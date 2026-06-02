MHP Lideri Bahçeli: Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'daki grup toplantısında gündeme iliştin açıklamalarda bulunuyor. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T10:41+0300
10:41 02.06.2026 (güncellendi: 11:05 02.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'daki grup toplantısında gündeme iliştin açıklamalarda bulunuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli, yaşananların CHP'ye yakışmadığını vurgularken, Yargıtay'ın CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:
Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor
Bayram, CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştü. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor. Yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici bir noktaya varmaktadır. Provokasyonları artıracak söylem ve eylemlerden kaçınılmalı.
Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir
Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.
Yargıtay bir an karar vermelidir
Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türkiye siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
CHP, her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır"