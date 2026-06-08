https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/disisleri-bakani-fidan-azerbaycan-ermenistan-barisini-destekliyoruz-1106341558.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Azerbaycan-Ermenistan barışını destekliyoruz

Dışişleri Bakanı Fidan: Azerbaycan-Ermenistan barışını destekliyoruz

Sputnik Türkiye

Bakan Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine tam destek verdiklerini belirterek, “Azerbaycan’ın meşru kaygılarının giderilmesini ve barış... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T16:27+0300

2026-06-08T16:27+0300

2026-06-08T16:27+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Dışişleri Bakanları 10. Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu.Toplantıya Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Botchorishvili de katıldı. Fidan, üçlü mekanizmanın "Güney Kafkasya’da barış, istikrar ve refahın en önemli teminatlarından biri haline geldiğini" söyledi. 'Orta Koridor stratejik omurga'‘Bakan Fidan, Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan iş birliğinin sadece üç ülkenin ortak menfaatleriyle sınırlı olmadığını, aynı zamanda geniş coğrafyada istikrar ve bağlantısallık için kritik rol oynadığını ifade etti.“Orta Koridor, üçlü iş birliğimizin stratejik omurgalarından biri haline gelmiştir” diyen Fidan, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının tam kapasiteye ulaşmasının önemli bir kilometre taşı olduğunu hatırlattı. Enerji güvenliği, ulaştırma ve iletişim altyapılarının güçlendirilmesiyle Avrupa ile Asya arasında daha güvenli, hızlı ve öngörülebilir bir geçiş hattı oluşturulmasının hedeflendiğini belirtti.Fidan, dünyanın jeopolitik kırılmaların yaşandığı zor bir dönemden geçtiğine dikkat çekerek, “Enerji güvenliği her zamankinden daha hassas bir mesele haline gelmiştir. Birlikte hayata geçirdiğimiz enerji altyapı projeleri sayesinde küresel dalgalanmalara karşı daha dirençli hale geldik” ifadelerini kullandı.Barış süreci hakkındaGörüşmede Güney Kafkasya’daki barış ve istikrar gündemin ön sıralarındaydı. Hakan Fidan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında devam eden barış sürecini memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi. Bölgenin çatışmalar yerine kalkınma ve ortak refah projeleriyle anılması gerektiğini vurgulayan Fidan, şöyle konuştu:Fidan, Türkiye’nin Ermenistan’la yürüttüğü normalleşme sürecinin de Azerbaycan’la eş güdüm içinde devam ettiğini hatırlattı. Barış zemini güçlendikçe bağlantısallık projelerinin, bağlantısallık arttıkça da barışın daha kalıcı hale geleceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/rusyadan-ermenistan-secimlerine-sert-tepki-demokratik-prosedurler-kabaca-ihlal-edildi-1106337593.html

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hakan fidan, ceyhun bayramov, maka botchorishvili, azerbaycan, ermenistan, türkiye