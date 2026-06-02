İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
MHP Lideri Bahçeli: Yargıtay, CHP için kararını bir an önce vermeli
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'daki grup toplantısında gündeme iliştin açıklamalarda bulunuyor. 02.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-02T10:41+0300
2026-06-02T11:05+0300
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli, yaşananların CHP'ye yakışmadığını vurgularken, Yargıtay'ın CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğinin altını çizdi.
10:41 02.06.2026 (güncellendi: 11:05 02.06.2026)
© Didem MenteMilliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
© Didem Mente
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'daki grup toplantısında gündeme iliştin açıklamalarda bulunuyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. MHP lideri Bahçeli, yaşananların CHP'ye yakışmadığını vurgularken, Yargıtay'ın CHP ile ilgili kararını bir an önce vermesi gerektiğinin altını çizdi. Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor

Bayram, CHP için kucaklaşma değil kutuplaşmaya dönüştü. Yaşananlar CHP'ye yakışmıyor. Yaşanan gelişmeler demokrasimize zarar verici bir noktaya varmaktadır. Provokasyonları artıracak söylem ve eylemlerden kaçınılmalı.

Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir

Türkiye'yi karıştırmaya kimse cüret etmemelidir. Türk siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinden oyun oynamanın tehlikelerinden bahsetmiştim. Geldiğimiz noktada bölünmüş bir Cumhuriyet Halk Partisi algısı oluşturulmaya hatta meşrulaştırılmaya çalışıldığına şahit olunmaktadır.

Yargıtay bir an karar vermelidir

Mahkeme kararına yönelik itiraz merci olan Yargıtay konunun hassasiyetine binaen itiraza yönelik kararını bir an önce vermelidir. Türkiye siyaseti ve demokrasisinin hırpalanmasına izin verilmemelidir.
CHP, her şeyden önce kendi arınmasını yapmalı, toplumun hassasiyetlerini gözeterek arınmalı ve durulmalıdır"
