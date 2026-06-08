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Ortadoğu kri̇zi̇nde G7 Zi̇rvesi̇ alarmi: Avrupa Hürmüz Boğazı i̇çin Trump'tan onay bekliyor
Ortadoğu kri̇zi̇nde G7 Zi̇rvesi̇ alarmi: Avrupa Hürmüz Boğazı i̇çin Trump'tan onay bekliyor
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Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi için harekete geçen Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'tan resmi onay istemeye hazırlanıyor... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T18:57+0300
2026-06-08T18:57+0300
dünya
donald trump
hürmüz boğazı
fransa
washington
g7
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bloomberg
avrupa
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Küresel enerji koridoru üzerinde haftalardır süren abluka, dünya ekonomisini sarsmaya devam ederken Orta Doğu krizi için Avrupa kanadından kritik bir askeri hamle geldi. ABD merkezli yayın organı Bloomberg'in güvenilir diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin Avrupa'daki müttefikleri, Fransa'da düzenlenecek olan G7 zirvesini büyük bir askeri operasyonun başlangıcı yapmak istiyor. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupalı liderler, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi amacıyla hazırlanan çok uluslu misyon planını resmileştirmek için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayını talep edecek.G7 Zirvesinin ana gündemi: Hürmüz Boğazı askeri misyonuFransa'nın Evian-les-Bains kentinde liderleri bir araya getirecek olan G7 zirvesinin Orta Doğu gündemi şimdiden netleşti. Avrupalı diplomatlar, ticari gemilerin güvenle geçebilmesi için Hürmüz Boğazı askeri operasyonu onayını zirvenin bir numaralı hedefi haline getirdi. İngiltere ve Fransa'nın, boğazdaki patlayıcıları etkisiz hale getirecek çok uluslu mayın temizleme misyonunun teknik planlarını kesinleştirdiği ve operasyonu başlatmak için sadece Washington'dan gelecek yeşil ışığı beklediği bildirildi.Trump'a destek formülü: "ABD'nin kapasitesi sınırlı, Avrupa yardıma hazır"Avrupalı yetkililerin, çatışmaların tamamen sona ermesinin ardından yürütülecek bu kritik mayın temizleme görevi için Amerikalı mevkidaşlarıyla haftalardır gizli görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı. Diplomatlar, ABD ordusunun bölgedeki sınırlı mayın temizleme kapasitesi göz önüne alındığında, Avrupa donanmasının sunacağı yardımın hayati olduğunu savunuyor. AB liderleri, bu görevi üstlenerek hem küresel ticareti kurtarmayı hem de Beyaz Saray'a stratejik desteklerini göstermeyi hedefliyor; ancak Donald Trump'ın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği henüz belirsizliğini koruyor.İran ile kritik temas: Aspides misyonu genişliyor mu?Haberin perde arkasındaki bir diğer önemli detay ise Tahran hattında yaşanıyor. İngiltere ve Fransa temsilcilerinin, operasyonun güvenliği ve detayları konusunda doğrudan İran Yönetimi ile müzakerelere başlamaya hazır olduğu iddia edildi. Öte yandan Reuters tarafından ele geçirilen gizli belgelere göre, AB diplomatik servisi, Kızıldeniz'de görev yapan mevcut askeri gücü Aspides Misyonu'nu genişleterek Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme sürecinin ana yürütücüsü yapmayı planlıyor.Küresel enerji koridoru felç: Akaryakıt fiyatları neden yükseliyor?Basra Körfezi ülkelerinden çıkan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasında kilit rol oynayan Hürmüz Boğazı ablukası, küresel ekonomide domino etkisi yaratmış durumda. Bölgedeki mayın tehlikesi nedeniyle petrol ihracatı ve üretimi durma noktasına gelirken, tedarik zincirinin kırılması dünya genelinde akaryakıt fiyatları ve sanayi ürünlerinin maliyetlerinde tarihi artışlara yol açtı. Avrupa, Trump'ın onayıyla bu düğümü çözerek küresel enflasyon krizini dizginlemeyi amaçlıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/disisleri-bakani-fidan-azerbaycan-ermenistan-barisini-destekliyoruz-1106341558.html
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donald trump, hürmüz boğazı, fransa, washington, g7, ab, bloomberg, avrupa, haberler
donald trump, hürmüz boğazı, fransa, washington, g7, ab, bloomberg, avrupa, haberler

Ortadoğu kri̇zi̇nde G7 Zi̇rvesi̇ alarmi: Avrupa Hürmüz Boğazı i̇çin Trump'tan onay bekliyor

18:57 08.06.2026
© REUTERS Dado RuvicHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© REUTERS Dado Ruvic
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Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi için harekete geçen Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'tan resmi onay istemeye hazırlanıyor. Bloomberg'in son dakika raporuna göre İngiltere ve Fransa liderliğindeki müttefikler, Evian-les-Bains kentindeki G7 zirvesinde kritik askeri misyonu hayata geçirmek için diplomatik hamle yapacak.
Küresel enerji koridoru üzerinde haftalardır süren abluka, dünya ekonomisini sarsmaya devam ederken Orta Doğu krizi için Avrupa kanadından kritik bir askeri hamle geldi. ABD merkezli yayın organı Bloomberg'in güvenilir diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'nin Avrupa'daki müttefikleri, Fransa'da düzenlenecek olan G7 zirvesini büyük bir askeri operasyonun başlangıcı yapmak istiyor. Başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Avrupalı liderler, Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların temizlenmesi amacıyla hazırlanan çok uluslu misyon planını resmileştirmek için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayını talep edecek.

G7 Zirvesinin ana gündemi: Hürmüz Boğazı askeri misyonu

Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde liderleri bir araya getirecek olan G7 zirvesinin Orta Doğu gündemi şimdiden netleşti. Avrupalı diplomatlar, ticari gemilerin güvenle geçebilmesi için Hürmüz Boğazı askeri operasyonu onayını zirvenin bir numaralı hedefi haline getirdi. İngiltere ve Fransa'nın, boğazdaki patlayıcıları etkisiz hale getirecek çok uluslu mayın temizleme misyonunun teknik planlarını kesinleştirdiği ve operasyonu başlatmak için sadece Washington'dan gelecek yeşil ışığı beklediği bildirildi.

Trump'a destek formülü: "ABD'nin kapasitesi sınırlı, Avrupa yardıma hazır"

Avrupalı yetkililerin, çatışmaların tamamen sona ermesinin ardından yürütülecek bu kritik mayın temizleme görevi için Amerikalı mevkidaşlarıyla haftalardır gizli görüşmeler yürüttüğü ortaya çıktı. Diplomatlar, ABD ordusunun bölgedeki sınırlı mayın temizleme kapasitesi göz önüne alındığında, Avrupa donanmasının sunacağı yardımın hayati olduğunu savunuyor. AB liderleri, bu görevi üstlenerek hem küresel ticareti kurtarmayı hem de Beyaz Saray'a stratejik desteklerini göstermeyi hedefliyor; ancak Donald Trump'ın bu teklife nasıl bir yanıt vereceği henüz belirsizliğini koruyor.

İran ile kritik temas: Aspides misyonu genişliyor mu?

Haberin perde arkasındaki bir diğer önemli detay ise Tahran hattında yaşanıyor. İngiltere ve Fransa temsilcilerinin, operasyonun güvenliği ve detayları konusunda doğrudan İran Yönetimi ile müzakerelere başlamaya hazır olduğu iddia edildi. Öte yandan Reuters tarafından ele geçirilen gizli belgelere göre, AB diplomatik servisi, Kızıldeniz'de görev yapan mevcut askeri gücü Aspides Misyonu'nu genişleterek Hürmüz Boğazı'ndaki mayın temizleme sürecinin ana yürütücüsü yapmayı planlıyor.

Küresel enerji koridoru felç: Akaryakıt fiyatları neden yükseliyor?

Basra Körfezi ülkelerinden çıkan petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasında kilit rol oynayan Hürmüz Boğazı ablukası, küresel ekonomide domino etkisi yaratmış durumda. Bölgedeki mayın tehlikesi nedeniyle petrol ihracatı ve üretimi durma noktasına gelirken, tedarik zincirinin kırılması dünya genelinde akaryakıt fiyatları ve sanayi ürünlerinin maliyetlerinde tarihi artışlara yol açtı. Avrupa, Trump'ın onayıyla bu düğümü çözerek küresel enflasyon krizini dizginlemeyi amaçlıyor.
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