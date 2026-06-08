https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/nebenzya-25-31-mayis-tarihleri-arasinda-ukrayna-ordusunun-bombardimani-sonucu-35-kisi-hayatini-1106351402.html

Nebenzya: 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu 35 kişi hayatını kaybetti

Nebenzya: 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu 35 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bombardımanı sonucunda 3’ü çocuk 35 Rus sivilin hayatını... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T23:33+0300

2026-06-08T23:33+0300

2026-06-08T23:48+0300

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda yaptığı konuşmada sadece Mayıs ayının son haftasında Rusya’da toplam 217 sivil vatandaşın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekti.Rus diplomat, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden, Zelenskiy rejiminin militanlarının Starobelsk ve Yenakiyevo’da sivillere karşı işlediği suçları kararlılıkla kınamasını talep ediyoruz. Sessizlik, laf cambazlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından işlenen suçların doğrudan değerlendirilmesinden kaçınmak, sivillere karşı terör politikasını teşvik etmekle eşdeğer” vurgusunu yaptı.‘Zelenskiy’in Putin'e yazdığı açık mektup beceriksiz bir provokasyondur’Vladimir Zelenskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı açık mektubu ‘beceriksiz bir provokasyon’ olarak nitelendiren Nebenzya, şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260606/rusya-starobelsk-saldirisinin-kanitlarini-bmye-sundu-1106304429.html

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