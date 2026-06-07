https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/kirklarelini-saganak-yagis-vurdu-bazi-yollarda-hasar-olustu-1106322565.html
Kırklareli'ni sağanak yağış vurdu: Bazı yollarda hasar oluştu
Kırklareli'ni sağanak yağış vurdu: Bazı yollarda hasar oluştu
Sputnik Türkiye
Kırklareli’nde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda hasar... 07.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-07T20:03+0300
2026-06-07T20:03+0300
2026-06-07T20:03+0300
türki̇ye
sağanak
sağanak yağış uyarısı
sağanak yağış
gök gürültülü sağanak
yol
yol çalışması
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Kırklareli’nde etkili olan ani sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, yollarda hasar oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise bina girişleri ve kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi.Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar düştüğü kentte, sağanak yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/kuresel-iklim-alarmi-bmden-korkutan-super-el-nino-uyarisi-geldi-1106190560.html
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sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, yol, yol çalışması
sağanak, sağanak yağış uyarısı, sağanak yağış, gök gürültülü sağanak, yol, yol çalışması
Kırklareli'ni sağanak yağış vurdu: Bazı yollarda hasar oluştu
Kırklareli’nde etkisini gösteren gök gürültülü sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle kent genelinde bazı cadde ve sokaklarda hasar oluştu.
Kırklareli’nde etkili olan ani sağanak yağış, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi.
Bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana gelirken, yollarda hasar oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ise bina girişleri ve kapalı alanlara sığınarak yağışın dinmesini bekledi.
Hava sıcaklığının 19 dereceye kadar düştüğü kentte, sağanak yağışın gece saatlerine kadar aralıklarla devam etmesinin beklendiği bildirildi.