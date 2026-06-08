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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/pasinyanin-partisi-tek-basina-hukumet-kurmak-icin-gereken-oyu-alamadi-1106330483.html
Paşinyan'ın partisi tek başına hükümet kurmak için gereken oyu alamadı
Paşinyan'ın partisi tek başına hükümet kurmak için gereken oyu alamadı
Sputnik Türkiye
Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinde Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme yüzde 50'nin altında kaldı. Bu sonuç, Ermenistan'da tek partili hükümet... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T10:01+0300
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samvel karapetyan
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ermenistan
seçim
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Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından açıklanan verilere göre, Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi dün yapılan seçimde yüzde 50'nin altında kaldı.Bu sonuç, partinin tek başına hükümet kurması için gereken çoğunluğu elde edemediği anlamına geliyor.Seçimlerde öne çıkan diğer ittifakların oy oranları ise şu şekilde gerçekleşti:İş insanı Samvel Karapetyan liderliğindeki Güçlü Ermenistan bloku yüzde 23.29 oy oranıyla ikinci oldu.Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki 'Ermenistan' ittifakı ise yüzde 9.94 oy alarak üçüncü sırada yer aldı.Bu sonuçlar doğrultusunda, Ermenistan'da yeni hükümetin kurulabilmesi için koalisyon görüşmelerinin yapılması veya yasal mevzuata göre ikinci tur seçimlere gidilmesi gerekecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/ermenistan-basbakani-pasinyan-secim-sonucunu-duyurdu-1106325213.html
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paşinyan, samvel karapetyan, robert koçaryan, ermenistan, seçim, seçim sonuçları
paşinyan, samvel karapetyan, robert koçaryan, ermenistan, seçim, seçim sonuçları

Paşinyan'ın partisi tek başına hükümet kurmak için gereken oyu alamadı

10:01 08.06.2026
© SputnikПремьер-министр Никол Пашинян проводит брифинг (8 июня 2026). Еревaн
Премьер-министр Никол Пашинян проводит брифинг (8 июня 2026). Еревaн - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
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Ermenistan'da yapılan parlamento seçimlerinde Paşinyan'ın partisi Sivil Sözleşme yüzde 50'nin altında kaldı. Bu sonuç, Ermenistan'da tek partili hükümet olamayacağı anlamına geliyor.
Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından açıklanan verilere göre, Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi dün yapılan seçimde yüzde 50'nin altında kaldı.

Bu sonuç, partinin tek başına hükümet kurması için gereken çoğunluğu elde edemediği anlamına geliyor.

Seçimlerde öne çıkan diğer ittifakların oy oranları ise şu şekilde gerçekleşti:

İş insanı Samvel Karapetyan liderliğindeki Güçlü Ermenistan bloku yüzde 23.29 oy oranıyla ikinci oldu.

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki 'Ermenistan' ittifakı ise yüzde 9.94 oy alarak üçüncü sırada yer aldı.

Bu sonuçlar doğrultusunda, Ermenistan'da yeni hükümetin kurulabilmesi için koalisyon görüşmelerinin yapılması veya yasal mevzuata göre ikinci tur seçimlere gidilmesi gerekecek.
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
DÜNYA
Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçim sonucunu duyurdu
01:33
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