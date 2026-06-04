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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/tmsfye-devredilmisti-unlu-bankanin-yeni-sahibi-belli-oldu-1106260710.html
TMSF'ye devredilmişti: Ünlü bankanın yeni sahibi belli oldu
TMSF'ye devredilmişti: Ünlü bankanın yeni sahibi belli oldu
Sputnik Türkiye
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan BankPozitif devredildi. Bankanın yeni sahibi Efor Holding AŞ oldu. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
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tasarruf tedbirleri
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Rekabet Kurumu, BankPozitif'in kontrolünün Efor Holding AŞ tarafından devralınmasına izin verildiğini açıkladı.Açıklamada, 7145 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddesi kapsamında TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin sermayesinin belirli bir kısmının ve tek kontrolünün Efor Holding AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildiği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251015/tmsf-tarafindan-el-konulmustu-bank-pozitif-satisa-cikti-1100201449.html
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tmsf, banka, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, kamuda tasarruf
tmsf, banka, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), tasarruf, tasarruf tedbirleri, tasarruf paketi, kamuda tasarruf

TMSF'ye devredilmişti: Ünlü bankanın yeni sahibi belli oldu

17:18 04.06.2026
© AABanka
Banka - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AA
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan BankPozitif devredildi. Bankanın yeni sahibi Efor Holding AŞ oldu.
Rekabet Kurumu, BankPozitif'in kontrolünün Efor Holding AŞ tarafından devralınmasına izin verildiğini açıkladı.
Açıklamada, 7145 sayılı Kanun'un Geçici 2. maddesi kapsamında TMSF'nin kayyım olarak görevlendirildiği BankPozitif Kredi ve Kalkınma Bankası AŞ'nin sermayesinin belirli bir kısmının ve tek kontrolünün Efor Holding AŞ tarafından devralınması işlemine onay verildiği belirtildi.
Banka - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2025
EKONOMİ
TMSF tarafından el konulmuştu: Bank Pozitif satışa çıktı
15 Ekim 2025, 12:49
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