https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/kirklarelini-saganak-yagis-vurdu-bazi-yollarda-hasar-olustu-1106322565.html

Kırklareli'ni sağanak yağış vurdu: Bazı yollarda hasar oluştu

Kırklareli'ni sağanak yağış vurdu: Bazı yollarda hasar oluştu

Sputnik Türkiye

Kırklareli’nde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda hasar... 07.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-07T20:03+0300

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türki̇ye

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yol çalışması

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Kırklareli’nde etkili olan ani sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, yollarda hasar oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise bina girişleri ve kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi.Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar düştüğü kentte, sağanak yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.

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sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, yol, yol çalışması