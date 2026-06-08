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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/ermenistan-basbakani-pasinyan-secim-sonucunu-duyurdu-1106325213.html
Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçim sonucunu duyurdu
Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçim sonucunu duyurdu
Sputnik Türkiye
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, oyların henüz sadece yüzde 10'u sayılmış olmasına rağmen partisinin parlamento seçimlerini kazandığını ve tek başına hükümet... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T01:33+0300
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sandıklardaki oyların sayımı devam ederken parlamento seçimlerini kazandıklarını açıkladı.Ermenistan'da parlamento seçimlerini, liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığını belirten Paşinyan, "Partimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Gece gündüz çalıştık ve bu tarihin bir zaferidir. Bu zafer Ermeni halkı içindir" ifadelerini kullandı.Paşinyan, Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini ifade edererk "Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.Zaferini ilan eden Başbakan Paşinyan “Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/ermenistanda-parlamento-secimlerine-yuzde-5897-katilim-gerceklesti-1106323457.html
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, seçim
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, seçim

Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçim sonucunu duyurdu

01:33 08.06.2026 (güncellendi: 02:53 08.06.2026)
© AP Photo / Anthony PizzoferratoNikol Paşinyan
Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Anthony Pizzoferrato
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Ermenistan Başbakanı Paşinyan, oyların henüz sadece yüzde 10'u sayılmış olmasına rağmen partisinin parlamento seçimlerini kazandığını ve tek başına hükümet kuracağını ilan etti. Parlamento seçimlerinin resmi sonuçlarının bugün açıklanması beklenirken, oyların sayımı sürüyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sandıklardaki oyların sayımı devam ederken parlamento seçimlerini kazandıklarını açıkladı.
Ermenistan'da parlamento seçimlerini, liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığını belirten Paşinyan, "Partimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Gece gündüz çalıştık ve bu tarihin bir zaferidir. Bu zafer Ermeni halkı içindir" ifadelerini kullandı.
Paşinyan, Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini ifade edererk "Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.
Zaferini ilan eden Başbakan Paşinyan “Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.
Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.
Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.
Ermenistan'da parlamento seçimi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
DÜNYA
Ermenistan'da parlamento seçimlerine yüzde 58.97 katılım gerçekleşti
Dün, 21:15
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