https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/mhp-de-bir-il-teskilati-daha-feshedildi-1106339771.html
MHP de bir il teşkilatı daha feshedildi
MHP de bir il teşkilatı daha feshedildi
Sputnik Türkiye
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Konya İl Teşkilatının feshedildiğini duyurdu. 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T14:51+0300
2026-06-08T14:51+0300
2026-06-08T14:51+0300
türki̇ye
milliyetçi hareket partisi (mhp)
semih yalçın
mhp
konya
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyasından yaptığı açıklamada partisinin Konya İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini açıkladı. Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:"Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/mhp-lideri-bahceli-yargitay-chp-icin-kararini-bir-an-once-vermeli-1106184051.html
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milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, mhp, konya
milliyetçi hareket partisi (mhp), semih yalçın, mhp, konya
MHP de bir il teşkilatı daha feshedildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Konya İl Teşkilatının feshedildiğini duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, sosyal medyasından yaptığı açıklamada partisinin Konya İl Teşkilatı'nın da feshedildiğini açıkladı.
Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Konya İl Başkanlığı görevine Sedat Göncü atanmıştır."