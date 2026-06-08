https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/pentagon-cin-askeri-sirketi-olarak-tanimlanacak-kuruluslarin-listesini-yayimladi-aralarinda-ali-1106348955.html
Pentagon, Alibaba, Baidu ve BYD'yi 'Çin ordusuna destek verenler' listesine aldı
Pentagon, Alibaba, Baidu ve BYD'yi 'Çin ordusuna destek verenler' listesine aldı
Sputnik Türkiye
Pentagon, "Çin askeri şirketi" olarak tanımlanacak kuruluşların yer aldığı bir listeyi yayımladı. Bu bilgi, pazartesi günü ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Savunma Bakanlığı, "Çin Askeri Şirketi" olarak tanımlanacak şirketlerin listesini yayımladı. Piyasalar, bu adımın teknoloji ve güvenlik alanlarında ABD ile Çin arasındaki gerilimleri yeniden gündeme getirip getirmeyeceğini yakından izliyor.Pentagon'un listesine giren şirketler arasında Alibaba Group, BYD ve Baidu da bulunuyor.Sınıflandırma ne anlama geliyor?ABD hükümeti, bir şirketin doğrudan veya dolaylı olarak Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile bağlantılı olduğuna ya da Çin'in askeri kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağladığına 'kanaat getirdiğinde', o şirketi "Çin Askeri Şirketi" olarak sınıflandırıyor.ABD son yıllarda özellikle yarı iletkenler (çipler), yapay zeka, telekomünikasyon ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteren Çinli şirketlere yönelik yaptırımları ve yatırım kısıtlamalarını genişletti.Piyasa katılımcıları, son adımın ABD ile Çin arasındaki teknoloji yarışını daha da hızlandırabileceğini ve küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenme sürecini ivmelendirebileceğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/abd-temsilcisi-trump-lubnan-konusunda-netanyahuyla-neredeyse-kavga-edecekti-1106348481.html
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abd, pentagon, ali baba, haberler
abd, pentagon, ali baba, haberler
Pentagon, Alibaba, Baidu ve BYD'yi 'Çin ordusuna destek verenler' listesine aldı
19:48 08.06.2026 (güncellendi: 19:55 08.06.2026)
Pentagon, "Çin askeri şirketi" olarak tanımlanacak kuruluşların yer aldığı bir listeyi yayımladı. Bu bilgi, pazartesi günü ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bir duyuruda yer aldı.
ABD Savunma Bakanlığı, "Çin Askeri Şirketi" olarak tanımlanacak şirketlerin listesini yayımladı. Piyasalar, bu adımın teknoloji ve güvenlik alanlarında ABD ile Çin arasındaki gerilimleri yeniden gündeme getirip getirmeyeceğini yakından izliyor.
Pentagon'un listesine giren şirketler arasında Alibaba Group, BYD ve Baidu da bulunuyor.
Sınıflandırma ne anlama geliyor?
ABD hükümeti, bir şirketin doğrudan veya dolaylı olarak Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) ile bağlantılı olduğuna ya da Çin'in askeri kapasitesinin geliştirilmesine katkı sağladığına 'kanaat getirdiğinde', o şirketi "Çin Askeri Şirketi" olarak sınıflandırıyor.
Listede yer alan şirketler, ABD yatırımlarına yönelik kısıtlamalar ve kamu alımlarına katılımın sınırlandırılması da dahil
olmak üzere ek yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.
ABD son yıllarda özellikle yarı iletkenler (çipler), yapay zeka, telekomünikasyon ve savunma sektörlerinde faaliyet gösteren Çinli şirketlere yönelik yaptırımları ve yatırım kısıtlamalarını genişletti.
Piyasa katılımcıları, son adımın ABD ile Çin arasındaki teknoloji yarışını daha da hızlandırabileceğini ve küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillenme sürecini ivmelendirebileceğini belirtiyor.