https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/tmsfye-devredilmisti-unlu-bankanin-yeni-sahibi-belli-oldu-1106260710.html
TMSF'ye devredilmişti: Ünlü bankanın yeni sahibi belli oldu
TMSF'ye devredilmişti: Ünlü bankanın yeni sahibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan BankPozitif devredildi. Bankanın yeni sahibi Efor Holding AŞ oldu. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T17:18+0300
2026-06-04T17:18+0300
2026-06-04T17:18+0300
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tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
tasarruf
tasarruf tedbirleri
tasarruf paketi
kamuda tasarruf
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Rekabet Kurumu, BankPozitif'in kontrolünün Efor Holding AŞ tarafından devralınmasına izin verildiğini açıkladı.Açıklamada, 7145 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddesi kapsamında TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin sermayesinin belirli bir kısmının ve tek kontrolünün Efor Holding AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/tmsf-tarafindan-el-konulmustu-bank-pozitif-satisa-cikti-1100201449.html
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tmsf, banka, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, kamuda tasarruf
tmsf, banka, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, kamuda tasarruf
TMSF'ye devredilmişti: Ünlü bankanın yeni sahibi belli oldu
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan BankPozitif devredildi. Bankanın yeni sahibi Efor Holding AŞ oldu.
Rekabet Kurumu, BankPozitif'in kontrolünün Efor Holding AŞ tarafından devralınmasına izin verildiğini açıkladı.
Açıklamada, 7145 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddesi kapsamında TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin sermayesinin belirli bir kısmının ve tek kontrolünün Efor Holding AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildiği belirtildi.