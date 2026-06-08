https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/rusyadan-ermenistan-secimlerine-sert-tepki-demokratik-prosedurler-kabaca-ihlal-edildi-1106337593.html

Rusya'dan Ermenistan seçimlerine sert tepki: Demokratik prosedürler kabaca ihlal edildi

Rusya'dan Ermenistan seçimlerine sert tepki: Demokratik prosedürler kabaca ihlal edildi

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'daki parlamento seçimlerinin muhalefete yönelik benzeri görülmemiş bir baskı altında ve Batı'nın müdahalesiyle... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T14:08+0300

2026-06-08T14:08+0300

2026-06-08T14:08+0300

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seçim sonuçları

mariya zaharova

rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ermenistan’da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından Moskova'nın pozisyonunu ortaya koyan sert açıklamalarda bulundu.Seçim sürecini yakından takip ettiklerini belirten Zaharova, Ermeni makamlarının özgür seçimlerin yapılmasına olanak tanıyan demokratik prosedürleri kabaca ihlal ettiğini belirtti. Süreç boyunca muhalefet üzerinde yoğun bir baskı kurulduğunu kaydeden sözcü, Batılı güçlerin de seçimlere doğrudan müdahale ettiğinin altını çizdi.'Moskova ilişkilerin geleceğini Erivan'ın adımlarına bağladı'Seçim sonuçlarının Ermeni toplumunun son derece politize olduğunu net bir şekilde gösterdiğini ifade eden Zaharova, Rusya'nın her zaman güçlü ve gerçekten egemen bir Ermenistan görmeyi arzuladığını dile getirdi. Kardeş Ermeni halkına barış ve refah dileklerini ileten Sözcü, Moskova'nın Erivan ile ilişkilerindeki geleceğe yönelik rotasını Ermenistan liderliğinin atacağı somut adımlara göre şekillendireceğini vurguladı. Rusya'nın, Ermeni yöneticilerin bundan sonraki süreçte kendi ulusal çıkarlarına dayalı yaklaşımları rehber edinmesini beklediğini de sözlerine ekledi.

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ermenistan, moskova, batı, seçim, seçim sonuçları, mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı