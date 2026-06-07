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Trump'tan İran'a: 'Füzelerinizi fırlattınız, yeter artık'
Trump'tan İran'a: 'Füzelerinizi fırlattınız, yeter artık'
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından 'masaya dönme' çağrısında bulundu. 07.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından İran'ı müzakere masasına dönmeye ve bir anlaşmaya varmaya çağırdı.Fox News muhabirinin aktardığına göre Trump, İsrail'de sirenlerin çalması üzerine yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam eden müzakerelere 'kesinlikle yardımcı olmayacağını' söyledi.Trump, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli artık masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" ifadelerini kullandı.ABD Başkanı ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bundan memnun değilim" değerlendirmesinde bulundu.'Bibi misilleme yaparsa olaylar uzayıp gidecek'Ayrıca Axios'a da bir son dakika açıklaması yapan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan, İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti.Axios muhabiri Barak Ravid, Trump'ın şu değerlendirmeyi yaptığını bildirdi:İran ile nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını vurgulayan Trump, "Bu iyi bir anlaşma olacak. Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum" dedi.İran, İsrail'in Beyrut'un güney banliyösü olan Dahiyeh'i bombalamasına tepki olarak bu gece İsrail'e roket saldırısı düzenledi.İsrail hükümeti günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, saldırının Lübnan hareketi Hizbullah'ın İsrail topraklarını bombalamasına bir misilleme olduğunu söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260607/disisleri-bakani-fidan-iranli-mevkidasi-arakci-ile-gorustu--1106324377.html
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donald trump, i̇ran, son dakika
donald trump, i̇ran, son dakika

Trump'tan İran'a: 'Füzelerinizi fırlattınız, yeter artık'

23:02 07.06.2026 (güncellendi: 23:55 07.06.2026)
© REUTERS Evelyn HocksteinDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.06.2026
© REUTERS Evelyn Hockstein
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ABD Başkanı Trump İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırısının ardından 'masaya dönme' çağrısında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının ardından İran'ı müzakere masasına dönmeye ve bir anlaşmaya varmaya çağırdı.
Fox News muhabirinin aktardığına göre Trump, İsrail'de sirenlerin çalması üzerine yaptığı açıklamada, İran'ın İsrail'e yönelik füze saldırılarının devam eden müzakerelere 'kesinlikle yardımcı olmayacağını' söyledi.
Trump, "İran'a önerim şu: Füzelerinizi fırlattınız, bu yeterli artık masaya geri dönün ve bir anlaşma yapın" ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca İsrail'in bugün Beyrut'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bundan memnun değilim" değerlendirmesinde bulundu.

'Bibi misilleme yaparsa olaylar uzayıp gidecek'

Ayrıca Axios'a da bir son dakika açıklaması yapan Donald Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan, İran'ın attığı füzelere karşılık vermemesini isteyeceğini belirtti.
Axios muhabiri Barak Ravid, Trump'ın şu değerlendirmeyi yaptığını bildirdi:

İran'ın füze saldırısı kimseye isabet etmedi. Umarım İsrail karşılık vermez. Eğer Bibi (Netanyahu) onlara misilleme yaparsa, olaylar tıpkı son 47 yıldır ya da son 3 bin yıldır olduğu gibi uzayıp gidecek.

Birazdan Bibi'yi arayıp karşılık vermemesini söyleyeceğim. Her iki taraf da üzerine düşeni yaptı. İsrail saldırısını gerçekleştirdi, İran da kendi saldırısını yaptı. Bir yenisine daha ihtiyacımız yok.

İran ile nihai bir anlaşmaya varmak üzere olduklarını vurgulayan Trump, "Bu iyi bir anlaşma olacak. Şu an yaşananlar yüzünden bu sürecin bozulmasını istemiyorum" dedi.
İran, İsrail'in Beyrut'un güney banliyösü olan Dahiyeh'i bombalamasına tepki olarak bu gece İsrail'e roket saldırısı düzenledi.
İsrail hükümeti günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, saldırının Lübnan hareketi Hizbullah'ın İsrail topraklarını bombalamasına bir misilleme olduğunu söylemişti.
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