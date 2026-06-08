https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/nato-rusya-sinirlarinda-hava-tatbikat-baslatiyor-1106327202.html
NATO, Rusya sınırlarında hava tatbikat başlatıyor
NATO, Rusya sınırlarında hava tatbikat başlatıyor
Sputnik Türkiye
NATO, aralarında Rusya'ya komşu ülkelerin de bulunduğu geniş bir coğrafyada hava kuvvetlerinin katılımıyla Ramstein Flag 2026 tatbikatını başlatıyor. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T07:15+0300
2026-06-08T07:15+0300
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askeri tatbikat
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Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 19 ülkenin temsil edildiği geniş ölçekli askeri etkinliklerin ana aşamalarına Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve İspanya ev sahipliği yapıyor.NATO Hava Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikat kapsamında, aralarında Boeing E-3A Sentry erken uyarı uçaklarının da bulunduğu 150'den fazla hava unsurunun günde ortalama 150 uçuş gerçekleştirmesi planlanıyor. Tatbikat senaryolarında hava savunma sistemlerinin kullanımına yönelik eğitimler de önemli bir yer tutuyor.Moskova'dan ‘militarist yaklaşım’ uyarısıSon yıllarda batı sınırları yakınlarında NATO'nun benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik sergilediğine dikkat çeken Rusya, ittifakın ‘caydırıcılık’ adı altında attığı genişleme adımlarını yakından takip ediyor.Moskova, bloğun Avrupa'daki askeri varlığını bu denli artırmasından duyduğu endişeyi daha önce de defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, NATO ile eşitler arası ve yapıcı bir diyaloğa açık olunduğunu vurgularken, Batı dünyasına kıtanın militarize edilmesinden vazgeçilmesi ve güvenlik mimarisinin karşılıklı saygı çerçevesinde inşa edilmesi çağrısında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/trumptan-irana-fuzelerinizi-firlattiniz-yeter-artik-1106324409.html
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nato, avrupa, rusya, askeri tatbikat
nato, avrupa, rusya, askeri tatbikat
NATO, Rusya sınırlarında hava tatbikat başlatıyor
07:15 08.06.2026 (güncellendi: 07:18 08.06.2026)
NATO, aralarında Rusya'ya komşu ülkelerin de bulunduğu geniş bir coğrafyada hava kuvvetlerinin katılımıyla Ramstein Flag 2026 tatbikatını başlatıyor.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 19 ülkenin temsil edildiği geniş ölçekli askeri etkinliklerin ana aşamalarına Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç ve İspanya ev sahipliği yapıyor.
NATO Hava Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre tatbikat kapsamında, aralarında Boeing E-3A Sentry erken uyarı uçaklarının da bulunduğu 150'den fazla hava unsurunun günde ortalama 150 uçuş gerçekleştirmesi planlanıyor.
Tatbikat senaryolarında hava savunma sistemlerinin kullanımına yönelik eğitimler de önemli bir yer tutuyor.
Moskova'dan ‘militarist yaklaşım’ uyarısı
Son yıllarda batı sınırları yakınlarında NATO'nun benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik sergilediğine dikkat çeken Rusya, ittifakın ‘caydırıcılık’ adı altında attığı genişleme adımlarını yakından takip ediyor.
Moskova, bloğun Avrupa'daki askeri varlığını bu denli artırmasından duyduğu endişeyi daha önce de defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda, NATO ile eşitler arası ve yapıcı bir diyaloğa açık olunduğunu vurgularken, Batı dünyasına kıtanın militarize edilmesinden vazgeçilmesi ve güvenlik mimarisinin karşılıklı saygı çerçevesinde inşa edilmesi çağrısında bulunuyor.