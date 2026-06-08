Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/safra-kesesinden-3-binin-uzerinde-tas-cikarildi-doktorlar-da-saskina-dondu-1106333905.html
Safra kesesinden 3 binin üzerinde taş çıkarıldı: Doktorlar da şaşkına döndü
Safra kesesinden 3 binin üzerinde taş çıkarıldı: Doktorlar da şaşkına döndü
Sputnik Türkiye
Yalova'da yaşayan 76 yaşındaki Nimet Gürkan'ın yaklaşık bir yıldır devam eden mide, göğüs ve sırt ağrılarının nedeni yapılan tetkiklerle ortaya çıktı. Yalova... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T11:52+0300
2026-06-08T11:52+0300
türki̇ye
safra kesesi
taş
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106334131_0:0:1673:941_1920x0_80_0_0_72bb2fff9becc7b1f795e2f25b63d75d.png
76 yaşındaki Nimet Gürkan, yaklaşık bir yıldır yaşadığı mide, göğüs ve sırt ağrıları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.Kurban Bayramı sürecinde ağrılarının artması üzerine Çınarcık Devlet Hastanesi'ne giden Gürkan, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Yapılan değerlendirmelerin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Ali Yücesoy tarafından ameliyata alınan Gürkan'ın safra kesesi çıkarıldı.Safra kesesinden 3 binin üzerinde taş çıktıBaşarıyla tamamlanan operasyon sırasında dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı.Doktorlar, Gürkan'ın safra kesesinde zamanla biriken ve yapay zeka yardımıyla sayılabilen 3 binin üzerinde safra taşı tespit etti. Operasyonla birlikte safra kesesi ve içindeki taşlar çıkarıldı.'Binlerce taş görmek bizi de şaşırttı'Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Ali Yücesoy, hastanın safra yoluna taş düşmesi şikayetiyle başvurduğunu belirterek, yapılan ilk incelemelerde bu kadar yüksek sayıda taş beklemediklerini söyledi.Yücesoy, "İlk ultrasonumuz taşın 3 santimetre olduğu yönündeydi. Bu kadar çok taş beklemiyorduk ama safra kesesini açtıktan sonra binlerce taş görmek bizi de şaşırttı. Hastamızı şifayla taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.Safra kesesinden çıkan taşların kolesterol ve pigment taşları olduğunu belirten Yücesoy, benzer şikayetleri bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden genel cerrahi veya dahiliye uzmanına başvurması gerektiğini vurguladı.'Bu kadar taşı nasıl kaldırmışım?'Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Nimet Gürkan, safra kesesinden çıkan taş sayısını öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını anlattı.Yaklaşık bir yıldır ağrılar çektiğini belirten Gürkan, "Bu kadar taşı nasıl kaldırmışım? Göğsümde bir ağırlık oluyordu. Allah razı olsun çok şükür şimdi iyiyim. Eve gitmek istiyorum. Çok iyiyim, hafifledim." dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/market-arabasindaki-altin-ve-doviz-dolu-cantayi-caldilar-2-zanli-tutuklandi-1106332236.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106334131_208:0:1463:941_1920x0_80_0_0_d43ff7d4a75f21f52c0f4e02fedd6765.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
safra kesesi, taş
safra kesesi, taş

Safra kesesinden 3 binin üzerinde taş çıkarıldı: Doktorlar da şaşkına döndü

11:52 08.06.2026
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturSafra kesesi taş
Safra kesesi taş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© Sputnik / Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yalova'da yaşayan 76 yaşındaki Nimet Gürkan'ın yaklaşık bir yıldır devam eden mide, göğüs ve sırt ağrılarının nedeni yapılan tetkiklerle ortaya çıktı. Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatta, Gürkan'ın safra kesesinden yapay zeka yardımıyla sayılabilen 3 binin üzerinde safra taşı çıkarıldı.
76 yaşındaki Nimet Gürkan, yaklaşık bir yıldır yaşadığı mide, göğüs ve sırt ağrıları nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvurdu.
Kurban Bayramı sürecinde ağrılarının artması üzerine Çınarcık Devlet Hastanesi'ne giden Gürkan, ileri tetkik ve tedavi amacıyla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yapılan değerlendirmelerin ardından Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Ali Yücesoy tarafından ameliyata alınan Gürkan'ın safra kesesi çıkarıldı.

Safra kesesinden 3 binin üzerinde taş çıktı

Başarıyla tamamlanan operasyon sırasında dikkat çeken bir bulguya ulaşıldı.
Doktorlar, Gürkan'ın safra kesesinde zamanla biriken ve yapay zeka yardımıyla sayılabilen 3 binin üzerinde safra taşı tespit etti. Operasyonla birlikte safra kesesi ve içindeki taşlar çıkarıldı.

'Binlerce taş görmek bizi de şaşırttı'

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet Ali Yücesoy, hastanın safra yoluna taş düşmesi şikayetiyle başvurduğunu belirterek, yapılan ilk incelemelerde bu kadar yüksek sayıda taş beklemediklerini söyledi.
Yücesoy, "İlk ultrasonumuz taşın 3 santimetre olduğu yönündeydi. Bu kadar çok taş beklemiyorduk ama safra kesesini açtıktan sonra binlerce taş görmek bizi de şaşırttı. Hastamızı şifayla taburcu ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Safra kesesinden çıkan taşların kolesterol ve pigment taşları olduğunu belirten Yücesoy, benzer şikayetleri bulunan vatandaşların vakit kaybetmeden genel cerrahi veya dahiliye uzmanına başvurması gerektiğini vurguladı.

'Bu kadar taşı nasıl kaldırmışım?'

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Nimet Gürkan, safra kesesinden çıkan taş sayısını öğrendiğinde büyük şaşkınlık yaşadığını anlattı.
Yaklaşık bir yıldır ağrılar çektiğini belirten Gürkan, "Bu kadar taşı nasıl kaldırmışım? Göğsümde bir ağırlık oluyordu. Allah razı olsun çok şükür şimdi iyiyim. Eve gitmek istiyorum. Çok iyiyim, hafifledim." dedi.
Market arabasındaki altın ve döviz dolu çantayı çaldılar: 2 zanlı tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
TÜRKİYE
Market arabasındaki altın ve döviz dolu çantayı çaldılar: 2 zanlı tutuklandı
10:54
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала