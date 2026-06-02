https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/mhp-lideri-bahceli-yargitay-chp-icin-kararini-bir-an-once-vermeli-1106184051.html

MHP Lideri Bahçeli: Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli

MHP Lideri Bahçeli: Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'daki grup toplantısında gündeme iliştin açıklamalarda bulunuyor. 02.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-02T10:41+0300

2026-06-02T10:41+0300

2026-06-02T11:05+0300

türki̇ye

mhp

tbmm

devlet bahçeli

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/05/1105498198_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_54ae91ce0f6bd62c955b6425a5baed3a.jpg

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli, yaşananların CHP'ye yakışmadığını vurgularken, Yargıtay'ın CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle: Yaşananlar CHP'ye yakışmıyorBayram, CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştü. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor. Yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici bir noktaya varmaktadır. Provokasyonları artıracak söylem ve eylemlerden kaçınılmalı.Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidirTürkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.Yargıtay bir an karar vermelidirMahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türkiye siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.CHP, her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır"

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mhp, tbmm, devlet bahçeli