sevk etti. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kismi-cokme-yasanan-binada-yaralananlardan-biri-hayatini-kaybetti-1106348649.html
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balta, sivas, saldırı
Sivas'ta bir kişi etrafındakilere ve durakta bekleyen kadına baltayla saldırdı
20:27 08.06.2026 (güncellendi: 20:38 08.06.2026)
Saldırgan şahıs inşaatta birlikte çalıştığı 2 kişiyi ve durakta servis bekleyen 1 kadını baltayla yaraladı. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken zanlı gözaltına alındı.
Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 36 yaşındaki Ş.D., Ahmet Turan Gazi Mahallesi'ndeki bir inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanındaki O.F.'yi (74) henüz belirlenemeyen bir nedenle baltayla yaraladı.
Olay yerinden uzaklaşan zanlı durakta servis bekleyen H.N.'ye de aynı şekilde saldırarak yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, çeşitli yerlerinden darbe alan üç yaralıyı kentteki hastanelere sevk etti.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.