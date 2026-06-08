Paşinyan'ın partisi tek başına hükümet kurmak için gereken oyu alamadı

Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu (MSK) tarafından açıklanan verilere göre, Başbakan Nikol Paşinyan liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi dün yapılan seçimde yüzde 50'nin altında kaldı.



Bu sonuç, partinin tek başına hükümet kurması için gereken çoğunluğu elde edemediği anlamına geliyor.



Seçimlerde öne çıkan diğer ittifakların oy oranları ise şu şekilde gerçekleşti:



İş insanı Samvel Karapetyan liderliğindeki Güçlü Ermenistan bloku yüzde 23.29 oy oranıyla ikinci oldu.



Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan liderliğindeki 'Ermenistan' ittifakı ise yüzde 9.94 oy alarak üçüncü sırada yer aldı.



Bu sonuçlar doğrultusunda, Ermenistan'da yeni hükümetin kurulabilmesi için koalisyon görüşmelerinin yapılması veya yasal mevzuata göre ikinci tur seçimlere gidilmesi gerekecek.