https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/sivasta-bir-kisi-etrafindakilere-ve-durakta-bekleyen-kadina-baltayla-saldirdi-1106349890.html

Sivas'ta bir kişi etrafındakilere ve durakta bekleyen kadına baltayla saldırdı

Sivas'ta bir kişi etrafındakilere ve durakta bekleyen kadına baltayla saldırdı

Sputnik Türkiye

Saldırgan şahıs inşaatta birlikte çalıştığı 2 kişiyi ve durakta servis bekleyen 1 kadını baltayla yaraladı. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken zanlı... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T20:27+0300

2026-06-08T20:27+0300

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Sivas'ta psikolojik sorunları olduğu öne sürülen 36 yaşındaki Ş.D., Ahmet Turan Gazi Mahallesi'ndeki bir inşaatta birlikte çalıştığı eniştesi Z.A. (45) ve yanındaki O.F.'yi (74) henüz belirlenemeyen bir nedenle baltayla yaraladı.Olay yerinden uzaklaşan zanlı durakta servis bekleyen H.N.'ye de aynı şekilde saldırarak yaraladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, çeşitli yerlerinden darbe alan üç yaralıyı kentteki hastanelere sevk etti. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kismi-cokme-yasanan-binada-yaralananlardan-biri-hayatini-kaybetti-1106348649.html

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