https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/tmsfye-devredilmisti-unlu-bankanin-yeni-sahibi-belli-oldu-1106260710.html

TMSF'ye devredilmişti: Ünlü bankanın yeni sahibi belli oldu

TMSF'ye devredilmişti: Ünlü bankanın yeni sahibi belli oldu

Sputnik Türkiye

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan BankPozitif devredildi. Bankanın yeni sahibi Efor Holding AŞ oldu. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T17:18+0300

2026-06-04T17:18+0300

2026-06-04T17:18+0300

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tmsf

banka

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Rekabet Kurumu, BankPozitif'in kontrolünün Efor Holding AŞ tarafından devralınmasına izin verildiğini açıkladı.Açıklamada, 7145 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddesi kapsamında TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin sermayesinin belirli bir kısmının ve tek kontrolünün Efor Holding AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildiği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/tmsf-tarafindan-el-konulmustu-bank-pozitif-satisa-cikti-1100201449.html

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Sputnik Türkiye

tmsf, banka, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, kamuda tasarruf