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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/nebenzya-25-31-mayis-tarihleri-arasinda-ukrayna-ordusunun-bombardimani-sonucu-35-kisi-hayatini-1106351402.html
Nebenzya: 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu 35 kişi hayatını kaybetti
Nebenzya: 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu 35 kişi hayatını kaybetti
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bombardımanı sonucunda 3’ü çocuk 35 Rus sivilin hayatını... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda yaptığı konuşmada sadece Mayıs ayının son haftasında Rusya’da toplam 217 sivil vatandaşın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekti.Rus diplomat, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden, Zelenskiy rejiminin militanlarının Starobelsk ve Yenakiyevo’da sivillere karşı işlediği suçları kararlılıkla kınamasını talep ediyoruz. Sessizlik, laf cambazlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından işlenen suçların doğrudan değerlendirilmesinden kaçınmak, sivillere karşı terör politikasını teşvik etmekle eşdeğer” vurgusunu yaptı.‘Zelenskiy’in Putin'e yazdığı açık mektup beceriksiz bir provokasyondur’Vladimir Zelenskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı açık mektubu ‘beceriksiz bir provokasyon’ olarak nitelendiren Nebenzya, şunları söyledi:
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rusya, rusya dışişleri bakanlığı, vasiliy nebenzya, ukrayna, ukrayna silahlı kuvvetleri, bm güvenlik konseyi, abd, yenakiyevo, vladimir zelenskiy, vladimir putin, açık mektup

Nebenzya: 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna ordusunun bombardımanı sonucu 35 kişi hayatını kaybetti

23:33 08.06.2026 (güncellendi: 23:48 08.06.2026)
© Getty Images / Pacific Press / Lev RadinVasiliy Nebenzya
Vasiliy Nebenzya - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© Getty Images / Pacific Press / Lev Radin
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Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzya, 25-31 Mayıs tarihleri arasında Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bombardımanı sonucunda 3’ü çocuk 35 Rus sivilin hayatını kaybettiğini, 182 sivilin yaralandığını belirtti.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi’nin oturumunda yaptığı konuşmada sadece Mayıs ayının son haftasında Rusya’da toplam 217 sivil vatandaşın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin saldırılarına maruz kaldığına dikkat çekti.

25-31 Mayıs tarihleri arasında Rusya'da 217 sivil, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bombardımanına maruz kaldı, aralarında üç çocuğun da bulunduğu 35 kişi hayatını kaybetti ve aralarında çocukların da bulunduğu 182 kişi yaralandı. Elbette Batı ülkeleri ve BM Genel Sekreterliği bu ölümleri görmezden gelmeyi tercih etti.

Rus diplomat, “Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nden, Zelenskiy rejiminin militanlarının Starobelsk ve Yenakiyevo’da sivillere karşı işlediği suçları kararlılıkla kınamasını talep ediyoruz. Sessizlik, laf cambazlığı ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından işlenen suçların doğrudan değerlendirilmesinden kaçınmak, sivillere karşı terör politikasını teşvik etmekle eşdeğer” vurgusunu yaptı.

‘Zelenskiy’in Putin'e yazdığı açık mektup beceriksiz bir provokasyondur’

Vladimir Zelenskiy’in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yazdığı açık mektubu ‘beceriksiz bir provokasyon’ olarak nitelendiren Nebenzya, şunları söyledi:

Sözde açık mektup hakkında yorum yapmadan edemeyeceğim. Söz konusu mektup hiçbir şekilde bir barış girişimi olmayıp, Kiev'in çatışmayı çözmenin yollarını bulmak amacıyla yapılan müzakereleri sekteye uğratma yönündeki umutsuz girişimlerini gizlemek için tasarlanmış beceriksiz bir provokasyondur.

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