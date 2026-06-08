https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/market-arabasindaki-altin-ve-doviz-dolu-cantayi-caldilar-2-zanli-tutuklandi-1106332236.html
Market arabasındaki altın ve döviz dolu çantayı çaldılar: 2 zanlı tutuklandı
Market arabasındaki altın ve döviz dolu çantayı çaldılar: 2 zanlı tutuklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da alışveriş yaptığı sırada market arabasına bıraktığı, içerisinde 6 bin dolar, 200 pound, 200 gram altın ve ziynet eşyaları bulunan çantası çalınan... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de bir markette meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.İhbara göre, alışveriş yapan bir kişinin market arabasına bıraktığı çanta çalındı. Çantanın içerisinde pasaport, kimlik, ikamet ve araç anahtarlarının yanı sıra 6 bin dolar, 200 pound, 6 altın bileklik ve 200 gram altın bulunduğu tespit edildi.Güvenlik kameraları i̇ncelendiOlayın ardından iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık anını görüntülerden tespit etti.Kamera kayıtlarında, mağdurun arkasını döndüğü sırada market arabasında bulunan çantanın iki şüpheliden biri tarafından alındığı görüldü.Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunduPolis ekiplerinin yaptığı arşiv incelemelerinde şüphelilerin kimlikleri belirlendi.Yapılan araştırmada, şüphelilerden birinin daha önce çeşitli suçlardan 50, diğerinin ise 32 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.Operasyonla yakalandılarHırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü.Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/avrasya-tunelinde-kaza-sonrasi-su-baskini-valilikten-aciklama-geldi-1106328665.html
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başakşehir, market, hırsızlık, i̇stanbul, sancaktepe
Market arabasındaki altın ve döviz dolu çantayı çaldılar: 2 zanlı tutuklandı
İstanbul'da alışveriş yaptığı sırada market arabasına bıraktığı, içerisinde 6 bin dolar, 200 pound, 200 gram altın ve ziynet eşyaları bulunan çantası çalınan kişinin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmada yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Başakşehir'de bir markette meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.
İhbara göre, alışveriş yapan bir kişinin market arabasına bıraktığı çanta çalındı. Çantanın içerisinde pasaport, kimlik, ikamet ve araç anahtarlarının yanı sıra 6 bin dolar, 200 pound, 6 altın bileklik ve 200 gram altın bulunduğu tespit edildi.
Güvenlik kameraları i̇ncelendi
Olayın ardından iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık anını görüntülerden tespit etti.
Kamera kayıtlarında, mağdurun arkasını döndüğü sırada market arabasında bulunan çantanın iki şüpheliden biri tarafından alındığı görüldü.
Şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulundu
Polis ekiplerinin yaptığı arşiv incelemelerinde şüphelilerin kimlikleri belirlendi.
Yapılan araştırmada, şüphelilerden birinin daha önce çeşitli suçlardan 50, diğerinin ise 32 suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.
Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından Sancaktepe'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan iki şüpheli emniyete götürüldü.
Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.