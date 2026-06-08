https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/safra-kesesinden-3-binin-uzerinde-tas-cikarildi-doktorlar-da-saskina-dondu-1106333905.html
Safra kesesinden 3 binin üzerinde taş çıkarıldı: Doktorlar da şaşkına döndü
Safra kesesinden 3 binin üzerinde taş çıkarıldı: Doktorlar da şaşkına döndü
Sputnik Türkiye
Yalova'da yaşayan 76 yaşındaki Nimet Gürkan'ın yaklaşık bir yıldır devam eden mide, göğüs ve sırt ağrılarının nedeni yapılan tetkiklerle ortaya çıktı. Yalova... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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76 yaşındaki Nimet Gürkan, yaklaşık bir yıldır yaşadığı mide, göğüs ve sırt ağrıları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.Kurban Bayramı sürecinde ağrılarının artması üzerine Çınarcık Devlet Hastanesi'ne giden Gürkan, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Yapılan değerlendirmelerin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Ali Yücesoy tarafından ameliyata alınan Gürkan'ın safra kesesi çıkarıldı.Safra kesesinden 3 binin üzerinde taş çıktıBaşarıyla tamamlanan operasyon sırasında dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı.Doktorlar, Gürkan'ın safra kesesinde zamanla biriken ve yapay zeka yardımıyla sayılabilen 3 binin üzerinde safra taşı tespit etti. Operasyonla birlikte safra kesesi ve içindeki taşlar çıkarıldı.'Binlerce taş görmek bizi de şaşırttı'Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Ali Yücesoy, hastanın safra yoluna taş düşmesi şikayetiyle başvurduğunu belirterek, yapılan ilk incelemelerde bu kadar yüksek sayıda taş beklemediklerini söyledi.Yücesoy, "İlk ultrasonumuz taşın 3 santimetre olduğu yönündeydi. Bu kadar çok taş beklemiyorduk ama safra kesesini açtıktan sonra binlerce taş görmek bizi de şaşırttı. Hastamızı şifayla taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.Safra kesesinden çıkan taşların kolesterol ve pigment taşları olduğunu belirten Yücesoy, benzer şikayetleri bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden genel cerrahi veya dahiliye uzmanına başvurması gerektiğini vurguladı.'Bu kadar taşı nasıl kaldırmışım?'Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Nimet Gürkan, safra kesesinden çıkan taş sayısını öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını anlattı.Yaklaşık bir yıldır ağrılar çektiğini belirten Gürkan, "Bu kadar taşı nasıl kaldırmışım? Göğsümde bir ağırlık oluyordu. Allah razı olsun çok şükür şimdi iyiyim. Eve gitmek istiyorum. Çok iyiyim, hafifledim." dedi.
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safra kesesi, taş
Safra kesesinden 3 binin üzerinde taş çıkarıldı: Doktorlar da şaşkına döndü
Yalova'da yaşayan 76 yaşındaki Nimet Gürkan'ın yaklaşık bir yıldır devam eden mide, göğüs ve sırt ağrılarının nedeni yapılan tetkiklerle ortaya çıktı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatta, Gürkan'ın safra kesesinden yapay zeka yardımıyla sayılabilen 3 binin üzerinde safra taşı çıkarıldı.
76 yaşındaki Nimet Gürkan, yaklaşık bir yıldır yaşadığı mide, göğüs ve sırt ağrıları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.
Kurban Bayramı sürecinde ağrılarının artması üzerine Çınarcık Devlet Hastanesi'ne giden Gürkan, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yapılan değerlendirmelerin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Ali Yücesoy tarafından ameliyata alınan Gürkan'ın safra kesesi çıkarıldı.
Safra kesesinden 3 binin üzerinde taş çıktı
Başarıyla tamamlanan operasyon sırasında dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı.
Doktorlar, Gürkan'ın safra kesesinde zamanla biriken ve yapay zeka yardımıyla sayılabilen 3 binin üzerinde safra taşı tespit etti. Operasyonla birlikte safra kesesi ve içindeki taşlar çıkarıldı.
'Binlerce taş görmek bizi de şaşırttı'
Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Ali Yücesoy, hastanın safra yoluna taş düşmesi şikayetiyle başvurduğunu belirterek, yapılan ilk incelemelerde bu kadar yüksek sayıda taş beklemediklerini söyledi.
Yücesoy, "İlk ultrasonumuz taşın 3 santimetre olduğu yönündeydi. Bu kadar çok taş beklemiyorduk ama safra kesesini açtıktan sonra binlerce taş görmek bizi de şaşırttı. Hastamızı şifayla taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Safra kesesinden çıkan taşların kolesterol ve pigment taşları olduğunu belirten Yücesoy, benzer şikayetleri bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden genel cerrahi veya dahiliye uzmanına başvurması gerektiğini vurguladı.
'Bu kadar taşı nasıl kaldırmışım?'
Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Nimet Gürkan, safra kesesinden çıkan taş sayısını öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını anlattı.
Yaklaşık bir yıldır ağrılar çektiğini belirten Gürkan, "Bu kadar taşı nasıl kaldırmışım? Göğsümde bir ağırlık oluyordu. Allah razı olsun çok şükür şimdi iyiyim. Eve gitmek istiyorum. Çok iyiyim, hafifledim." dedi.