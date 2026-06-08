https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/musterilere-gelen-sms-panik-yaratti-kamu-bankasindan-ilk-aciklama-1106343143.html
Müşterilere gelen SMS panik yarattı: Kamu bankasından ilk açıklama
Müşterilere gelen SMS panik yarattı: Kamu bankasından ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Ziraat Bankası, müşterilerinin cep telefonlarına gece saatlerinde gönderilen ve hesaplarından yüksek tutarda para çekildiğini bildiren mesajlar hakkında... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T17:24+0300
2026-06-08T17:24+0300
2026-06-08T17:24+0300
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ziraat bankası
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banka kartı
banka dolandırıcılığı
banka kredisi
banka soygunu
hacker
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Sosyal medyada çok sayıda Ziraat Bankası müşterisi, hesaplarından 1 milyon liraya varan tutarlarda para çekildiğine ilişkin bildirim aldıklarını paylaştı.Bankadan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında kredi kartlarına yönelik işlem denemelerine ilişkin paylaşımların yer aldığı belirtilerek, gerçekleştirilen incelemeler sonucunda bankanın sistemlerinde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit edilmediği ifade edildi.Açıklamada, söz konusu işlem denemelerinin başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirildiğinin belirlendiği, bu işlemlerin güvenlik sistemleri tarafından anlık olarak tespit edilerek gerekli koruma mekanizmalarının devreye alındığı kaydedildi.Yapılan incelemelerde müşterilerin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, müşterilerin finansal varlıkları ve kişisel verilerinin güvenliğinin en yüksek öncelik olduğu vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/tmsfye-devredilmisti-unlu-bankanin-yeni-sahibi-belli-oldu-1106260710.html
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Müşterilere gelen SMS panik yarattı: Kamu bankasından ilk açıklama
Ziraat Bankası, müşterilerinin cep telefonlarına gece saatlerinde gönderilen ve hesaplarından yüksek tutarda para çekildiğini bildiren mesajlar hakkında açıklama yaptı. Banka sistemlerinde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit edilmediğini duyurdu.
Sosyal medyada çok sayıda Ziraat Bankası müşterisi, hesaplarından 1 milyon liraya varan tutarlarda para çekildiğine ilişkin bildirim aldıklarını paylaştı.
Bankadan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında kredi kartlarına yönelik işlem denemelerine ilişkin paylaşımların yer aldığı belirtilerek, gerçekleştirilen incelemeler sonucunda bankanın sistemlerinde herhangi bir veri sızıntısı veya güvenlik ihlali tespit edilmediği ifade edildi.
Açıklamada, söz konusu işlem denemelerinin başka bir bankanın sanal POS sistemi üzerinden gerçekleştirildiğinin belirlendiği, bu işlemlerin güvenlik sistemleri tarafından anlık olarak tespit edilerek gerekli koruma mekanizmalarının devreye alındığı kaydedildi.
Yapılan incelemelerde müşterilerin hesaplarında veya kart işlemlerinde herhangi bir maddi kayıp oluşmadığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, müşterilerin finansal varlıkları ve kişisel verilerinin güvenliğinin en yüksek öncelik olduğu vurgulandı.