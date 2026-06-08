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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/disisleri-bakani-fidan-azerbaycan-ermenistan-barisini-destekliyoruz-1106341558.html
Dışişleri Bakanı Fidan: Azerbaycan-Ermenistan barışını destekliyoruz
Dışişleri Bakanı Fidan: Azerbaycan-Ermenistan barışını destekliyoruz
Sputnik Türkiye
Bakan Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine tam destek verdiklerini belirterek, “Azerbaycan’ın meşru kaygılarının giderilmesini ve barış... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T16:27+0300
2026-06-08T16:27+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10. Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili de katıldı. Fidan, üçlü mekanizmanın "Güney Kafkasya’da barış, istikrar ve refahın en önemli teminatlarından biri haline geldiğini" söyledi. 'Orta Koridor stratejik omurga'‘Bakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğinin sadece üç ülkenin ortak menfaatleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda geniş coğrafyada istikrar ve bağlantısallık için kritik rol oynadığını ifade etti.“Orta Koridor, üçlü iş birliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir” diyen Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteye ulaşmasının önemli bir kilometre taşı olduğunu hatırlattı. Enerji güvenliği, ulaştırma ve iletişim altyapılarının güçlendirilmesiyle Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, hızlı ve öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.Fidan, dünyanın jeopolitik kırılmaların yaşandığı zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, “Enerji güvenliği her zamankinden daha hassas bir mesele haline gelmiştir. Birlikte hayata geçirdiğimiz enerji altyapı projeleri sayesinde küresel dalgalanmalara karşı daha dirençli hale geldik” ifadelerini kullandı.Barış süreci hakkındaGörüşmede Güney Kafkasya’daki barış ve istikrar gündemin ön sıralarındaydı. Hakan Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Bölgenin çatışmalar yerine kalkınma ve ortak refah projeleriyle anılması gerektiğini vurgulayan Fidan, şöyle konuştu:Fidan, Türkiye’nin Ermenistan’la yürüttüğü normalleşme sürecinin de Azerbaycan’la eş güdüm içinde devam ettiğini hatırlattı. Barış zemini güçlendikçe bağlantısallık projelerinin, bağlantısallık arttıkça da barışın daha kalıcı hale geleceğini belirtti.
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hakan fidan, ceyhun bayramov, maka botchorishvili, azerbaycan, ermenistan, türkiye
hakan fidan, ceyhun bayramov, maka botchorishvili, azerbaycan, ermenistan, türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan: Azerbaycan-Ermenistan barışını destekliyoruz

16:27 08.06.2026
© Oğuz YeterHakan Fidan, Ceyhun Bayramov, Maka Botchorishvili
Hakan Fidan, Ceyhun Bayramov, Maka Botchorishvili - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© Oğuz Yeter
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Bakan Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine tam destek verdiklerini belirterek, “Azerbaycan’ın meşru kaygılarının giderilmesini ve barış anlaşmasının gecikmeksizin imzalanmasını temenni ediyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10. Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili de katıldı. Fidan, üçlü mekanizmanın "Güney Kafkasya’da barış, istikrar ve refahın en önemli teminatlarından biri haline geldiğini" söyledi.

'Orta Koridor stratejik omurga'

‘Bakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğinin sadece üç ülkenin ortak menfaatleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda geniş coğrafyada istikrar ve bağlantısallık için kritik rol oynadığını ifade etti.
“Orta Koridor, üçlü iş birliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir” diyen Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteye ulaşmasının önemli bir kilometre taşı olduğunu hatırlattı. Enerji güvenliği, ulaştırma ve iletişim altyapılarının güçlendirilmesiyle Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, hızlı ve öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.
Fidan, dünyanın jeopolitik kırılmaların yaşandığı zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, “Enerji güvenliği her zamankinden daha hassas bir mesele haline gelmiştir. Birlikte hayata geçirdiğimiz enerji altyapı projeleri sayesinde küresel dalgalanmalara karşı daha dirençli hale geldik” ifadelerini kullandı.

Barış süreci hakkında

Görüşmede Güney Kafkasya’daki barış ve istikrar gündemin ön sıralarındaydı. Hakan Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Bölgenin çatışmalar yerine kalkınma ve ortak refah projeleriyle anılması gerektiğini vurgulayan Fidan, şöyle konuştu:

Tarafların ortaya koyduğu irade bölgemiz için somut bir fırsat penceresi açmıştır. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini destekliyoruz. Azerbaycan’ın meşru kaygılarının giderilmesini ve barış anlaşmasının bir an önce imzalanmasını temenni ediyoruz.

Fidan, Türkiye’nin Ermenistan’la yürüttüğü normalleşme sürecinin de Azerbaycan’la eş güdüm içinde devam ettiğini hatırlattı. Barış zemini güçlendikçe bağlantısallık projelerinin, bağlantısallık arttıkça da barışın daha kalıcı hale geleceğini belirtti.
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