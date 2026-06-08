https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/ermenistan-basbakani-pasinyan-secim-sonucunu-duyurdu-1106325213.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçim sonucunu duyurdu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan seçim sonucunu duyurdu

Sputnik Türkiye

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, oyların henüz sadece yüzde 10'u sayılmış olmasına rağmen partisinin parlamento seçimlerini kazandığını ve tek başına hükümet... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T01:33+0300

2026-06-08T01:33+0300

2026-06-08T02:53+0300

dünya

ermenistan

ermenistan başbakanı nikol paşinyan

seçim

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sandıklardaki oyların sayımı devam ederken parlamento seçimlerini kazandıklarını açıkladı.Ermenistan'da parlamento seçimlerini, liderliğini yürüttüğü Sivil Sözleşme Partisi'nin kazandığını belirten Paşinyan, "Partimizdeki tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Gece gündüz çalıştık ve bu tarihin bir zaferidir. Bu zafer Ermeni halkı içindir" ifadelerini kullandı.Paşinyan, Avrupa ile yakınlaşma politikasını sürdüreceklerini ifade edererk "Avrasya Ekonomik Birliği'nde de üyeliğimizi sürdüreceğiz. Rusya ile de ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.Zaferini ilan eden Başbakan Paşinyan “Türkiye ile çok iyi bir dinamik yakaladık. Nihai atılımı yapmak için bu dinamiği devam ettirmemiz gerekiyor” değerlendirmesinde bulundu.Ermenistan Merkezi Seçim Komisyonu verilerine göre ülkede 2 milyon 485 bin 232 kayıtlı seçmen bulunuyor.Ülke genelinde 2 bin 5 sandık kurulan seçimde, en az 101 sandalyeli parlamentoya girebilmek için 18 farklı aday listesi yarışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/ermenistanda-parlamento-secimlerine-yuzde-5897-katilim-gerceklesti-1106323457.html

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