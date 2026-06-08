https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/mhp-de-bir-il-teskilati-daha-feshedildi-1106339771.html

MHP de bir il teşkilatı daha feshedildi

MHP de bir il teşkilatı daha feshedildi

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Konya İl Teşkilatının feshedildiğini duyurdu. 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T14:51+0300

2026-06-08T14:51+0300

2026-06-08T14:51+0300

türki̇ye

milliyetçi hareket partisi (mhp)

semih yalçın

mhp

konya

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyasından yaptığı açıklamada partisinin Konya İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini açıkladı. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:"Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/mhp-lideri-bahceli-yargitay-chp-icin-kararini-bir-an-once-vermeli-1106184051.html

türki̇ye

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milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, mhp, konya