https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/abd-temsilcisi-trump-lubnan-konusunda-netanyahuyla-neredeyse-kavga-edecekti-1106348481.html

ABD temsilcisi: Trump, Lübnan konusunda Netanyahu'yla 'neredeyse kavga edecekti’

ABD temsilcisi: Trump, Lübnan konusunda Netanyahu'yla 'neredeyse kavga edecekti’

Sputnik Türkiye

ABD'nin Lübnan Büyükelçisi Michel Issa, ABDDonald Trump ile İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu arasında Lübnan'a yönelik saldırılar konusunda görüş ayrılıkları yaşandığına işaret etti. Detaylar haberde...

2026-06-08T19:31+0300

2026-06-08T19:31+0300

2026-06-08T19:48+0300

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Issa, Beyrut'un banliyölerine düzenlenen İsrail hava saldırısı ile İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısını "siyasi bir mesaj" olarak nitelendirdi ve "Biz ABD olarak çatışmanın daha da genişlememesine karar verdik" dedi.Lübnan Meclis Başkanı Nabih Berri ile görüşen Issa, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Trump'ın Lübnan'daki gelişmeleri her gün takip ettiğini söyledi.Issa, Arapça yaptığı açıklamada ayrıca, ABD Başkanının "Lübnan meselesi yüzünden Netanyahu'yla neredeyse kavga edecek olduğunu" ifade etti.Trump-Netanyahu arasındaki iddialarABD Başkanı Donald Trump, Netanyahu ile geçen hafta pazartesi akşamı yaptığı telefon görüşmesinde tansiyonun yükseldiği ve Trump'ın "lanet olası deli" dediği öne sürülmüştü. Trump’ın Netanyahu’ya, İran ile yürütülen müzakereleri tehlikeye atacak adımlar atmaması konusunda uyarıda bulunduğu, özellikle Beyrut’a yönelik planlanan saldırıyı engellemeye çalıştığı öne sürüldü. Görüşmenin ardından İsrail’in Beyrut’taki Hizbullah hedeflerine yönelik saldırı planını askıya aldığı belirtildi. Netanyahu ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Hizbullah saldırılarını sürdürmesi halinde Beyrut’taki hedefleri vuracaklarını Trump’a ilettiğini söylemişti. Trump, gelişmelerin ardından sosyal medyadan “İsrail ile Hizbullah’ın tüm ateşi durdurma konusunda anlaştığını” duyurmuştu. Ancak açıklamanın ardından bölgeden saldırı haberleri gelmeye devam etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/israil-ordusu-irandan-fuzeler-firlatildi-hava-savunma-sistemi-devrede-1106324236.html

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